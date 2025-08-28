2025 बीएमडब्ल्यू X5 एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1 करोड़
हाइलाइट्स
- X5 के सभी वेरिएंट की कीमतें रु.2.5 लाख तक बढ़ गई हैं
- लाइनअप में नए M स्पोर्ट प्रो वेरिएंट शामिल हैं
- यह डीज़ल और पेट्रोल दोनों इंजनों के साथ उपलब्ध है
बीएमडब्ल्यू इंडिया ने अपडेटेड 2025 X5 SUV लॉन्च कर दी है. पेट्रोल और डीज़ल दोनों वैरिएंट में उपलब्ध, इस SUV की कीमत रु.1 करोड़ से रु.1.15 करोड़ (एक्स-शोरूम) तक है. X5 के इस वैरिएंट में दिखने में कुछ छोटे-मोटेबदलावों के साथ-साथ कुछ नए फ़ीचर भी जोड़े गए हैं. इसके अलावा, पुराने M स्पोर्ट वैरिएंट की जगह नए M स्पोर्ट प्रो वेरिएंट ने ले ली है. इस अपडेट के साथ SUV की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है.
|वैरिएंट्स
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|पुरानी कीमत (एक्स-शोरूम)
|बीएमडब्ल्यू X5 एक्सड्राइव40i
|रु.1,00,30,000
|रु.97,80,000
|बीएमडब्ल्यू X5 एक्सड्राइव30D
|रु.1,02,30,000
|रु.99,80,000
|बीएमडब्ल्यू X5 एक्सड्राइव40i M स्पोर्ट प्रो
|रु.1,13,00,000
|रु.1,10,50,000
|बीएमडब्ल्यू X5 एक्सड्राइव30d M स्पोर्ट प्रो
|रु.1,15,00,000
|रु.1,12,50,000
दिखने की बात करें तो बीएमडब्ल्यू में कुछ छोटे डिज़ाइन बदलाव हैं जिनमें हेडलाइट्स के लिए बदला हुआ अंदर के हिस्सा है. इसके अलावा, M स्पोर्ट प्रो पैकेज चुनने पर गाड़ी में किडनी ग्रिल, एयर ब्रीथर्स और टेलपाइप ट्रिम जैसे ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स भी मिलेंगे। M स्पोर्ट प्रो वेरिएंट में M स्पोर्ट एग्जॉस्ट और लाल कैलिपर्स के साथ M स्पोर्ट ब्रेक भी हैं। दोनों ट्रिम्स 21-इंच के अलॉय व्हील्स के साथ आते हैं. M स्पोर्ट प्रो वेरिएंट में अंदर की तरफ M-बैज वाली सीटबेल्ट भी हैं.
यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू ने भारत में 5,000 से अधिक इलेक्ट्रिक कारें और एसयूवी बेचीं
X5 के फीचर्स में BMW का कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले, जिसमें 12.3 इंच का डिजिटल क्लस्टर और 14.9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, फोर-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और हरमन कार्डन सराउंड साउंड सिस्टम शामिल हैं. इस SUV में चार ऑफ-रोड ड्राइविंग मोड्स (सैंड, रॉक्स, ग्रेवल, स्नो) वाला एक नया ऑफ-रोड पैकेज भी शामिल है. इसके अलावा, अडैप्टिव एयर सस्पेंशन अब एक स्टैंडर्ड फीचर है.
X5 xDrive40i में 3.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड स्ट्रेट-सिक्स इंजन लगा है जो लगभग 374 बीएचपी और 520 एनएम टॉर्क पैदा करता है. वहीं, डीज़ल इंजन वाले xDrive30d में 3.0-लीटर 6-सिलेंडर डीज़ल इंजन लगा है जो 286 एचपी और 650 एनएम टॉर्क बनाता है. दोनों ही वेरिएंट में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स लगा है.
