2025 बीएमडब्ल्यू X5 एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1 करोड़

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटारामर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVऑडी क्यू ई-ट्रॉनसिट्रॉन बेसाल्ट X
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
सुज़ुकीरॉयल एनफील्डबेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एम
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

2025 बीएमडब्ल्यू X5 एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1 करोड़

इस अपडेट के साथ, एसयूवी में कुछ अतिरिक्त फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप इसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 28, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • X5 के सभी वेरिएंट की कीमतें रु.2.5 लाख तक बढ़ गई हैं
  • लाइनअप में नए M स्पोर्ट प्रो वेरिएंट शामिल हैं
  • यह डीज़ल और पेट्रोल दोनों इंजनों के साथ उपलब्ध है

बीएमडब्ल्यू इंडिया ने अपडेटेड 2025 X5 SUV लॉन्च कर दी है. पेट्रोल और डीज़ल दोनों वैरिएंट में उपलब्ध, इस SUV की कीमत रु.1 करोड़ से रु.1.15 करोड़ (एक्स-शोरूम) तक है. X5 के इस वैरिएंट में दिखने में कुछ छोटे-मोटेबदलावों के साथ-साथ कुछ नए फ़ीचर भी जोड़े गए हैं. इसके अलावा, पुराने M स्पोर्ट वैरिएंट की जगह नए M स्पोर्ट प्रो वेरिएंट ने ले ली है. इस अपडेट के साथ SUV की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है.

वैरिएंट्सकीमत (एक्स-शोरूम)पुरानी कीमत (एक्स-शोरूम)
बीएमडब्ल्यू X5 एक्सड्राइव40iरु.1,00,30,000रु.97,80,000
बीएमडब्ल्यू X5 एक्सड्राइव30Dरु.1,02,30,000रु.99,80,000
बीएमडब्ल्यू X5 एक्सड्राइव40i M स्पोर्ट प्रोरु.1,13,00,000रु.1,10,50,000
बीएमडब्ल्यू X5 एक्सड्राइव30d M स्पोर्ट प्रोरु.1,15,00,000रु.1,12,50,000

दिखने की बात करें तो बीएमडब्ल्यू में कुछ छोटे डिज़ाइन बदलाव हैं जिनमें हेडलाइट्स के लिए बदला हुआ अंदर के हिस्सा है. इसके अलावा, M स्पोर्ट प्रो पैकेज चुनने पर गाड़ी में किडनी ग्रिल, एयर ब्रीथर्स और टेलपाइप ट्रिम जैसे ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स भी मिलेंगे। M स्पोर्ट प्रो वेरिएंट में M स्पोर्ट एग्जॉस्ट और लाल कैलिपर्स के साथ M स्पोर्ट ब्रेक भी हैं। दोनों ट्रिम्स 21-इंच के अलॉय व्हील्स के साथ आते हैं. M स्पोर्ट प्रो वेरिएंट में अंदर की तरफ M-बैज वाली सीटबेल्ट भी हैं.

 

यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू ने भारत में 5,000 से अधिक इलेक्ट्रिक कारें और एसयूवी बेचीं

 

X5 के फीचर्स में BMW का कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले, जिसमें 12.3 इंच का डिजिटल क्लस्टर और 14.9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, फोर-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और हरमन कार्डन सराउंड साउंड सिस्टम शामिल हैं. इस SUV में चार ऑफ-रोड ड्राइविंग मोड्स (सैंड, रॉक्स, ग्रेवल, स्नो) वाला एक नया ऑफ-रोड पैकेज भी शामिल है. इसके अलावा, अडैप्टिव एयर सस्पेंशन अब एक स्टैंडर्ड फीचर है.

 

X5 xDrive40i में 3.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड स्ट्रेट-सिक्स इंजन लगा है जो लगभग 374 बीएचपी और 520 एनएम टॉर्क पैदा करता है. वहीं, डीज़ल इंजन वाले xDrive30d में 3.0-लीटर 6-सिलेंडर डीज़ल इंजन लगा है जो 286 एचपी और 650 एनएम टॉर्क बनाता है. दोनों ही वेरिएंट में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स लगा है.

