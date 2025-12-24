युजवेंद्र चहल ने खरीदी बिल्कुल नई बीएमडब्ल्यू Z4 कन्वर्टिबल टू डोर लग्ज़री कार

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपनी लग्ज़री कार कलेक्शन में एक और शानदार कार शामिल कर ली है. चहल ने हाल ही में बीएमडब्ल्यू Z4 M40i 2-डोर कन्वर्टिबल खरीदी है, जिसकी (एक्स-शोरूम कीमत) करीब ₹87.90 लाख है. इस शानदार कार को खरीदने की खुशी यूज़ी चहन ने अपने फैंस के साथ साझा की है. चहल के सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने परिवार के साथ कई फोटो साझा किये है, जिसमें वह अपने माता पिता के साथ कार की डिलेवरी लेते देखे जा सकते हैं.

बीएमडब्ल्यू Z4 M40i एक प्रीमियम स्पोर्ट्स कन्वर्टिबल कार है, जो अपने आकर्षक डिज़ाइन, दमदार परफॉर्मेंस और एडवांस फीचर्स के लिए जानी जाती है. यह कार खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो लग्ज़री के साथ-साथ स्पोर्टी ड्राइविंग का अनुभव चाहते हैं.

डिज़ाइन और फीचर्स

यह 2-डोर कन्वर्टिबल कार सॉफ्ट-टॉप रूफ के साथ आती है, जिसे कुछ ही सेकंड में खोला या बंद किया जा सकता है. इसके अलावा, इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्पोर्ट्स सीट्स, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, एडवांस सेफ्टी फीचर्स, जैसे कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

बीएमडब्ल्यू Z4 M40i में 3.0-लीटर, 6-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 340 बीएचपी की ताकत और 500 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह कार महज 4.5 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है.