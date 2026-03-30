2026 रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 रु.2.49 लाख में हुई लॉन्च

रॉयल एनफील्ड ने भारत में 2026 गुरिल्ला 450 लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.2.49 लाख (एक्स-शोरूम) है. इस अपडेट में नए वेरिएंट्स शामिल किए गए हैं, जिनमें एक नया एपेक्स ट्रिम भी है, जबकि पहले का एंट्री-लेवल एनालॉग वेरिएंट बंद कर दिया गया है. इसके साथ ही, मोटरसाइकिल में नए टायर, नए ट्रिम में एर्गोनॉमिक बदलाव और सभी वेरिएंट्स में नए कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं.

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सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय नया एपेक्स वेरिएंट है, जिसे गुरिल्ला 450 के ज़्यादा रोड-फोकस्ड वर्ज़न के रूप में पेश किया गया है. इसमें रोड-ओरिएंटेड 17-इंच Vredestein Centuro ST टायर लगे हैं और एर्गोनॉमिक्स में भी सुधार किया गया है. यह सुधार एक नए, ज़्यादा सपाट एल्युमिनियम हैंडलबार के ज़रिए संभव हुआ है, जिसे 55 मिमी नीचे और 57 मिमी आगे की ओर लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप स्टैंडर्ड वेरिएंट की तुलना में राइडिंग का अनुभव थोड़ा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

देखने में, एपेक्स ट्रिम में कुछ हल्के अंतर हैं, जिनमें हेडलाइट कवर और पिलियन सीट कवर शामिल हैं, जो मोटरसाइकिल के रंग से मेल खाते हैं. यह तीन रंग विकल्पों में उपलब्ध है – लाल रंग के साथ काला फिनिश जिसकी कीमत रु.2.49 लाख है, मैट ब्लैक के साथ ग्रे और लाल हाइलाइट्स, और हरा रंग, दोनों की कीमत रु.2.56 लाख है.

वैरिएंट रंग कीमत (एक्स-शोरूम चेन्नई) एपेक्स एपेक्स रेड रु. 2.49 लाख एपेक्स ब्लैक रु. 2.56 लाख एपेक्स ग्रीन रु. 2.56 लाख ट्वीलाइट ब्लू रु. 2.49 लाख शैडो शैडो ऐश रु. 2.67 लाख स्मोक सिल्वर रु. 2.67 लाख पीक्स ब्रॉन्ज़ रु. 2.67 लाख फ्लैश ब्रेव ब्लू रु. 2.72 लाख

मौजूदा डैश और फ्लैश वेरिएंट में अपडेट जारी हैं. इनमें अब नए CEAT ग्रिप XL टायर लगे हैं, जिनके बारे में दावा किया गया है कि इनमें बदले हुए कंपाउंड का इस्तेमाल किया गया है जो सूखी सतह पर 8% और गीली सतह पर 17% बेहतर ग्रिप देते हैं. डैश वैरिएंट नए नीले रंग में उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.2.49 लाख है, जबकि शैडो ऐश, ब्रॉन्ज़ और सिल्वर जैसे मौजूदा रंग रु.2.67 लाख में उपलब्ध हैं. सबसे महंगे फ्लैश ट्रिम ब्रावा ब्लू रंग में उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.2.72 लाख है. इसमें हेडलाइट ग्रिल और नकल गार्ड भी शामिल हैं, जो इस ट्रिम में स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं.

टायर अपडेट के अलावा, रॉयल एनफील्ड ने नए सेटअप के अनुरूप ABS को भी रीकैलिब्रेट किया है. राइड मोड्स (स्ट्रीट और स्पोर्ट) अपरिवर्तित हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि बेहतर रिस्पॉन्स के लिए इन्हें परिष्कृत किया गया है. बेस एनालॉग ट्रिम अब बंद कर दिया गया है, और अब गुरिल्ला 450 के सभी वेरिएंट गोलाकार 4-इंच TFT डिस्प्ले के साथ उपलब्ध हैं, जो गूगल मैप्स द्वारा संचालित नेविगेशन मिलता है.

मैकेनिकली रूप से, गुरिल्ला 450 में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसमें पहले की तरह ही 452 सीसी का लिक्विड-कूल्ड शेर्पा इंजन लगा है, जो 40 बीएचपी की शक्ति और 40 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है, और यह छह-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है.

आरई गुरिल्ला 450 की कीमत पहले रु.2.56 लाख से रु.2.72 लाख के बीच थी. हालांकि सबसे महंगे मॉडल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन 2026 मॉडल की एंट्री-लेवल कीमत में रु.7,000 की कमी की गई है.