महिंद्रा 2026 में भारत में लॉन्च करेगी दो फेसलिफ्टेड एसयूवी

कार निर्माता कंपनी ने खुलासा किया कि उसका इरादा 2026 में भारत में पेट्रोल-डीज़ल और EV कैटेगरी में कुल 5 मॉडल पेश करने का है, जिनमें XUV 7XO, XEV 9S और BE 6 Formula E Edition शामिल हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 12, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • महिंद्रा ने आगामी महीनों में दो फेसलिफ्टेड एसयूवी लॉन्च करने की पुष्टि की है
  • स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट इसी साल लॉन्च होने की उम्मीद है
  • कंपनी ने 2026 में भारत में 5 एसयूवी लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिनमें XUV 7XO, XEV 9S और BE 6 फॉर्मूला ई एडिशन शामिल हैं

वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा करते हुए महिंद्रा ने पुष्टि की कि वह चालू वर्ष में भारतीय बाजार में दो अपडेटेड एसयूवी पेश करने की योजना बना रही है. कंपनी ने कहा कि वह वर्ष 2026 में भारतीय बाजार में अपने पेट्रोल-डीज़ल और इलेक्ट्रिक वाहन रेंज में 5 मॉडल लॉन्च करने का इरादा रखती है, जिनमें से तीन मॉडल पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध हैं या जिनकी बुकिंग शुरू हो चुकी है - ये मॉडल हैं XUV 7XO, XEV 9S और BE 6 फार्मूला ई E एडिशन.

Rajesh Jejurikar

इस कार्यक्रम में बोलते हुए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटो और फार्म सेक्टर के सीईओ राजेश जेजुरिकर ने कहा, “हमने तीन पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी, दो इलेक्ट्रिक और दो LCV लॉन्च करने की बात कही थी. इनमें से नया नाम (XUV) 7XO था, जो अब तैयार है. जिन तीन मॉडलों के अपडेट की हमने घोषणा नहीं की थी, उनमें बोलेरो और बोलेरो नियो शामिल हैं - ये लॉन्च हो चुके हैं, और दो और अपडेट, जो नए नाम नहीं हैं, 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है. इलेक्ट्रिक में हमारे पास दो मॉडल थे, एक (XEV) 9S और दूसरा BE 6 फॉर्मूला E एडिशन है.”

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिमोट सर्विस वैन की शुरुआत की

 

इन दो नए नामों में से एक स्कॉर्पियो-एन का फेसलिफ्ट वैरिएंट होने की उम्मीद है, जिसे पिछले एक साल से भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान देखा गया है. महिंद्रा की यह लोकप्रिय लैडर फ्रेम एसयूवी 2022 से देश में बिक्री के लिए उपलब्ध है और अभी तक इसे कोई बड़ा मिड-लाइफसाइकिल अपडेट नहीं मिला है.

Mahindra Scorpio N facelift spied

तस्वीर सूत्र

 

टेस्टिंग मॉडल की तस्वीरों से पता चलता है कि दिखने में बदलावों में नए ग्रिल के साथ अपडेटेड फ्रंट डिज़ाइन, नए लाइट क्लस्टर और बंपर शामिल होंगे. वहीं, कैबिन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें एक बड़ा स्टैंडअलोन टचस्क्रीन और नया डिज़ाइन किया गया सेंटर कंसोल होगा.

 

मैकेनिकली तौर से, एसयूवी में कोई ध्यान देने लायक बदलाव होने की उम्मीद नहीं है; इसमें पहले की तरह ही 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन लगे रहेंगे. गियरबॉक्स विकल्पों में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प शामिल होंगे, साथ ही चुनिंदा वेरिएंट में 4x4 का विकल्प भी दिया जाएगा.

 

दूसरे मॉडल के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है. पिछले एक साल में महिंद्रा ने थार 3-डोर, बोलेरो, बोलेरो नियो और हाल ही में XUV 7XO जैसे मॉडलों को अपडेट किया है. इससे यह संकेत मिलता है कि कंपनी अपने किसी नए मॉडल, जैसे थार रॉक्स या XUV 3XO के लिए जल्द ही कोई अपडेट जारी करने की योजना बना रही हो सकती है.

# Mahindra & Mahindra Ltd.# Mahindra# Mahindra Scorpio-N# Mahindra SUVs# Mahindra SUV# Cars# Upcoming SUVs# Upcoming Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
  • कार के प्रदर्शन में टायरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अक्सर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता. ये कठिन रास्तों और लंबी यात्राओं के लिए आवश्यक कर्षण, आराम और विश्वसनीयता देते हैं, जिससे कार के चलने और प्रदर्शन में इनका मूलभूत योगदान होता है.
    महिंद्रा ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिमोट सर्विस वैन की शुरुआत की
  • ये दोनों ब्रांड पिछले दो दशकों से फिएट इंडिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड (एफआईएपीएल) के माध्यम से 50:50 के संयुक्त उद्यम में हैं.
    टाटा मोटर्स और स्टेलेंटिस ने निर्माण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए मिलाया हाथ
  • अपडेटेड ईवी की एकमात्र तस्वीर 20 फरवरी को लॉन्च होने से पहले इसके कुछ डिजाइन अपडेट की झलक दिखाती है.
    टाटा पंच ईवी का फेसलिफ्ट लॉन्च से पहले आया सामने
  • ग्रेविटे का कैबिन प्री-फेसलिफ्ट रेनॉ ट्राइबर के परिचित लेआउट को बरकरार रखता प्रतीत होता है, जिसमें केवल कुछ मामूली बदलाव मिलने की उम्मीद है.
    17 फरवरी को लॉन्च होने से पहले निसान Gravite के कैबिन की दिखी झलक
  • टाटा की एसयूवी जैसी दिखने वाली हैचबैक का इलेक्ट्रिक वैरिएंट 20 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा और पेट्रोल से चलने वाले वैरिएंट की तरह ही इसमें भी कई विजुअल और फीचर अपग्रेड किए जाएंगे.
    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को होगी लॉन्च
