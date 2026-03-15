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Car and Bike Awards 2026: विडा VXZ2 को साल का सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक स्कूटर चुना गया

संक्षिप्त परिचय: एक व्यावहारिक, लचीला और किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर जो रोजमर्रा की इलेक्ट्रिक यात्रा को पहले से कहीं अधिक आसान बनाता है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 15, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • विडा VX2 की शुरुआती कीमत ₹99,490 (एक्स-शोरूम) है
  • इसमें बैटरी-एज़-अ-सर्विस (BaaS) का विकल्प दिया गया है, जिससे शुरुआती लागत कम हो जाती है
  • इसमें घर के पावर सॉकेट सहित कई सुविधाजनक चार्जिंग विकल्प उपलब्ध हैं

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें निर्माता रोजमर्रा के यात्रियों के लिए व्यावहारिकता, चार्जिंग की सुविधा और कुल मिलाकर किफायती कीमत को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. कारएंडबाइक अवार्ड्स में इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफ द ईयर कैटेगरी में Vida VX2, होंडा QC1, न्यूमरस n-First और टीवीएस ऑर्बिटेर जैसे दावेदार शामिल थे. इन शहरी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकल्पों में से विडा VX2 सबसे बहुमुखी और व्यावहारिक विकल्प के रूप में उभरा है.

Hero Vida VX 2 carandbike awards 2026 2

कार एंड बाइक टू-व्हीलर जूरी के लिए, विडा VX2 अपनी उपयोगिता, लचीलेपन और कीमत के मजबूत कॉम्बिनेशन के कारण विजेता बनकर उभरी. इसकी शुरुआती कीमत रु.99,490 (एक्स-शोरूम) है, जो इसे सेगमेंट में प्रतिस्पर्धी स्थिति में रखती है और साथ ही बैटरी-एज़-अ-सर्विस (BaaS) विकल्प के माध्यम से एक अनूठा स्वामित्व मॉडल भी प्रदान करती है.

 

यह भी पढ़ें: car&bike Awards 2026: अल्ट्रावॉयलेट X47 ने जीता बेस्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर का खिताब

 

विडा VX2 ने अपने संतुलित और संपूर्ण प्रदर्शन से जूरी को प्रभावित किया. इसमें आधुनिक स्टाइल, आरामदायक सवारी और दैनिक आवागमन के लिए उपयुक्त व्यावहारिक प्रदर्शन जैसी खूबियां हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक - चार्जिंग की सुविधा - का समाधान करती है. पारंपरिक घरेलू पावर सॉकेट से चार्ज करने की क्षमता और लचीले चार्जिंग विकल्पों के साथ, VX2 शहरी राइडर्स के लिए रेंज की चिंता को काफी हद तक कम करती है.

Hero Vida VX 2 carandbike awards 2026 1

एक और प्रमुख विशेषता BaaS विकल्प है, जो शुरुआती खरीद लागत को कम करता है और उपयोगकर्ताओं को लचीली सदस्यता योजनाओं के माध्यम से बैटरी उपयोग के लिए भुगतान करने की सुविधा देता है. इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर का मालिक बनना रोजमर्रा के यात्रियों के लिए अधिक सुलभ और व्यावहारिक हो जाता है. यदि भारत के राइडर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो Vida VX2 व्यावहारिकता, किफायती कीमत और सुविधा का एक आकर्षक मिश्रण देता है.

 

हालांकि होंडा QC1, न्यूमेरस एन-फर्स्ट और टीवीएस ऑर्बिटर ने इस कैटेगरी में अपनी-अपनी खूबियां पेश कीं, लेकिन विडा VX2 अपने सुविचारित स्वामित्व पारिस्थितिकी तंत्र और रोजमर्रा की उपयोगिता के कारण अंततः सबसे अलग रहा, जिसने इसे इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफ द ईयर कैटेगरी में जीत दिलाई.

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    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
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    Rs. 5.03 लाख
    ₹ 11,260/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2023 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    ZXI Plus | 3,618 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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    ₹ 12,380/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    LXI | 24,097 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.03 लाख
    ₹ 9,021/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Magna 1.2 Kappa VTVT | 78,237 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.2 लाख
    ₹ 7,167/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz(O) | 55,230 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.75 लाख
    ₹ 8,399/माह emi
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  • यूज़्ड 2022 स्कोडा स्लेविया,
    2022 स्कोडा स्लेविया
    Ambition 1.0 TSI | 51,858 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
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    ₹ 20,617/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 टाटा पंच,
    2024 टाटा पंच
    Accomplished | 25,836 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.44 लाख
    ₹ 16,661/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 होंडा अमेज़,
    2019 होंडा अमेज़
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    Rs. 4.67 लाख
    ₹ 10,452/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 टाटा टियागो,
    2019 टाटा टियागो
    Revotorq XB | 53,458 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 3.79 लाख
    ₹ 8,486/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    LDI | 85,378 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 3.03 लाख
    ₹ 6,781/माह emi
    Spinny

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