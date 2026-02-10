महिंद्रा ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिमोट सर्विस वैन की शुरुआत की
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 10, 2026
हाइलाइट्स
- इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए नई मोबाइल सेवा पहल शुरू की गई
- शुरुआत में दिल्ली-एनसीआर में उपलब्ध
- साथ ही दिल्ली में 5 नए सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया
महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी के ग्राहकों के लिए बिक्री के बाद की सर्विस को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नई मोबाइल सर्विस वैन शुरू कर रही है. फिलहाल यह सर्विस दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र तक ही सीमित है. महिंद्रा का कहना है कि इस नई सर्विस से इलेक्ट्रिक वाहनों की सर्विसिंग कहीं भी करवाई जा सकेगी, इसके लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी. साथ ही, छोटी-मोटी वाहन मरम्मत भी संभव हो पाएगी.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा नागपुर में लगाएगा अपना सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्लांट, 2028 में बनना शुरु होंगे वाहन
महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी को सहायता देने के लिए मोबाइल सर्विस वाहन
महिंद्रा का कहना है कि मोबाइल सर्विस वाहनों में हाइड्रोलिक सीज़र लिफ्ट, व्हील बैलेंसर, कार केयर सर्विस और यहां तक कि ऑन-बोर्ड बैटरी पैक के साथ एक वाहन चार्जर भी मौजूद है.
कार निर्माता कंपनी ने पुष्टि की है कि आने वाले हफ्तों में भारत के अन्य शहरों में भी मोबाइल सर्विस वाहन लॉन्च किए जाएंगे.
मोबाइल सर्विस के अलावा, महिंद्रा ने यह भी बताया है कि उसने दिल्ली-एनसीआर में 5 नए सर्विस सेंटर खोले हैं, जिससे 70 अतिरिक्त सर्विस बे उपलब्ध हो गए हैं. ये सर्विस सेंटर सभी महिंद्रा वाहनों के लिए खुले रहेंगे.
