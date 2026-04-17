टाटा सिएरा के दावा किये गए माइलेज का खुलासा हुआ

टाटा मोटर्स ने पिछले साल भारत में बिल्कुल नई सिएरा लॉन्च की थी और इसने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी। भारतीय कार निर्माता की यह नई कार, जो बेहद प्रतिस्पर्धी सी-एसयूवी सेगमेंट में उतरी है, कई खूबियों और इंजन विकल्पों से लैस है. इसने प्रतिष्ठित 2026 कार एंड बाइक अवार्ड्स में 'कार ऑफ द ईयर' का पुरस्कार भी जीता. अब हमारे पास नई सिएरा के आधिकारिक तौर पर दावा किए गए माइलेज के आंकड़े उपलब्ध हैं.

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आपके पास तीन इंजन विकल्पों का चयन है. इनमें 1.5 लीटर चार-सिलेंडर वाला नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर चार-सिलेंडर वाला टर्बो-पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर चार-सिलेंडर वाला टर्बोडीजल इंजन शामिल हैं. हम 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन से शुरुआत करते हैं, जो 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डीसीटी के साथ आता है और ARAI के अनुसार क्रमशः 17.40 किमी प्रति लीटर और 16.90 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है.

दूसरी ओर, 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, जो केवल 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है, 15.30 किमी प्रति लीटर का माइलेज देगा. अंत में, डीजल इंजन 6-स्पीड मैनुअल या टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है, जो ARAI-प्रमाणित मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए 21.26 किमी प्रति लीटर और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के लिए 19.22 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने का दावा करता है.