महिंद्रा ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिमोट सर्विस वैन की शुरुआत की

कार के प्रदर्शन में टायरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अक्सर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता. ये कठिन रास्तों और लंबी यात्राओं के लिए आवश्यक कर्षण, आराम और विश्वसनीयता देते हैं, जिससे कार के चलने और प्रदर्शन में इनका मूलभूत योगदान होता है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 10, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए नई मोबाइल सेवा पहल शुरू की गई
  • शुरुआत में दिल्ली-एनसीआर में उपलब्ध
  • साथ ही दिल्ली में 5 नए सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया

महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी के ग्राहकों के लिए बिक्री के बाद की सर्विस को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नई मोबाइल सर्विस वैन शुरू कर रही है. फिलहाल यह सर्विस दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र तक ही सीमित है. महिंद्रा का कहना है कि इस नई सर्विस से इलेक्ट्रिक वाहनों की सर्विसिंग कहीं भी करवाई जा सकेगी, इसके लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी. साथ ही, छोटी-मोटी वाहन मरम्मत भी संभव हो पाएगी.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा नागपुर में लगाएगा अपना सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्लांट, 2028 में बनना शुरु होंगे वाहन

Mahindra BE 6e XEV 9e 2

महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी को सहायता देने के लिए मोबाइल सर्विस वाहन 

 

महिंद्रा का कहना है कि मोबाइल सर्विस वाहनों में हाइड्रोलिक सीज़र लिफ्ट, व्हील बैलेंसर, कार केयर सर्विस और यहां तक ​​कि ऑन-बोर्ड बैटरी पैक के साथ एक वाहन चार्जर भी मौजूद है.

 

कार निर्माता कंपनी ने पुष्टि की है कि आने वाले हफ्तों में भारत के अन्य शहरों में भी मोबाइल सर्विस वाहन लॉन्च किए जाएंगे.

 

मोबाइल सर्विस के अलावा, महिंद्रा ने यह भी बताया है कि उसने दिल्ली-एनसीआर में 5 नए सर्विस सेंटर खोले हैं, जिससे 70 अतिरिक्त सर्विस बे उपलब्ध हो गए हैं. ये सर्विस सेंटर सभी महिंद्रा वाहनों के लिए खुले रहेंगे.

# Mahindra & Mahindra Ltd.# Mahindra# Mahindra EVs# Mahindra Electric SUVs# Mahindra Electric SUV# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  महिंद्रा एंड महिंद्रा 2026 में इंडोनेशिया को 35,000 स्कॉर्पियो पिक-अप वाहन की सप्लाई करेगी, जो उसका अब तक का सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर होगा और वित्त वर्ष 2025 के निर्यात के आंकड़े को पार कर जाएगा.
महिंद्रा ने इंडोनेशिया में 35,000 स्कॉर्पियो पिक-अप वाहनों के लिए एक बड़ा निर्यात सौदा हासिल किया
    महिंद्रा ने इंडोनेशिया में 35,000 स्कॉर्पियो पिक-अप वाहनों के लिए एक बड़ा निर्यात सौदा हासिल किया
  • टाटा ने महीने में नेक्नॉन और पंच की अब तक की सबसे अच्छी बिक्री के दम पर 70,000 से अधिक यात्री वाहनों की बिक्री दर्ज की.
    ऑटो बिक्री जनवरी 2026: टाटा ने 70,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री के साथ हासिल किया दूसरा स्थान, ह्यून्दे ने दर्ज की घरेलू बाजार में अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री
  • थार रॉक्स के स्पेशल एडिशन में नया सिट्रिन येलो पेंट ऑप्शन और ब्लैक आउट कॉस्मेटिक एलिमेंट्स दिए गए हैं.
    महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन रु.16.85 लाख में हुआ लॉन्च
  टाटा ने आखिरकार 2026 मॉडल वर्ष के लिए सफारी में पेट्रोल इंजन का विकल्प पेश कर दिया है, लेकिन यह लोकप्रिय महिंद्रा XUV 7XO से किस तरह मुकाबला करती है?
टाटा सफारी पेट्रोल बनाम महिंद्रा XUV 7XO: इंजन और फीचर्स की तुलना
    टाटा सफारी पेट्रोल बनाम महिंद्रा XUV 7XO: इंजन और फीचर्स की तुलना
  • मूल रूप से XUV 400 EV की उत्तराधिकारी, 3XO EV दो ट्रिम स्तरों में और केवल 39.4 kWh बैटरी के साथ उपलब्ध है.
    भारत में महिंद्रा XUV 3XO ईवी हुई लॉन्च, कीमत रु.13.89 लाख से शुरू
