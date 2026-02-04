महिंद्रा ने इंडोनेशिया में 35,000 स्कॉर्पियो पिक-अप वाहनों के लिए एक बड़ा निर्यात सौदा हासिल किया

महिंद्रा एंड महिंद्रा (एम एंड एम) को इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी एग्रीनास पंगन नुसंतारा को अपने हल्के कमर्शियल वाहन, स्कॉर्पियो पिक अप की 35,000 यूनिट की सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है.

एक एक्सचेंज फाइलिंग में, ऑटोमोबाइल कंपनी ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश में एक सहकारी परियोजना के हिस्से के रूप में 2026 में वाहनों की आपूर्ति की जाएगी.

कंपनी ने कहा कि कोपेरासी देसा/केलुराहन मेराह पुतिह (केडीकेएमपी) परियोजना के लिए ये पिक-अप वाहन देश भर में स्थापित की जा रही कोपेरासी (सहकारी समितियों) के लिए रसद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि इस साझेदारी के तहत, महिंद्रा और एग्रीनास पंगन नुसंतारा मिलकर कोपेरासी को इन वाहनों से लैस करने के लिए काम करेंगे ताकि किसानों से सीधे बाजार तक ताजे उत्पादों की प्रभावी और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, जिससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच की खाई को पाटा जा सके.

महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ नलिनीकांत गोल्लागुंटा ने कहा, "इस साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध मात्रा हमारे अंतरराष्ट्रीय परिचालन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी, जिससे वित्त वर्ष 2025 में हासिल की गई हमारी कुल निर्यात मात्रा के बराबर वृद्धि होगी."