महिंद्रा नागपुर में अपना सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट लगाएगी, निर्माण 2028 में होगा शुरू

यह नई सुविधा ब्रांड के अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेगी और इसमें ICE, EV और भविष्य की तकनीकों सहित कई पावरट्रेन का निर्माण करने की क्षमता होगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 6, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • यह प्लांट 1,500 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा
  • महिंद्रा अगले 10 वर्षों में महाराष्ट्र में रु.15,000 करोड़ का निवेश करेगी
  • इसकी वार्षिक निर्माण क्षमता 5 लाख वाहनों की होगी

महिंद्रा समूह महाराष्ट्र के नागपुर में ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टरों के लिए अपनी सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्लांट लगाएगी. यह घोषणा विदर्भ में चल रहे 'एडवांटेज विदर्भ' कार्यक्रम में की गई, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को एक उभरते औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में स्थापित करना है. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह प्लांट संभाजीनगर में 1,500 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा, साथ ही इसमें 150 एकड़ का आपूर्तिकर्ता पार्क भी शामिल होगा. पूर्ण रूप से चालू होने पर, इस प्लांट की वार्षिक निर्माण क्षमता 5 लाख से अधिक वाहन और 1 लाख ट्रैक्टर होगी, जिससे यह देश में महिंद्रा का सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्लांट सेंटर बन जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा ने इंडोनेशिया में 35,000 स्कॉर्पियो पिक-अप वाहनों के लिए एक बड़ा निर्यात सौदा हासिल किया

Mahindra Vision SXT Concept Unveiled 3

यह नया प्लांट ब्रांड के अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म, जिनमें NU_IQ आर्किटेक्चर भी शामिल है, को सपोर्ट करेगा. यह घरेलू और वैश्विक बाजारों के लिए कई पावरट्रेन (ICE, EV और भविष्य की तकनीक) वाले वाहनों का निर्माण करने में सक्षम होगा. ब्रांड ने यह भी पुष्टि की है कि वह मौजूदा मॉडल और इंजन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इगतपुरी-नासिक क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण करेगा. कुल मिलाकर, महिंद्रा ने महाराष्ट्र में अगले 10 वर्षों में ₹15,000 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है. समूह अपने प्रोडक्शन विस्तार को और मजबूत करने के लिए तीन स्थानों पर 2000 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण करेगा.

mahindra plant

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “महाराष्ट्र में महिंद्रा द्वारा अपनी सबसे बड़ी एकीकृत ऑटो और ट्रैक्टर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने का निर्णय राज्य के मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और प्रगतिशील नीतिगत ढांचे का एक सशक्त प्रमाण है. यह ऐतिहासिक निवेश महत्वपूर्ण रोजगार सृजन करेगा, विदर्भ और आसपास के क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास को गति देगा और भारत में एक अग्रणी विनिर्माण केंद्र के रूप में महाराष्ट्र की स्थिति को और मजबूत करेगा.”

 

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के ऑटो और कृषि क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक और सीईओ राजेश जेजुरिकर ने कहा, “यह सुविधा महिंद्रा के प्रोडक्शन सफर में एक साहसिक कदम है. हमारी अगली पीढ़ी के वाहनों और ट्रैक्टरों के निर्माण में सहयोग देने के लिए डिज़ाइन की गई यह सुविधा एक एकीकृत परिसर में व्यापक निर्माण, लचीलापन और एडवांस तकनीक का संगम है. यह 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' की हमारी प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए विश्व स्तरीय मॉडल बनाने की हमारी क्षमता को मजबूत करती है. इस परिवर्तनकारी निवेश के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने पर हमें गर्व है.”

# mahindra plant# mahindra and mahindra# auto plant# Latest News# Auto Industry
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • आर वेलुसामी इस नई भूमिका में विजय नाकरा की जगह लेंगे, जबकि नाकरा महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट बिजनेस का संचालन करेंगे.
    आर वेलुसामी को महिंद्रा ऑटो का अध्यक्ष चुना गया
  • महिंद्रा ने लॉन्च के बाद पहली बार XUV 3XO कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमतों में बढ़ोतरी की है.
    महिंद्रा XUV 3XO की कीमतें रु.30,000 तक बढ़ीं, कीमत अब रु.7.79 लाख से शुरू
  • महिंद्रा ने हाल ही में 1,00,000वीं स्कॉर्पियो एन लॉन्च की है. कार निर्माता ने 2 साल से भी कम समय में यह उपलब्धि हासिल की है.
    महिंद्रा ने 1 लाख स्कॉर्पियो-एन एसयूवी बनाने का आंकड़ा छुआ
  • महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो छोटे कमर्शियल वाहनों में बाजार में लीडर है, ने पहली बार 2015 में सुप्रो लॉन्च किया था और 200,000 से अधिक यूनिंट्स बेच चुका है.
    महिंद्रा ने लॉन्च किया नया सुप्रो एक्सेल, कीमत Rs. 6.61 लाख से शुरू
  • इस महीने कंपनी की कुल वाहन बिक्री 80,679 वाहनों तक पहुंच गई, जिसमें निर्यात सहित 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.
    अक्टूबर 2023 में महिंद्रा ने 43,708 कारों की बिक्री के साथ अब तक का सर्वश्रेष्ठ एसयूवी बिक्री प्रदर्शन किया
