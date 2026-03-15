Car and Bike Awards 2026: विडा VXZ2 को साल का सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक स्कूटर चुना गया
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 15, 2026
हाइलाइट्स
- विडा VX2 की शुरुआती कीमत ₹99,490 (एक्स-शोरूम) है
- इसमें बैटरी-एज़-अ-सर्विस (BaaS) का विकल्प दिया गया है, जिससे शुरुआती लागत कम हो जाती है
- इसमें घर के पावर सॉकेट सहित कई सुविधाजनक चार्जिंग विकल्प उपलब्ध हैं
भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें निर्माता रोजमर्रा के यात्रियों के लिए व्यावहारिकता, चार्जिंग की सुविधा और कुल मिलाकर किफायती कीमत को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. कारएंडबाइक अवार्ड्स में इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफ द ईयर कैटेगरी में Vida VX2, होंडा QC1, न्यूमरस n-First और टीवीएस ऑर्बिटेर जैसे दावेदार शामिल थे. इन शहरी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकल्पों में से विडा VX2 सबसे बहुमुखी और व्यावहारिक विकल्प के रूप में उभरा है.
कार एंड बाइक टू-व्हीलर जूरी के लिए, विडा VX2 अपनी उपयोगिता, लचीलेपन और कीमत के मजबूत कॉम्बिनेशन के कारण विजेता बनकर उभरी. इसकी शुरुआती कीमत रु.99,490 (एक्स-शोरूम) है, जो इसे सेगमेंट में प्रतिस्पर्धी स्थिति में रखती है और साथ ही बैटरी-एज़-अ-सर्विस (BaaS) विकल्प के माध्यम से एक अनूठा स्वामित्व मॉडल भी प्रदान करती है.
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विडा VX2 ने अपने संतुलित और संपूर्ण प्रदर्शन से जूरी को प्रभावित किया. इसमें आधुनिक स्टाइल, आरामदायक सवारी और दैनिक आवागमन के लिए उपयुक्त व्यावहारिक प्रदर्शन जैसी खूबियां हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक - चार्जिंग की सुविधा - का समाधान करती है. पारंपरिक घरेलू पावर सॉकेट से चार्ज करने की क्षमता और लचीले चार्जिंग विकल्पों के साथ, VX2 शहरी राइडर्स के लिए रेंज की चिंता को काफी हद तक कम करती है.
एक और प्रमुख विशेषता BaaS विकल्प है, जो शुरुआती खरीद लागत को कम करता है और उपयोगकर्ताओं को लचीली सदस्यता योजनाओं के माध्यम से बैटरी उपयोग के लिए भुगतान करने की सुविधा देता है. इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर का मालिक बनना रोजमर्रा के यात्रियों के लिए अधिक सुलभ और व्यावहारिक हो जाता है. यदि भारत के राइडर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो Vida VX2 व्यावहारिकता, किफायती कीमत और सुविधा का एक आकर्षक मिश्रण देता है.
हालांकि होंडा QC1, न्यूमेरस एन-फर्स्ट और टीवीएस ऑर्बिटर ने इस कैटेगरी में अपनी-अपनी खूबियां पेश कीं, लेकिन विडा VX2 अपने सुविचारित स्वामित्व पारिस्थितिकी तंत्र और रोजमर्रा की उपयोगिता के कारण अंततः सबसे अलग रहा, जिसने इसे इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफ द ईयर कैटेगरी में जीत दिलाई.
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