टोयोटा महाराष्ट्र में 1 लाख वाहनों की वार्षिक निर्माण क्षमता वाला नया कार प्लांट लगाएगी

जापानी कार निर्माता टोयोटा ने महाराष्ट्र में एक नया प्रोडक्शन प्लांट लगाने की घोषणा की है. यह भारत में उसका तीसरा और कर्नाटक के बाहर पहला प्लांट होगा. यह प्लांट छत्रपति संभाजीनगर के पास बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र में स्थित होगा और 2029 की पहली छमाही में निर्माण शुरू कर देगा. टोयोटा के वर्तमान में दो प्लांट बेंगलुरु के बाहरी इलाके बिदादी में स्थित हैं.

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टोयोटा ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि नए प्लांट में कौन से वाहन निर्मित होंगे, सिवाय इसके कि यह एक नई एसयूवी होगी. इस प्लांट की वार्षिक निर्माण क्षमता 1 लाख वाहनों की होगी और इसमें लगभग 2,800 कर्मचारी कार्यरत होंगे.

यह घोषणा महिंद्रा द्वारा नागपुर में अपनी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करने की योजना के कुछ महीनों बाद आई है. महाराष्ट्र में हाल ही में कुछ बड़े निवेश हुए हैं, जिनमें ह्यून्दे द्वारा तलेगांव स्थित प्लांट में परिचालन शुरू करना भी शामिल है. स्कोडा ऑटो और फोक्सवैगन इंडिया का भी छत्रपति संभाजीनगर में एक प्रोडक्शन प्लांट है.