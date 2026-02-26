महिंद्रा की अगली इलेक्ट्रिक एसयूवी 2027 में होगी लॉन्च, पुष्टि हुई

महिंद्रा ने पुष्टि की है कि उसकी अगली इलेक्ट्रिक एसयूवी, जिसका आंतरिक कोडनेम BO7 है, 2027 में आएगी. यह मॉडल मूल रूप से BE.07 कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन होगा, जिसे पहली बार अगस्त 2022 में पेश किया गया था और जिसे शुरू में अक्टूबर 2026 में लॉन्च करने की योजना थी.

कंपनी की अर्निंग्स कॉल के दौरान बोलते हुए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के कार्यकारी निदेशक और सीईओ (ऑटो और फार्म सेक्टर) राजेश जेजुरिकर ने कहा, “हमने इसका कोडनेम B07 रखा है; हालांकि, इसे शायद इस नाम से लॉन्च नहीं किया जाएगा. इसलिए, B07 2027 के किसी महीने में लॉन्च होगा. हमारा मानना ​​है कि यह हमारे मौजूदा तीन मॉडलों की बिक्री में एक बड़ा इजाफा करेगा. इसलिए, हम इसे 2027 में लॉन्च करने की उम्मीद कर रहे हैं.”

BE.07 महिंद्रा के BE सब-ब्रांड का दूसरा मॉडल और XEV 9e, BE 6 और XEV 9S के बाद कंपनी का चौथा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन होगा. कॉन्सेप्ट वर्जन में लगभग 4,565 मिमी लंबाई वाली एक बड़ी इलेक्ट्रिक SUV की झलक दिखाई गई. डिज़ाइन के मामले में, कॉन्सेप्ट में BE 6 के समान स्टाइलिंग एलिमेंट्स थे, जिनमें शार्प एज और सिग्नेचर LED लाइटिंग एलिमेंट्स शामिल हैं.

निर्माण के लिए तैयार BE.07 महिंद्रा के INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिस पर इसकी मौजूदा इलेक्ट्रिक एसयूवी बनी हुई हैं. बैटरी पैक के विकल्प 60kWh से 80kWh के बीच होने की उम्मीद है. दिखने में और अंदरूनी बनावट में, आगामी एसयूवी महिंद्रा की मौजूदा पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहनों में देखे गए कई तत्वों को बरकरार रखेगी, चाहे वह बाहरी डिजाइन हो या कैबिन लेआउट.