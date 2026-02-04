महिंद्रा ने इंडोनेशिया में 35,000 स्कॉर्पियो पिक-अप वाहनों के लिए एक बड़ा निर्यात सौदा हासिल किया

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी महामहिमह्युंडई नई आई20बीएमडब्ल्यू नई एक्स3टाटा सिएरा ईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकीहीरो करिज्मा XMR 250यामाहा YZF R9हीरो
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

महिंद्रा ने इंडोनेशिया में 35,000 स्कॉर्पियो पिक-अप वाहनों के लिए एक बड़ा निर्यात सौदा हासिल किया

महिंद्रा एंड महिंद्रा 2026 में इंडोनेशिया को 35,000 स्कॉर्पियो पिक-अप वाहन की सप्लाई करेगी, जो उसका अब तक का सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर होगा और वित्त वर्ष 2025 के निर्यात वॉल्यूम को पार कर जाएगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 4, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • महिंद्रा एंड महिंद्रा को इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी एग्रीनास पंगन नुसंतारा से 35,000 स्कॉर्पियो पिक-अप वाहनों का बड़ा ऑर्डर मिला
  • ये वाहन 2026 में सप्लाई किए जाएंगे और इंडोनेशिया की कोपेरासी देसा/केलुराहन मेराह पुतिह (KDKMP) सहकारी परियोजना का हिस्सा होंगे
  • स्कॉर्पियो पिक-अप का इस्तेमाल किसानों से सीधे बाजार तक ताज़ा मॉडलों की निर्बाध आपूर्ति और ग्रामीण लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए किया जाएगा

महिंद्रा एंड महिंद्रा (एम एंड एम) को इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी एग्रीनास पंगन नुसंतारा को अपने हल्के कमर्शियल वाहन, स्कॉर्पियो पिक अप की 35,000 यूनिट की सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है.

 

एक एक्सचेंज फाइलिंग में, ऑटोमोबाइल कंपनी ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश में एक सहकारी परियोजना के हिस्से के रूप में 2026 में वाहनों की आपूर्ति की जाएगी.

Scorpio pikup 2

कंपनी ने कहा कि कोपेरासी देसा/केलुराहन मेराह पुतिह (केडीकेएमपी) परियोजना के लिए ये पिक-अप वाहन देश भर में स्थापित की जा रही कोपेरासी (सहकारी समितियों) के लिए रसद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

 

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि इस साझेदारी के तहत, महिंद्रा और एग्रीनास पंगन नुसंतारा मिलकर कोपेरासी को इन वाहनों से लैस करने के लिए काम करेंगे ताकि किसानों से सीधे बाजार तक ताजे उत्पादों की प्रभावी और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, जिससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच की खाई को पाटा जा सके.

 

महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ नलिनीकांत गोल्लागुंटा ने कहा, "इस साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध मात्रा हमारे अंतरराष्ट्रीय परिचालन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी, जिससे वित्त वर्ष 2025 में हासिल की गई हमारी कुल निर्यात मात्रा के बराबर वृद्धि होगी."

