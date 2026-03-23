टाटा हैरियर ईवी फियरलेस+ QWD रु.26.49 लाख में हुई लॉन्च

टाटा मोटर्स ने हैरियर ईवी लाइन-अप में एक किफायती डुअल-मोटर क्वाड व्हील ड्राइव (QWD) वेरिएंट को शामिल किया है. QWD इंजन अब कम कीमत वाले फियरलेस + 75 मॉडल में उपलब्ध है, जिसकी (एक्स-शोरूम) कीमत रु.26.49 लाख है. यह फुली-लोडेड एम्पावर्ड 75 QWD से लगभग रु.2.50 लाख सस्ता है.

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फीचर्स की बात करें तो, नए फियरलेस+ 75 QWD मॉडल में पावर फ्रंट सीटें, ड्राइवर सीट मेमोरी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360 डिग्री कैमरे, JBL ब्लैक ऑडियो सिस्टम, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर विंडो सनशेड, एम्बिएंट लाइटिंग, 19-इंच अलॉय व्हील्स और कई अन्य फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा, एम्पावर्ड QWD की तरह फियरलेस+ में भी 6 टेरेन मोड, बूस्ट मोड और ऑफ-रोड असिस्टेंस मिलते हैं.

इंजन की बात करें तो, नई फियरलेस+ QWD में सबसे महंगा एम्पावर्ड QWD जैसा ही सेटअप है, जिसमें 155 bhp का फ्रंट और 235 bhp का रियर इलेक्ट्रिक मोटर लगा है, जो मिलकर 504 Nm का टॉर्क पैदा करते हैं. ये मोटर 75 kWh की बैटरी से जुड़े हैं. कंपनी का दावा है कि इसकी MIDC रेंज 622 किमी है, जबकि टाटा का कहना है कि इसकी वास्तविक रेंज लगभग 490 किमी है.

नए वेरिएंट के अलावा, टाटा ने हैरियर ईवी रेंज में सीवीड ग्रीन रंग का नया विकल्प भी जोड़ा है. यह नया रंग सभी ट्रिम लेवल में उपलब्ध है.

नए वैरिएंट से टाटा मोटर्स को सेगमेंट में विनफास्ट VF7 जैसी ऑल-व्हील ड्राइव वाली प्रतिद्वंद्वी कारों से कीमत के मामले में बेहतर मुकाबला करने में मदद मिलेगी. ऑल-व्हील ड्राइव VF7 की शुरुआती कीमत रु.26.19 लाख से शुरू होकर रु.26.79 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. हैरियर ईवी महिंद्रा XEV 9e और XEV 9S से भी मुकाबला करती है, हालांकि दोनों में केवल टू-व्हील ड्राइव का विकल्प मिलता है.