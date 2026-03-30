रॉयल एनफील्ड ऐप अपडेट: अब फ़ोन स्क्रीन लॉक होने पर भी नेविगेशन काम करेगा
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 30, 2026
हाइलाइट्स
- अब फ़ोन की स्क्रीन लॉक होने पर भी नेविगेशन काम करता है (एंड्रॉइड)
- इसमें रूट शेयरिंग, GPX इंपोर्ट और परसिस्टेंट नेविगेशन की सुविधा जोड़ी गई है
- बेहतर परफॉर्मेंस और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का दावा किया गया है
2026 गुरिल्ला 450 के लॉन्च के साथ ही रॉयल एनफील्ड ने अपने मोबाइल एप्लिकेशन का अपडेटेड वर्जन भी जारी किया है. इस नए अपडेट में कई नए फीचर्स और कथित सुधार शामिल हैं, जो कंपनी के अनुसार, पिछले कई वर्षों में प्राप्त यूजर फीडबैक पर आधारित हैं.
इसकी प्रमुख खासियतों में से एक है बेहतर नेविगेशन सुविधा मिलती है. अब यह ऐप एंड्रॉइड डिवाइस पर फोन की स्क्रीन लॉक होने पर भी फुल-स्क्रीन नेविगेशन को सपोर्ट करता है. पहले, नेविगेशन के लिए स्मार्टफोन की स्क्रीन का हमेशा अनलॉक रहना ज़रूरी था, जिससे न केवल यात्रा के दौरान असुविधा होती थी बल्कि बैटरी भी तेज़ी से खर्च होती थी. हमें उम्मीद है कि यह सुविधा आने वाले दिनों में iOS डिवाइस के लिए भी उपलब्ध हो जाएगी.
यह भी पढ़ें: 2026 रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 रु.2.49 लाख में हुई लॉन्च
इस ऐप में ऑटो-लॉक और ऑटो-वेकअप फ़ंक्शन भी शामिल हैं, जिससे उपयोग के दौरान स्क्रीन खुद को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाती है. इसके साथ ही, रॉयल एनफील्ड का कहना है कि बैटरी लाइफ बढ़ाने और डिवाइस के गर्म होने को कम करने के लिए समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाया गया है, खासकर लंबी यात्राओं के दौरान जब लगातार नेविगेशन का उपयोग किया जाता है.
एक और नया फीचर है इंस्टेंट रूट शेयरिंग, जिससे उपयोगकर्ता मैसेजिंग या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए नेविगेशन रूट तुरंत भेज सकते हैं. ऐप अब GPX फ़ाइलें और यहां तक कि गूगल मैप्स रूट को सीधे इंपोर्ट करने की सुविधा भी देता है, जिससे कस्टम रूट प्लान करना और फॉलो करना बेहद आसान हो जाएगा. इसके अलावा, एक नया परसिस्टेंट नेविगेशन फीचर यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता ऐप के बीच में बंद होने या बाधित होने पर भी, जहां से उन्होंने छोड़ा था, वहीं से दिशा-निर्देश जारी रख सकें.
इस अपडेट में क्विक-एक्सेस फेवरिट्स की सुविधा भी दी गई है, जिससे राइडर्स घर या ऑफिस जैसे अक्सर इस्तेमाल होने वाले गंतव्यों को एक टैप में नेविगेशन के लिए सेट कर सकते हैं. इसके अलावा, रॉयल एनफील्ड ने एक एकीकृत वैश्विक ऐप अनुभव अपनाया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सुविधाओं और उपयोगिता में एकरूपता देना है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 10, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 12, 2026
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 16, 2026
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- स्कोडा 7S कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 28 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- महिंद्रा ईकेयूवी100एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 5, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- सुज़ुकी Burgman Street 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स