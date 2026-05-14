यामाहा R15 और R3 के 70 एनिवर्सरी एडिशन विदेशों में हुए लॉन्च

यामाहा ने ब्राज़ील में R15 और R3 के 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष मॉडल लॉन्च किए हैं. ये मॉडल जापानी टू-व्हीलर ब्रांड के सात दशकों का जश्न मना रहे हैं. स्पेशल एडिशन के इन मॉडलों में 1960 के दशक में यामाहा रेसिंग के रंगों से प्रेरित लाल और सफेद रंग का नया कॉम्बिनेशन है, साथ ही यामाहा ट्यूनिंग फोर्क का लोगो सुनहरे रंग में है. बॉडी पर 70वीं वर्षगांठ के विशेष स्टिकर भी लगे हैं. R15 के अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क को काले रंग में रंगा गया है, जबकि R3 के फ्रंट फोर्क को सुनहरे रंग में एनोडाइज़ किया गया है.

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70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लॉन्च किए गए मॉडलों में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं. यामाहा R15 में वही 155cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जिसमें वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन (VVA) तकनीक है, जो 10,000 rpm पर 18.1 bhp और 7,500 rpm पर 14.2 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. वहीं, R3 में पहले की तरह ही 321cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो 10,750 rpm पर 41.4 bhp और 9,000 rpm पर 29.5 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है.

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यामाहा इंडिया 70वीं वर्षगांठ के विशेष डिज़ाइन वाले मॉडल भारतीय बाज़ार में उतारेगी या नहीं. भारत में R15 की लोकप्रियता और प्रशंसकों की संख्या को देखते हुए, यह विशेष डिज़ाइन R15 में नई रुचि और आकर्षण पैदा करेगा. R3 की बात करें तो, अप्रैल 2026 से R3 350cc से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर कम GST दरों के कारण रु.3.39 लाख (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है.