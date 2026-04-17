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टाटा सिएरा के दावा किये गए माइलेज का खुलासा हुआ

टाटा सिएरा तीन इंजन विकल्पों और तीन ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ आती है. इसे रु.11.49 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 17, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • 2026 का कार एंड बाइक कार ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता
  • 1.5 लीटर पेट्रोल/डीजल/टीजीडी-I इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है
  • 21.26 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज मिलता है

टाटा मोटर्स ने पिछले साल भारत में बिल्कुल नई सिएरा लॉन्च की थी और इसने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी। भारतीय कार निर्माता की यह नई कार, जो बेहद प्रतिस्पर्धी सी-एसयूवी सेगमेंट में उतरी है, कई खूबियों और इंजन विकल्पों से लैस है. इसने प्रतिष्ठित 2026 कार एंड बाइक अवार्ड्स में 'कार ऑफ द ईयर' का पुरस्कार भी जीता. अब हमारे पास नई सिएरा के आधिकारिक तौर पर दावा किए गए माइलेज के आंकड़े उपलब्ध हैं.

 

यह भी पढ़ें: टाटा हैरियर ईवी फियरलेस+ QWD रु.26.49 लाख में हुई लॉन्च

TATA Sierra 15

आपके पास तीन इंजन विकल्पों का चयन है. इनमें 1.5 लीटर चार-सिलेंडर वाला नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर चार-सिलेंडर वाला टर्बो-पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर चार-सिलेंडर वाला टर्बोडीजल इंजन शामिल हैं. हम 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन से शुरुआत करते हैं, जो 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डीसीटी के साथ आता है और ARAI के अनुसार क्रमशः 17.40 किमी प्रति लीटर और 16.90 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है.

TATA Sierra 14

दूसरी ओर, 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, जो केवल 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है, 15.30 किमी प्रति लीटर का माइलेज देगा. अंत में, डीजल इंजन 6-स्पीड मैनुअल या टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है, जो ARAI-प्रमाणित मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए 21.26 किमी प्रति लीटर और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के लिए 19.22 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने का दावा करता है.

TATA Sierra 04
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  • यूज़्ड 2020 टाटा अलट्रोज़,
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    2022 निसान मैग्नाइट
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