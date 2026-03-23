टाटा हैरियर ईवी फियरलेस+ QWD रु.26.49 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 23, 2026
हाइलाइट्स
- नई फियरलेस+ QWD की कीमत एम्पावर्ड QWD से रु.2.50 लाख कम है
- ऑल-व्हील ड्राइव विकल्प केवल 75 किलोवाट-घंटे की बैटरी के साथ उपलब्ध है
- हैरियर EV को नए सीवीड ग्रीन पेंट फिनिश में पेश किया गया है
टाटा मोटर्स ने हैरियर ईवी लाइन-अप में एक किफायती डुअल-मोटर क्वाड व्हील ड्राइव (QWD) वेरिएंट को शामिल किया है. QWD इंजन अब कम कीमत वाले फियरलेस + 75 मॉडल में उपलब्ध है, जिसकी (एक्स-शोरूम) कीमत रु.26.49 लाख है. यह फुली-लोडेड एम्पावर्ड 75 QWD से लगभग रु.2.50 लाख सस्ता है.
यह भी पढ़ें: टाटा सिएरा को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली
फीचर्स की बात करें तो, नए फियरलेस+ 75 QWD मॉडल में पावर फ्रंट सीटें, ड्राइवर सीट मेमोरी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360 डिग्री कैमरे, JBL ब्लैक ऑडियो सिस्टम, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर विंडो सनशेड, एम्बिएंट लाइटिंग, 19-इंच अलॉय व्हील्स और कई अन्य फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा, एम्पावर्ड QWD की तरह फियरलेस+ में भी 6 टेरेन मोड, बूस्ट मोड और ऑफ-रोड असिस्टेंस मिलते हैं.
इंजन की बात करें तो, नई फियरलेस+ QWD में सबसे महंगा एम्पावर्ड QWD जैसा ही सेटअप है, जिसमें 155 bhp का फ्रंट और 235 bhp का रियर इलेक्ट्रिक मोटर लगा है, जो मिलकर 504 Nm का टॉर्क पैदा करते हैं. ये मोटर 75 kWh की बैटरी से जुड़े हैं. कंपनी का दावा है कि इसकी MIDC रेंज 622 किमी है, जबकि टाटा का कहना है कि इसकी वास्तविक रेंज लगभग 490 किमी है.
नए वेरिएंट के अलावा, टाटा ने हैरियर ईवी रेंज में सीवीड ग्रीन रंग का नया विकल्प भी जोड़ा है. यह नया रंग सभी ट्रिम लेवल में उपलब्ध है.
नए वैरिएंट से टाटा मोटर्स को सेगमेंट में विनफास्ट VF7 जैसी ऑल-व्हील ड्राइव वाली प्रतिद्वंद्वी कारों से कीमत के मामले में बेहतर मुकाबला करने में मदद मिलेगी. ऑल-व्हील ड्राइव VF7 की शुरुआती कीमत रु.26.19 लाख से शुरू होकर रु.26.79 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. हैरियर ईवी महिंद्रा XEV 9e और XEV 9S से भी मुकाबला करती है, हालांकि दोनों में केवल टू-व्हील ड्राइव का विकल्प मिलता है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय टाटा मॉडल्स
- टाटा पंच ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.69 - 12.59 लाख
- टाटा पंचएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.59 - 10.54 लाख
- टाटा अलट्रोज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 6.3 - 10.51 लाख
- टाटा टियागो ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.89 - 13.8 लाख
- टाटा नेक्सनएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.32 - 14.7 लाख
- टाटा हैरियरएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.89 - 25.25 लाख
- टाटा सफारीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.29 - 25.96 लाख
- टाटा टीगोरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.49 - 8.74 लाख
- टाटा टिगॉर ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 15.07 लाख
- टाटा टियागोएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.57 - 7.82 लाख
- टाटा नेक्सन ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.49 - 20.06 लाख
- टाटा कौरवव ईवएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.31 - 25.82 लाख
- टाटा टियागो एनआरजीएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.68 - 8.1 लाख
- टाटा हैरियर ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 24.93 - 35.07 लाख
- टाटा कौरववएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.66 - 18.85 लाख
- टाटा सिएराएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.49 - 21.29 लाख
अपकमिंग कार्स
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 25, 2026
- रेनो अरकानाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 27, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 27, 2026
- इसुज़ू डी-मैक्स वी-क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 30, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 10, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 12, 2026
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 16, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स