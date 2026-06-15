कावासाकी निंजा ZX-10R पर रु.2.89 लाख की मिल रही छूट

कावासाकी ने निंजा ZX-10R पर मिलने वाले ₹2.89 लाख के डिस्काउंट को बढ़ा दिया है; अब यह ऑफ़र जून 2026 के आखिर तक लागू रहेगा. यह फ़ायदा सबसे पहले इस साल मार्च में दिया गया था और अब इसे आगे भी जारी रखा गया है. डिस्काउंट के बाद, यह लीटर-क्लास सुपरबाइक ₹17.90 लाख की प्रभावी एक्स-शोरूम कीमत पर मिल रही है, जबकि इसकी लिस्टेड कीमत ₹20.79 लाख थी. कावासाकी ने अपने ऑफ़िशियल सोशल मीडिया चैनलों के ज़रिए इस विस्तार की घोषणा की.

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निंजा ZX-10R में अब भी 999 cc का लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-फोर इंजन लगा है, जो 13,200 rpm पर 200 bhp की ताकत और 11,400 rpm पर 114.9 Nm का टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट एंड स्लिपर क्लच दिया गया है.

ZX-10R हमेशा से भारतीय बाज़ार में अच्छी कीमत वाली लीटर-क्लास सुपरबाइक्स में से एक रही है. हालिया डिस्काउंट से यह अंतर और बढ़ गया है, जिससे यह इस सेगमेंट में ज़्यादा किफायती विकल्पों में से एक बन गई है. जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय बाज़ार में इसकी टक्कर BMW S 1000 RR (₹23.25 लाख) और डुकाटी पानिगाले V4 (₹32.70 लाख) जैसी बाइक्स से है.

इसकी खासियतों में TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल, कई राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, इंजन ब्रेक मैनेजमेंट, क्रूज़ कंट्रोल और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर शामिल हैं. इस मोटरसाइकिल में कावासाकी के इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स भी मिलते हैं, जिन्हें कंपनी ने वर्ल्ड सुपरबाइक रेसिंग के अपने अनुभव से तैयार किया है.

यह ऑफ़र 2025 मॉडल ईयर की निंजा ZX-10R पर लागू है और उपलब्धता के आधार पर 30 जून, 2026 तक मान्य रहेगी.