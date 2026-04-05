रॉयल एनफील्ड हंटर 350 (2026) का नया बेस प्रीमियम वैरिएंट हुआ लॉन्च, कीमत रु.1.50 लाख

अपडेटेड गुरिल्ला 450 लॉन्च करने के कुछ ही समय बाद, रॉयल एनफील्ड ने हंटर 350 लाइनअप में एक नया वेरिएंट और नए कलर ऑप्शन पेश किए हैं. अब इस मोटरसाइकिल का एक नया बेस प्रीमियम वेरिएंट उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.1.50 लाख (एक्स-शोरूम) है और यह केवल एक ही रंग, टैरमैक ब्लैक, में उपलब्ध है.

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हाल ही में लॉन्च किया गया बेस प्रीमियम वैरिएंट एंट्री-लेवल फैक्ट्री ब्लैक वैरिएंट से ऊपर है, जिसकी कीमत रु.1.38 लाख (एक्स-शोरूम) है. दोनों वैरिएंट में मुख्य अंतर अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स का है, जो नए वेरिएंट में मिलते हैं. इसके अलावा, इसमें 55W का हैलोजन हेडलाइट भी है, जबकि बेस वर्जन में 35W का यूनिट है.

नए वैरिएंट के अलावा, रॉयल एनफील्ड ने सबसे महंगे ट्रिम के लिए कलर ऑप्शन्स का विस्तार किया है. अपडेटेड कलर पैलेट में अब मुंबई येलो शामिल है, जिसमें नीले और नारंगी रंग के हाइलाइट्स के साथ सफेद धारियां हैं, और मूनशॉट व्हाइट, जिसमें आकाशीय थीम से प्रेरित ग्राफिक एलिमेंट्स हैं. इन दोनों नए कलर ऑप्शन्स की कीमत रु.1.70 लाख (एक्स-शोरूम) है.

मैकेनिकल तौर से, हंटर 350 में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसमें पहले की तरह ही 349 सीसी का एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है, जो 6,100 आरपीएम पर 20.2 बीएचपी की ताकत और 4,000 आरपीएम पर 27 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. स्लिप और असिस्ट क्लच भी स्टैंडर्ड फीचर के रूप में उपलब्ध हैं.

इस अपडेट के साथ, हंटर 350 लाइनअप में अब चार वेरिएंट शामिल हैं - बेस, बेस प्रीमियम, मिड और सबसे महंगा, जिनकी कीमतें रु.1.38 लाख से लेकर 1.70 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं.