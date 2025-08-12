पत्रिकायूज़्ड कार्स
टोयोटा अर्बन क्रूजर टैज़र को अब नये रंग विकल्प के साथ मानक तौर पर मिले छह एयरबैग

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में मानक के रूप में छह एयरबैग के साथ, जल्द ही इसके रीबैज मॉडल टैज़र में भी 6 एयरबैग मानक तौर पर दिये गए.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 12, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • अब टैज़र के सभी वैरिएंट, E से V तक, में छह एयरबैग मानक के रूप में उपलब्ध हैं
  • नया नीला-काला बाहरी रंग इसे स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देता है
  • कोई मैकेनिकल परिवर्तन नहीं - 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन बरकरार हैं

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अर्बन क्रूज़र टैसर को दो प्रमुख बदलावों के साथ अपडेट किया है, अब सभी वैरिएंट में छह एयरबैग मानक हैं, और चुनिंदा ट्रिम्स पर एक नया ब्लूइश ब्लैक बाहरी रंग उपलब्ध है. मानक एयरबैग पैकेज में डुअल फ्रंट, साइड और कर्टेन एयरबैग शामिल हैं, जो E से V तक सभी वैरिएंट को कवर करते हैं. नया ब्लूइश ब्लैक शेड इस कॉम्पैक्ट SUV के डिज़ाइन को एक प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देता है.

 

यह भी पढ़ें: भारत के लिए बनी टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी इंडोनेशिया में हुई पेश

Toyota Taisor 35

टैज़र में मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ही दिए गए हैं, जो 22.79 किमी/लीटर तक का माइलेज देते हैं और मैनुअल, एएमटी या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्पों में उपलब्ध हैं. इसकी शुरुआती कीमत रु.7.77 लाख (एक्स-शोरूम) है और टोयोटा की 3 साल/1,00,000 किमी की वारंटी (जिसे 5 साल/2,20,000 किमी तक बढ़ाया जा सकता है) और अपनी प्रसिद्ध विश्वसनीयता के साथ, टैज़र उन सभी लोगों के लिए एक मज़बूत दावेदार बनी हुई है जो एक व्यावहारिक, सुरक्षित और थोड़ी ज़्यादा आकर्षक दिखने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं.

  • लेटेस्ट News

  • सिट्रॉएन इंडिया ने वैरिएंट के आधार पर C3 हैचबैक की कीमतों में रु.98,000 से रु.10,000 तक की कटौती की है.