# Mahindra Scorpio# Mahindra Scorpio India Launch# Scorpio Pik-up# Mahindra & Mahindra Ltd.# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 फॉक्सवैगन वर्टस,
    2023 फॉक्सवैगन वर्टस
    Topline 1.0 TSI | 31,314 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.36 लाख
    ₹ 27,685/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    LXI | 13,258 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.82 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी अल्टो 800,
    2021 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    VXI | 77,430 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.71 लाख
    ₹ 6,060/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 होंडा सिविक,
    2019 होंडा सिविक
    ZX | 62,140 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 12.41 लाख
    ₹ 27,797/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी डिजायर,
    2022 मारुति सुजुकी डिजायर
    VXI | 13,124 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.1 लाख
    ₹ 13,662/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 मारुति सुजुकी अर्टिगा,
    2015 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    ZXI Plus BS IV | 33,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.01 लाख
    ₹ 13,450/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई आई10,
    2015 ह्युंडई आई10
    1.1 Magna | 77,005 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.53 लाख
    ₹ 5,661/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 टाटा टियागो,
    2020 टाटा टियागो
    Revotron XZA Plus | 39,630 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 4.81 लाख
    ₹ 10,763/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 रेनो क्विड,
    2019 रेनो क्विड
    RXT 1.0 (O) BS IV | 16,405 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.86 लाख
    ₹ 6,395/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 रेनो क्विड,
    2019 रेनो क्विड
    Climber A | 27,902 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 3.56 लाख
    ₹ 7,963/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • टाटा ने महीने में नेक्नॉन और पंच की अब तक की सबसे अच्छी बिक्री के दम पर 70,000 से अधिक यात्री वाहनों की बिक्री दर्ज की.
    ऑटो बिक्री जनवरी 2026: टाटा ने 70,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री के साथ हासिल किया दूसरा स्थान, ह्यून्दे ने दर्ज की घरेलू बाजार में अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री
  • टाटा ने आखिरकार 2026 मॉडल वर्ष के लिए सफारी में पेट्रोल इंजन का विकल्प पेश कर दिया है, लेकिन यह लोकप्रिय महिंद्रा XUV 7XO से किस तरह मुकाबला करती है?
    टाटा सफारी पेट्रोल बनाम महिंद्रा XUV 7XO: इंजन और फीचर्स की तुलना
  • फेसलिफ्टेड एसयूवी 6 वैरिएंट में उपलब्ध है और इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प मौजूद हैं.
    महिंद्रा XUV 7XO की कीमतें, वैरिएंट्स और फीचर्स की विस्तार में जानकारी
  • नए टीज़र वीडियो में फेसलिफ्ट XUV 700 के कैबिन की झलक मिलती है और कुछ फीचर्स की पुष्टि भी होती है.
    महिंद्रा XUV 7XO का कैबिन लॉन्च से पहले दिखा, मिलेगा ट्रिपल स्क्रीन सेटअप
  • मूल मॉडल के लॉन्च के चार साल बाद, XUV700 फेसलिफ्ट एक नए नाम के साथ आएगी और इसमें हाल ही में लॉन्च हुई XEV 9S इलेक्ट्रिक एसयूवी से लिए गए कुछ संकेत भी होंगे.
    महिंद्रा XUV 7XO (XUV700 फेसलिफ्ट) 5 जनवरी को होगी लॉन्च, देखें पहली झलक
  • टाटा ने महीने में नेक्नॉन और पंच की अब तक की सबसे अच्छी बिक्री के दम पर 70,000 से अधिक यात्री वाहनों की बिक्री दर्ज की.
    ऑटो बिक्री जनवरी 2026: टाटा ने 70,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री के साथ हासिल किया दूसरा स्थान, ह्यून्दे ने दर्ज की घरेलू बाजार में अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री
  • टाटा ने आखिरकार 2026 मॉडल वर्ष के लिए सफारी में पेट्रोल इंजन का विकल्प पेश कर दिया है, लेकिन यह लोकप्रिय महिंद्रा XUV 7XO से किस तरह मुकाबला करती है?
    टाटा सफारी पेट्रोल बनाम महिंद्रा XUV 7XO: इंजन और फीचर्स की तुलना
  • फेसलिफ्टेड एसयूवी 6 वैरिएंट में उपलब्ध है और इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प मौजूद हैं.
    महिंद्रा XUV 7XO की कीमतें, वैरिएंट्स और फीचर्स की विस्तार में जानकारी
  • नए टीज़र वीडियो में फेसलिफ्ट XUV 700 के कैबिन की झलक मिलती है और कुछ फीचर्स की पुष्टि भी होती है.
    महिंद्रा XUV 7XO का कैबिन लॉन्च से पहले दिखा, मिलेगा ट्रिपल स्क्रीन सेटअप
  • मूल मॉडल के लॉन्च के चार साल बाद, XUV700 फेसलिफ्ट एक नए नाम के साथ आएगी और इसमें हाल ही में लॉन्च हुई XEV 9S इलेक्ट्रिक एसयूवी से लिए गए कुछ संकेत भी होंगे.
    महिंद्रा XUV 7XO (XUV700 फेसलिफ्ट) 5 जनवरी को होगी लॉन्च, देखें पहली झलक
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • महिंद्रा ने इंडोनेशिया में 35,000 स्कॉर्पियो पिक-अप वाहनों के लिए एक बड़ा निर्यात सौदा हासिल किया