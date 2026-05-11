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टोयोटा महाराष्ट्र में 1 लाख वाहनों की वार्षिक निर्माण क्षमता वाला नया कार प्लांट लगाएगी

भारत में यह टोयोटा का तीसरा प्लांट होगा और यह पहली बार होगा कि जापानी कार निर्माता कंपनी कर्नाटक के बाहर मॉडलों का निर्माण करेगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 11, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • नया प्लांट 2029 में परिचालन शुरू करेगा
  • इसकी वार्षिक निर्माण क्षमता 1 लाख वाहनों की होगी
  • टोयोटा का कहना है कि इस प्लांट में एक नई एसयूवी का निर्माण किया जाएगा

जापानी कार निर्माता टोयोटा ने महाराष्ट्र में एक नया प्रोडक्शन प्लांट लगाने की घोषणा की है. यह भारत में उसका तीसरा और कर्नाटक के बाहर पहला प्लांट होगा. यह प्लांट छत्रपति संभाजीनगर के पास बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र में स्थित होगा और 2029 की पहली छमाही में निर्माण शुरू कर देगा. टोयोटा के वर्तमान में दो प्लांट बेंगलुरु के बाहरी इलाके बिदादी में स्थित हैं.

 

यह भी पढ़ें: ह्यून्दे वित्त वर्ष 2027 में करेगी 2 नई एसयूवी लॉन्च

Land Cruiser FJ

टोयोटा ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि नए प्लांट में कौन से वाहन निर्मित होंगे, सिवाय इसके कि यह एक नई एसयूवी होगी. इस प्लांट की वार्षिक निर्माण क्षमता 1 लाख वाहनों की होगी और इसमें लगभग 2,800 कर्मचारी कार्यरत होंगे.

 

यह घोषणा महिंद्रा द्वारा नागपुर में अपनी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करने की योजना के कुछ महीनों बाद आई है. महाराष्ट्र में हाल ही में कुछ बड़े निवेश हुए हैं, जिनमें ह्यून्दे द्वारा तलेगांव स्थित प्लांट में परिचालन शुरू करना भी शामिल है. स्कोडा ऑटो और फोक्सवैगन इंडिया का भी छत्रपति संभाजीनगर में एक प्रोडक्शन प्लांट है.

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