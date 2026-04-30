टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस बनाम महिंद्रा एक्सईवी 9S: तीन-रो वाली कौन-सी फैमिली कार आपके लिए रहेगी सही

हर कार, हर तकनीक और हर इंजन के अपने फायदे और नुकसान होते हैं. लेकिन अगर कोई एक अहम बात है जिसकी हर खरीदार को चिंता होती है, तो वो है उसका रखरखाव खर्च. चाहे कार की कीमत रु.30 लाख से ज़्यादा ही क्यों न हो. तो अगर आप अपने परिवार के लिए एक आरामदायक और भरोसेमंद तीन सीटों वाली कार ढूंढ रहे हैं, तो क्या अब पेट्रोल और डीजल के अलावा दूसरे विकल्पों के बारे में सोचने का समय आ गया है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महिंद्रा XEV 9S और टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस जैसी कारें कम रखरखाव खर्च में बेहतरीन तकनीक और फीचर्स से लैस हैं.

लुक्स और डिज़ाइन

जहां 9S में फ्लश डोर हैंडल मिलते हैं, वहीं हाइक्रॉस में पारंपरिक पुल डोर हैंडल हैं, जिन्हें कई ग्राहक आज भी पसंद करते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि EV का ग्राउंड क्लीयरेंस 200 मिमी से अधिक है, जबकि दोनों कारों के सबसे महंगे वैरिएंट में 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं. लंबाई और व्हीलबेस दोनों के मामले में हाइक्रॉस, 9S से बेहतर है और ऊंचाई में भी अधिक है. केवल चौड़ाई के मामले में ही 9S बेहतर है. 9S का डिज़ाइन स्पष्ट रूप से अधिक आकर्षक है. इसे किसी भी कोण से देखने पर यह SUV जैसी लगती है, जबकि हाइक्रॉस का लुक MPV जैसा है, हालांकि यह वास्तव में उस कैटेगरी में नहीं आती.

कैबिन और तकनीक

महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार हर मायने में आधुनिक कार है और कैबिन में कदम रखते ही आपको इसका एहसास और भी ज्यादा होता है. इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया गया है जिसमें 12.3 इंच का क्लस्टर, टचस्क्रीन सिस्टम और यात्री के लिए एक अलग स्क्रीन शामिल है. आगे की दोनों सीटों पर इलेक्ट्रिक वेंटिलेशन के साथ-साथ पैनोरमिक सनरूफ भी दी गई है. सनरूफ और ट्रिपल स्क्रीन दोनों ही स्टैंडर्ड हैं, यानी ये आपको बेस वेरिएंट में भी मिल जाएंगे.

इसमें डॉल्बी एटमॉस के साथ 16 स्पीकर वाला हरमन साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जर और ढेर सारे कनेक्टिविटी फीचर्स भी हैं. हालांकि, डैशबोर्ड पर फिजिकल बटनों की कमी एक ऐसी चीज है जिसकी आदत पड़ने में थोड़ा समय लग सकता है, और सफेद रंग की अपहोल्स्ट्री भी हमारे मौसम के लिए आदर्श नहीं है क्योंकि यह जल्दी गंदी हो जाती है.

हाइक्रॉस काफी समय से बाजार में है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका कैबिन थोड़ा पुराना लगता है. इसमें 10 इंच की छोटी स्क्रीन है और विकल्प भी बहुत सीमित हैं. क्लस्टर भी पारंपरिक है, लेकिन मुझे इस कैबिन की एर्गोनॉमिक्स पसंद आए, जिसमें कई बटन अच्छी तरह से व्यवस्थित हैं. 9S की तुलना में इसका उपयोग करना आसान है, क्योंकि ड्राइविंग करते समय भी सभी फंक्शन आपकी पहुंच में होते हैं.

