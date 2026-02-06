महिंद्रा नागपुर में अपना सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट लगाएगी, निर्माण 2028 में होगा शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 6, 2026
हाइलाइट्स
- यह प्लांट 1,500 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा
- महिंद्रा अगले 10 वर्षों में महाराष्ट्र में रु.15,000 करोड़ का निवेश करेगी
- इसकी वार्षिक निर्माण क्षमता 5 लाख वाहनों की होगी
महिंद्रा समूह महाराष्ट्र के नागपुर में ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टरों के लिए अपनी सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्लांट लगाएगी. यह घोषणा विदर्भ में चल रहे 'एडवांटेज विदर्भ' कार्यक्रम में की गई, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को एक उभरते औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में स्थापित करना है. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह प्लांट संभाजीनगर में 1,500 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा, साथ ही इसमें 150 एकड़ का आपूर्तिकर्ता पार्क भी शामिल होगा. पूर्ण रूप से चालू होने पर, इस प्लांट की वार्षिक निर्माण क्षमता 5 लाख से अधिक वाहन और 1 लाख ट्रैक्टर होगी, जिससे यह देश में महिंद्रा का सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्लांट सेंटर बन जाएगा.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा ने इंडोनेशिया में 35,000 स्कॉर्पियो पिक-अप वाहनों के लिए एक बड़ा निर्यात सौदा हासिल किया
यह नया प्लांट ब्रांड के अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म, जिनमें NU_IQ आर्किटेक्चर भी शामिल है, को सपोर्ट करेगा. यह घरेलू और वैश्विक बाजारों के लिए कई पावरट्रेन (ICE, EV और भविष्य की तकनीक) वाले वाहनों का निर्माण करने में सक्षम होगा. ब्रांड ने यह भी पुष्टि की है कि वह मौजूदा मॉडल और इंजन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इगतपुरी-नासिक क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण करेगा. कुल मिलाकर, महिंद्रा ने महाराष्ट्र में अगले 10 वर्षों में ₹15,000 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है. समूह अपने प्रोडक्शन विस्तार को और मजबूत करने के लिए तीन स्थानों पर 2000 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण करेगा.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “महाराष्ट्र में महिंद्रा द्वारा अपनी सबसे बड़ी एकीकृत ऑटो और ट्रैक्टर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने का निर्णय राज्य के मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और प्रगतिशील नीतिगत ढांचे का एक सशक्त प्रमाण है. यह ऐतिहासिक निवेश महत्वपूर्ण रोजगार सृजन करेगा, विदर्भ और आसपास के क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास को गति देगा और भारत में एक अग्रणी विनिर्माण केंद्र के रूप में महाराष्ट्र की स्थिति को और मजबूत करेगा.”
महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के ऑटो और कृषि क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक और सीईओ राजेश जेजुरिकर ने कहा, “यह सुविधा महिंद्रा के प्रोडक्शन सफर में एक साहसिक कदम है. हमारी अगली पीढ़ी के वाहनों और ट्रैक्टरों के निर्माण में सहयोग देने के लिए डिज़ाइन की गई यह सुविधा एक एकीकृत परिसर में व्यापक निर्माण, लचीलापन और एडवांस तकनीक का संगम है. यह 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' की हमारी प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए विश्व स्तरीय मॉडल बनाने की हमारी क्षमता को मजबूत करती है. इस परिवर्तनकारी निवेश के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने पर हमें गर्व है.”
