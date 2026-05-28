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रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 भारत में रु.3.65 लाख में हुई लॉन्च

रॉयल एनफील्ड ने आखिरकार भारत में बुलेट 650 को लॉन्च कर दिया है, जिसमें बुलेट की मशहूर स्टाइलिंग को ब्रांड के भरोसेमंद 650cc पैरेलल-ट्विन प्लेटफॉर्म के साथ मिलाया गया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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3 मिनट पढ़े

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प्रकाशित मई 28, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • इसमें 650cc का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है
  • इसका स्टाइल क्लासिक बुलेट जैसा है, जिसमें हाथ से पेंट की गई पिनस्ट्राइप्स, पीशूटर एग्जॉस्ट और कैस्केट हेडलैंप शामिल हैं
  • यह दो रंगों में उपलब्ध है – कैनन ब्लैक और बैटलशिप ब्लू

रॉयल एनफील्ड ने भारत में अपनी बहुप्रतीक्षित बुलेट 650 को ₹3,64,856 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. यह मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड के लोकप्रिय 650cc ट्विन-सिलेंडर प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिष्ठित बुलेट नेमप्लेट की वापसी का प्रतीक है. लगातार निर्माण में रहने वाली सबसे लंबे समय तक चलने वाली मोटरसाइकिल होने के खिताब के साथ-साथ, बुलेट अब तक बनी सबसे शक्तिशाली मोटरसाइकिल भी बन गई है.

 

यह भी पढ़ें: हीरो सुपर स्प्लेडर XTEC 2.0 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.​​86,500

Royal Enfield Bullet 650 launched India price carandbike 3

1932 में अपनी शुरुआत के बाद से, बुलेट भारत और पूरी दुनिया में सबसे मशहूर और आसानी से पहचानी जाने वाली मोटरसाइकिलों में से एक रही है. लगातार 94 सालों तक प्रोडक्शन में रहने के बाद भी, बुलेट अपनी खास बनावट, सीधी और दमदार राइडिंग पोज़िशन, और सड़क पर अपनी अलग पहचान को आज भी कायम रखे हुए है. नई बुलेट 650 के साथ, यह और भी बेहतर हो गई है, जिसमें भरोसेमंद पैरेलल-ट्विन इंजन प्लेटफ़ॉर्म से और भी ज़्यादा बारीकी और परफ़ॉर्मेंस मिलती है.

Royal Enfield Bullet 650 launched India price carandbike 2

बाइक का डिज़ाइन साफ़ तौर पर बुलेट जैसा ही है. इस मोटरसाइकिल में टियर के आकार का फ़्यूल टैंक है, जिस पर हाथ से बनी पतली धारियाँ (पिनस्ट्रिप्स) हैं; साथ ही इसमें क्रोम-फ़िनिश वाले पीशूटर एग्ज़ॉस्ट, एक लंबी बेंच-स्टाइल सीट और इसकी पहचान बन चुका कैस्केट हेडलैंप भी है. रॉयल एनफील्ड ने इसमें अपने मशहूर ‘टाइगर-आई’ पायलट लैंप को भी बरकरार रखा है—यह एक ऐसा स्टाइलिंग एलिमेंट है जिसका इतिहास 1950 के दशक से जुड़ा है.

Royal Enfield Bullet 650 launched India price carandbike 7

बुलेट 650 देखने में भले ही रेट्रो लगे, लेकिन इसमें कुछ मॉडर्न फीचर्स भी दिए गए हैं. क्लासिक 650 की तरह ही, इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी एनालॉग डायल और एक डिजिटल LCD इनसेट का मेल है, जो राइड से जुड़ी ज़रूरी जानकारी दिखाता है—जैसे कि फ्यूल लेवल, गियर की पोज़िशन, ट्रिप मीटर और सर्विस रिमाइंडर आदि. इस बाइक में प्रीमियम एल्युमिनियम स्विचगियर और एडजस्टेबल लीवर भी मिलते हैं.

Royal Enfield Bullet 650 launched India price carandbike 4

बुलेट 650 में वही 650cc पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जिसे सबसे पहले इंटरसेप्टर 650 के साथ और हाल ही में क्लासिक 650 के साथ पेश किया गया था. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच के साथ आता है. बुलेट 650 के लिए, रॉयल एनफील्ड ने इस इंजन को इस तरह से ट्यून किया है कि यह आराम से क्रूज़िंग करने के साथ-साथ हाईवे पर भी स्मूथ परफॉर्मेंस दे सके. इसकी ताकत की बात करें तो, यह 7,250 rpm पर 46.39 bhp की अधिकतम ताकत और 5,650 rpm पर 52.3Nm का पीक टॉर्क बनाती है.

Royal Enfield Bullet 650 launched India price carandbike 6

इस मोटरसाइकिल में स्टील ट्यूबलर स्पाइन फ्रेम लगा है और इसके दोनों सिरों पर शोवा सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 41mm का टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और पीछे की तरफ दो शॉक एब्जॉर्बर शामिल हैं. ब्रेकिंग का काम आगे की तरफ 320mm की डिस्क और पीछे की तरफ 300mm की डिस्क करती है; इन दोनों में ही दो-पिस्टन वाला फ्लोटिंग कैलिपर लगा है. इस सेटअप के साथ डुअल-चैनल ABS भी दिया गया है. इस मोटरसाइकिल के आगे वाले पहिये में 100/90-R19 सेक्शन का टायर और पीछे वाले पहिये में 140/70-R18 सेक्शन का टायर लगा है. बुलेट 650 के कुछ अन्य स्पेसिफिकेशन्स इस प्रकार हैं – इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 154 mm, सीट की ऊंचाई 800 mm, फ्यूल टैंक की क्षमता 14.8 लीटर है, और 90% फ्यूल व अन्य लीक्विड के साथ इसका कर्ब वेट 243 kg है.

Royal Enfield Bullet 650 launched India price carandbike 8

रॉयल एनफील्ड 650 को दो कलर ऑप्शन — कैनन ब्लैक और बैटलशिप ब्लू में पेश का गई है. इसके साथ ही, यह ब्रांड जल्द ही मोटरसाइकिल के लिए कई तरह की असली एक्सेसरीज़ भी उपलब्ध कराएगा, जिससे मालिक अपनी बुलेट 650 को अपनी राइडिंग पसंद के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकेंगे.

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