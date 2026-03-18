स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट भारत में 21 मार्च को होगी लॉन्च

स्कोडा इंडिया 21 मार्च, 2026 को कुशक फेसलिफ्ट की कीमतों की घोषणा करेगी - 20 जनवरी को एसयूवी से पर्दा उठने के लगभग दो महीने बाद इसकी कीमतें सामने आएंगी. अपडेटेड कुशक में बाहरी और कैबिन दोनों तरह से कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा बदलाव 1.0 टीएसआई इंजन के लिए एक नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है.

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फेसलिफ्ट के साथ कुछ डिज़ाइन अपडेट भी आए हैं, जिनमें चौड़ी ग्रिल के साथ बदला हुआ फ्रंट फेसिया (महंगे वेरिएंट में एम्बेडेड लाइटबार के साथ), इंटीग्रेटेड डीआरएल के साथ नए एलईडी हेडलाइट्स, नए फ्रंट और रियर बंपर, रीडिजाइन किए गए टेल लैंप और नए अलॉय व्हील शामिल हैं. कैबिन में बदलाव कम ध्यान देने योग्य हैं, जिनमें सबसे बड़े अंतर सबसे महंगे वैरिएंट में नया 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हल्के काले और बेज रंग की अपहोल्स्ट्री और पहले के ग्लॉस की जगह मैट फिनिश वाले ट्रिम इंसर्ट हैं.

फीचर्स की बात करें तो, इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पीछे की सीटों पर मसाज फंक्शन जैसे नए फीचर्स जोड़े गए हैं - जो इस सेगमेंट में कुशक की एकमात्र खासियत है. अन्य फीचर्स में ऑटो हेडलाइट्स और वाइपर, पैनोरमिक सनरूफ, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पावर-एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और गूगल ऑटोमोटिव एआई-पावर्ड वॉयस असिस्टेंट के साथ अपडेटेड 10-इंच टचस्क्रीन शामिल हैं.

कुशक फेसलिफ्ट 5 वेरिएंट में उपलब्ध होगी - क्लासिक+, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो आदि.

इस सेगमेंट में नई तरह की रियर मसाज सीटें दी गई हैं

मैकेनिकल रूप से, कुशक में 1.0-लीटर टीएसआई और 1.5-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प बरकरार हैं. जैसा कि पहले पैराग्राफ में बताया गया है, सबसे बड़ा अपडेट 1.0 टीएसआई के लिए नए 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के रूप में आया है, जो पुराने 6-स्पीड यूनिट की जगह लेता है. 1.5 टीएसआई में 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स बरकरार है.