# BMW India# BMW X5 SUV# 2025 BMW X5# BMW X5 price hike# Cars# Cars Doors# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 महिंद्रा एक्सयूवी300, Rohini Courts, New Delhi
    8.1
    2023 महिंद्रा एक्सयूवी300
    W6 | 53,196 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 ह्युंडई ईलाइट आई20, Rohini Courts, New Delhi
    8
    2018 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Executive | 44,013 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    ZXI BS IV | 32,878 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.49 लाख
    ₹ 19,012/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10, Rohini Courts, New Delhi
    7.5
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz BS IV | 34,500 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
    7.5
    2018 जीप कम्पास
    Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 होंडा अमेज़, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2017 होंडा अमेज़
    S BS IV | 51,759 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.25 लाख
    ₹ 9,519/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टाटा पंच, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2022 टाटा पंच
    Adventure | 55,088 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.75 लाख
    ₹ 12,878/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Sigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.25 लाख
    ₹ 25,196/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.11 लाख
    ₹ 15,914/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • टी-रॉक, अपनी दूसरी पीढ़ी में, आकार में बड़ी हो गई है और बाद में इसमें मजबूत हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प मिलेंगे.
    दूसरी पीढ़ी की फोक्सवैगन टी-रॉक से उठा पर्दा
  • CEAT दो वैरिएंट पेश कर रहा है: CIRCL 50 और CIRCL 90, कीमत क्रमशः रु. 8,999 और रु.12,999 है.
    CEAT ने भारत की पहली रोड-रेडी सस्टेनेबल कार टायर्स, SecuraDrive CIRCL लॉन्च की
  • ई विटारा का निर्माण मारुति सुजुकी के गुजरात स्थित हंसलपुर प्लांट में किया जाएगा और इसे 100 देशों में निर्यात किया जाएगा.
    मारुति सुजुकी ई विटारा का निर्माण हुआ शुरू
  • वेन्यू के स्पाई शॉट्स का नया सेट हमें कैबिन की एक झलक देता है जिसमें एक रोटेड पैनोरमिक डिस्प्ले यूनिट होगी.
    नई ह्यून्दे वेन्यू का कैबिन पहली बार दिखा
  • स्टाइलिंग अंतर के अलावा, Q3 स्पोर्टबैक अपनी खासियतों और मैकेनिकल्स को जून 2025 में पेश की जाने वाली तीसरी पीढ़ी की Q3 के साथ साझा करती है.
    नई ऑडी Q3 स्पोर्टबैक वैश्विक स्तर पर हुई पेश
  • टी-रॉक, अपनी दूसरी पीढ़ी में, आकार में बड़ी हो गई है और बाद में इसमें मजबूत हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प मिलेंगे.
    दूसरी पीढ़ी की फोक्सवैगन टी-रॉक से उठा पर्दा
  • CEAT दो वैरिएंट पेश कर रहा है: CIRCL 50 और CIRCL 90, कीमत क्रमशः रु. 8,999 और रु.12,999 है.
    CEAT ने भारत की पहली रोड-रेडी सस्टेनेबल कार टायर्स, SecuraDrive CIRCL लॉन्च की
  • ई विटारा का निर्माण मारुति सुजुकी के गुजरात स्थित हंसलपुर प्लांट में किया जाएगा और इसे 100 देशों में निर्यात किया जाएगा.
    मारुति सुजुकी ई विटारा का निर्माण हुआ शुरू
  • वेन्यू के स्पाई शॉट्स का नया सेट हमें कैबिन की एक झलक देता है जिसमें एक रोटेड पैनोरमिक डिस्प्ले यूनिट होगी.
    नई ह्यून्दे वेन्यू का कैबिन पहली बार दिखा
  • स्टाइलिंग अंतर के अलावा, Q3 स्पोर्टबैक अपनी खासियतों और मैकेनिकल्स को जून 2025 में पेश की जाने वाली तीसरी पीढ़ी की Q3 के साथ साझा करती है.
    नई ऑडी Q3 स्पोर्टबैक वैश्विक स्तर पर हुई पेश
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • 2025 बीएमडब्ल्यू X5 एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1 करोड़