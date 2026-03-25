हीरो विडा VX2 प्लस KKR लिमिटेड एडिशन रु.1.16 लाख में हुआ लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 25, 2026
हाइलाइट्स
- हीरो विडा VX2 प्लस का स्पेशल एडिशन लॉन्च किया गया है
- यह चुनिंदा विडा डीलरों पर सीमित संख्या में उपलब्ध होगा
- इसमें KKR से प्रेरित बैंगनी और सुनहरे रंग की डिटेलिंग दी गई है
2026 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीज़न शुरू होने से कुछ ही दिन पहले, हीरो मोटोकॉर्प की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड, विडा ने अपने VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक स्पेशल ए़डिशन, VX2 प्लस केकेआर लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया है. इसकी कीमत रु.1.16 लाख (पीएम ई-ड्राइव सब्सिडी सहित) है और यह मॉडल कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी और उसके सिग्नेचर कलर कॉम्बिनेशन से प्रेरित है.
केकेआर के खिलाड़ियों की उपस्थिति में "नाइट्स अनप्लग्ड 3.0" कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रदर्शन किया गया और यह इस महीने के अंत तक चुनिंदा विडा डीलरों के पास सीमित संख्या में उपलब्ध होगा.
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VX2 प्लस केकेआर लिमिटेड एडिशन स्कूटर टीम के नाइट पर्पल और गोल्ड रंगों से प्रेरित डिज़ाइन में आता है. इसमें पर्ल ब्लैक बेस के साथ गोल्डन हाफटोन ग्रेडिएंट और माइक्रो-डॉट्स वाले पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा, बॉडीवर्क पर तीन एक्सेंट मार्क्स भी हैं, जो फ्रेंचाइजी की तीन IPL चैंपियनशिप जीत को दर्शाते हैं. स्कूटर के साथ-साथ, विडा लिमिटेड एडिशन केकेआर थीम वाला हेलमेट भी पेश कर रही है, जो इसी पर्पल और गोल्ड कलर स्कीम में उपलब्ध है.
VX2 प्लस केकेआर एडिशन सबसे महंगे प्लस वैरिएंट पर आधारित है और इसका मैकेनिकल सेटअप वही है. इसमें 3.4 kWh की कुल क्षमता वाली दो रिमूवेबल बैटरी लगी हैं, जो कंपनी के दावे के अनुसार 142 किमी की IDC रेंज देती हैं. यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 80 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंच सकता है, जबकि 0 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 3.1 सेकंड में हासिल कर लेता है. इसमें 8.04 bhp की ताकत पैदा करने वाला डायरेक्ट-ड्राइव परमानेंट मैग्नेट मोटर लगा है.
रु.1.16 लाख की कीमत वाला यह स्पेशल एडिशन मॉडल, स्टैंडर्ड विडा VX2 प्लस मॉडल (जिसकी कीमत रु.94,800, एक्स-शोरूम, दिल्ली) की तुलना में रु.21,000 अधिक है.
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