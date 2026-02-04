महिंद्रा ने इंडोनेशिया में 35,000 स्कॉर्पियो पिक-अप वाहनों के लिए एक बड़ा निर्यात सौदा हासिल किया
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 4, 2026
हाइलाइट्स
- महिंद्रा एंड महिंद्रा को इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी एग्रीनास पंगन नुसंतारा से 35,000 स्कॉर्पियो पिक-अप वाहनों का बड़ा ऑर्डर मिला
- ये वाहन 2026 में सप्लाई किए जाएंगे और इंडोनेशिया की कोपेरासी देसा/केलुराहन मेराह पुतिह (KDKMP) सहकारी परियोजना का हिस्सा होंगे
- स्कॉर्पियो पिक-अप का इस्तेमाल किसानों से सीधे बाजार तक ताज़ा मॉडलों की निर्बाध आपूर्ति और ग्रामीण लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए किया जाएगा
महिंद्रा एंड महिंद्रा (एम एंड एम) को इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी एग्रीनास पंगन नुसंतारा को अपने हल्के कमर्शियल वाहन, स्कॉर्पियो पिक अप की 35,000 यूनिट की सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है.
एक एक्सचेंज फाइलिंग में, ऑटोमोबाइल कंपनी ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश में एक सहकारी परियोजना के हिस्से के रूप में 2026 में वाहनों की आपूर्ति की जाएगी.
कंपनी ने कहा कि कोपेरासी देसा/केलुराहन मेराह पुतिह (केडीकेएमपी) परियोजना के लिए ये पिक-अप वाहन देश भर में स्थापित की जा रही कोपेरासी (सहकारी समितियों) के लिए रसद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि इस साझेदारी के तहत, महिंद्रा और एग्रीनास पंगन नुसंतारा मिलकर कोपेरासी को इन वाहनों से लैस करने के लिए काम करेंगे ताकि किसानों से सीधे बाजार तक ताजे उत्पादों की प्रभावी और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, जिससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच की खाई को पाटा जा सके.
महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ नलिनीकांत गोल्लागुंटा ने कहा, "इस साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध मात्रा हमारे अंतरराष्ट्रीय परिचालन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी, जिससे वित्त वर्ष 2025 में हासिल की गई हमारी कुल निर्यात मात्रा के बराबर वृद्धि होगी."
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.28 - 14.4 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.98 - 16.71 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.2 - 23.99 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.49 - 10.49 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.99 - 9.69 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 25.19 लाख
- महिंद्रा XUV400एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.49 - 17.69 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.77 - 11.8 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.96 - 12.51 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.99 - 17.19 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.25 - 22.06 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 32 लाख
- महिंद्रा क्सइवी नाइनएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.95 - 29.45 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.9 - 28.4 लाख
- महिंद्रा थ्रीएक्सओ इवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.89 - 14.96 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 24.92 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 12, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 13, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 16, 2026
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 19, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 25, 2026
- वॉल्वो ईएम 90एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 26, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स