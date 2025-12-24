पत्रिकायूज़्ड कार्स
युजवेंद्र चहल ने खरीदी बिल्कुल नई बीएमडब्ल्यू Z4 कन्वर्टिबल टू डोर लग्ज़री कार

युजवेंद्र चहल ने अपने लग्जरी कार कलेक्शन में रु.87.90 लाख की एक शानदार बीएमडब्ल्यू Z4 M40i शामिल की है और सोशल मीडिया पर अपने माता-पिता और प्रशंसकों के साथ इस उपलब्धि का जश्न मनाया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 24, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने बिल्कुल नई बीएमडब्ल्यू Z4 M40i कन्वर्टिबल 2 डोर कूपे खरीदी है
  • चहल ने कार की डिलेवरी की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर साझा की हैं
  • BMW Z4 M40i में 3.0-लीटर, 6-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपनी लग्ज़री कार कलेक्शन में एक और शानदार कार शामिल कर ली है. चहल ने हाल ही में बीएमडब्ल्यू Z4 M40i 2-डोर कन्वर्टिबल खरीदी है, जिसकी (एक्स-शोरूम कीमत) करीब ₹87.90 लाख है. इस शानदार कार को खरीदने की खुशी यूज़ी चहन ने अपने फैंस के साथ साझा की है. चहल के सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने परिवार के साथ कई फोटो साझा किये है, जिसमें वह अपने माता पिता के साथ कार की डिलेवरी लेते देखे जा सकते हैं.

 

यह भी पढ़ें: BMW Z4 की विदाई तय, कंपनी ने पेश किया कन्वर्टिबल 2 सीटर का अंतिम मॉडल

undefined

बीएमडब्ल्यू Z4 M40i एक प्रीमियम स्पोर्ट्स कन्वर्टिबल कार है, जो अपने आकर्षक डिज़ाइन, दमदार परफॉर्मेंस और एडवांस फीचर्स के लिए जानी जाती है. यह कार खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो लग्ज़री के साथ-साथ स्पोर्टी ड्राइविंग का अनुभव चाहते हैं.

 

डिज़ाइन और फीचर्स

BMW Z4 Picture

यह 2-डोर कन्वर्टिबल कार सॉफ्ट-टॉप रूफ के साथ आती है, जिसे कुछ ही सेकंड में खोला या बंद किया जा सकता है. इसके अलावा, इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्पोर्ट्स सीट्स, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, एडवांस सेफ्टी फीचर्स, जैसे कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं.

 

इंजन और परफॉर्मेंस

Yuzvendra Chahal

बीएमडब्ल्यू Z4 M40i में 3.0-लीटर, 6-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 340 बीएचपी की ताकत और 500 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह कार महज 4.5 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है.

# BMW Z4# BMW Z4 M40i# BMW Cars# BMW India# BMW Cars India# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • बीएमडब्ल्यू ने लिमिटेड एडिशन के साथ Z4 को विदाई दी है, जिसमें खास रंग-रोगन है तथा अधिकांश वैकल्पिक फीचर्स भी उपलब्ध हैं.
    BMW Z4 की विदाई तय, कंपनी ने पेश किया कन्वर्टिबल 2 सीटर का अंतिम मॉडल
  • 2025 की तीसरी तिमाही में बिक्री 4,204 यूनिट्स रही - जो पिछले वर्ष की तुलना में 21% अधिक है.
    बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने 2025 के पहले 9 महीनों में 11,978 वाहनों के साथ अब तक की सर्वश्रेष्ठ कार बिक्री दर्ज की
  • बीएमडब्ल्यू इंडिया ने जीएसटी संशोधन के बाद अपनी आईसीई और हाइब्रिड रेंज की कीमतों में कमी की है.
    GST 2.0: बीएमडब्ल्यू कारों और एसयूवी की कीमतों में रु.13.60 लाख तक की कटौती हुई
  • इस अपडेट के साथ, एसयूवी में कुछ अतिरिक्त फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप इसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई है.
    2025 बीएमडब्ल्यू X5 एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1 करोड़
  • कैलेंडर वर्ष 2025 में यह ब्रांड के लिए तीसरी बढ़ोतरी होगी.
    बीएमडब्ल्यू इंडिया ने सितंबर से 3% कीमत बढ़ाने की घोषणा की
