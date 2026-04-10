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रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फ्लाइंग फ्ली C6 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.2.79 लाख

फिलहाल, रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल केवल बेंगलुरु में उपलब्ध होगी; इसकी बुकिंग 10 अप्रैल से शुरू होगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित अप्रैल 10, 2026

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हाइलाइट्स

  • फ्लाइंग फ्ली का पहला स्टोर बेंगलुरु के जयनगर में खुला
  • फ्लाइंग फ्ली C6 बैटरी-एज़-अ-सर्विस विकल्प के साथ भी उपलब्ध होगी
  • रेट्रो स्टाइल की इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 115 किमी प्रति घंटा है

आखिरकार, रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है – हालांकि फिलहाल यह सिर्फ एक शहर में ही मिल रही है. फ्लाइंग फ्ली C6, जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था, रु.2.79 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध है. इसे बैटरी-एज़-अ-सर्विस प्लान के साथ भी खरीदा जा सकता है, जिससे शुरुआती कीमत घटकर रु.1.99 लाख हो जाती है. इससे रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक एक खास मुकाम पर पहुंच जाती है, क्योंकि भले ही इसका कोई सीधा मुकाबला न हो, लेकिन इसकी कीमत अल्ट्रावॉयलेट एफ77 के काफी करीब है, जो कि कहीं अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक है. सी6 को फ्लाइंग फ्ली के विशेष स्टोर्स के माध्यम से बेचा जाएगा, जिनमें से पहला स्टोर आज बेंगलुरु के जयनगर में खोला गया है. कंपनी ने एक बयान में कहा कि मोटरसाइकिल को अन्य शहरों में चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड हंटर 350 (2026) का नया बेस प्रीमियम वैरिएंट हुआ लॉन्च, कीमत रु.1.50 लाख

 

2026 रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली सी6: बैटरी और प्रदर्शन

फ्लाइंग फ्ली C6 के सेंटर में 3.91 किलोवाट-घंटे की बैटरी है, जो एक स्थायी चुंबक मोटर को शक्ति देती है. यह मोटर 3,500 आरपीएम पर 20.6 बीएचपी की अधिकतम ताकत और 60 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है, जिसे बेल्ट ड्राइव के माध्यम से पिछले पहिये तक पहुंचाया जाता है. C6 का वजन मात्र 124 किलोग्राम है, इसलिए यह मात्र 3.7 सेकंड में 0 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 115 किमी प्रति घंटे है.

 

2026 रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली सी6: रेंज और चार्जिंग

मोटरसाइकिल का हल्का वजन यह भी सुनिश्चित करता है कि तेज रफ्तार के बावजूद इसकी रेंज काफी अच्छी है. रॉयल एनफील्ड 154 किलोमीटर (भारतीय ड्राइविंग साइकिल) तक की रेंज का वादा करती है, और वास्तविक परिस्थितियों में भी इसकी रेंज 100 तक होनी चाहिए.

 

रॉयल एनफील्ड ने फ्लाइंग फ्ली सी6 में 2.2 किलोवाट का ऑनबोर्ड चार्जर लगाया है, जो 16-एम्पियर के सॉकेट में प्लग करने पर मोटरसाइकिल को दो घंटे 15 मिनट में पूरी तरह चार्ज कर सकता है. कंपनी का दावा है कि 20 से 80% तक चार्ज होने में एक घंटे से थोड़ा अधिक समय लगता है, और मोटरसाइकिल में तीन चार्जिंग स्पीड विकल्प भी दिए गए हैं - रैपिड, स्टैंडर्ड और ट्रिकल मिलता है. 

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