इसमें आपको 9 स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम मिलता है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। आगे की दोनों सीटों में वेंटिलेशन की सुविधा है, और ड्राइवर की सीट में मेमोरी सेटिंग्स के साथ-साथ इलेक्ट्रिक सेटिंग्स भी दी गई हैं. इसमें वायरलेस चार्जर नहीं है, लेकिन केवल हाइक्रॉस मॉडल में ही A और C दोनों तरह के पोर्ट मिलते हैं. 9S मॉडल में सिर्फ C टाइप पोर्ट ही है और हां, इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी दी गई है. सॉफ्ट टच मटेरियल के इस्तेमाल से कैबिन प्रीमियम लगता है, और यही वजह है कि हाइक्रॉस कई परिवारों को पसंद आती है.

लेकिन दोनों कारों में दूसरी रो की सीटें कैसी हैं? आपमें से कई लोग हाइक्रॉस को घूमने-फिरने के लिए खरीदेंगे और यही वह खासियत है जिसमें यह कार वाकई बेहतरीन है. इसमें आपको कैप्टन सीट का विकल्प मिलता है और आप इन्हें इलक्ट्रिकली रूप से रिक्लाइन कर सकते हैं. लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपकी जांघों और पिंडलियों को सहारा देने के लिए ऑटोमन सीटें दी गई हैं. कुछ बटन दबाकर आप आरामदायक लाउंज पोजीशन पा सकते हैं, जिससे लंबे समय तक ड्राइव करते समय आपको अधिक आराम मिलेगा. दूसरी रो में एक अलग क्लाइमेट कंट्रोल ज़ोन भी है, जो आपको XEV 9S में नहीं मिलेगा.

हाइक्रॉस जैसी कार की दूसरी रो के आराम को टक्कर देना मुश्किल है, लेकिन 9S में भी कुछ खास खूबियां हैं. जी हां, इसमें कैप्टन सीट नहीं मिलती, लेकिन बेंच सीट को स्लाइड और रिक्लाइन दोनों के लिए मैन्युअल रूप से एडजस्ट किया जा सकता है. इस SUV में दो बेहतरीन फीचर्स हैं जो हाइक्रॉस में नहीं है. एक तो सीट वेंटिलेशन की सुविधा, भले ही पीछे की सीट बेंच सीट हो, और दूसरा बॉस मोड, जिससे आप आगे वाली यात्री सीट को आगे धकेल सकते हैं, जो काफी सुविधाजनक है. और हां, XEV 9S में दूसरी रो में भी वायरलेस चार्जर मिलता है.

तीसरी रो में, आप इलेक्ट्रिक वाहन में थोड़ा ऊपर बैठते हैं और यहाँ लंबे समय तक बैठना, खासकर लंबे लोगों के लिए, थोड़ा मुश्किल हो सकता है. टोयोटा की तीसरी रो बेहतर अनुभव देने का वादा करती है. कैप्टन सीटों के कारण पीछे की ओर जाना काफी आसान है और अच्छी बात यह है कि यहाँ तीन यात्री बैठ सकते हैं, जबकि 9S में केवल दो ही बैठ सकते हैं. और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ आपको एक मैनुअल बॉस मिलता है जिससे आप दूसरी रो की सीट को आगे धकेल कर अपने लिए अधिक जगह बना सकते हैं.

अगर आप परिवार के साथ गाड़ी चला रहे हैं, तो बूट स्पेस भी बहुत ज़रूरी हो जाता है. हमने दोनों कारों में तीनों सीटों का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सामान रखने की कोशिश की. 300 लीटर के बूट स्पेस के साथ, हाइक्रॉस में एक बड़ा और अतिरिक्त बैग आसानी से आ गया और यह दोनों में से इकलौती कार है जिसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट भी है. लेकिन ध्यान रहे कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एक उपयोगी फ्रंट ट्रंक भी होता है, जो XEV 9S में हाइड्रोलिक स्ट्रट्स की मदद से मिलता है. 150 लीटर का स्पेस होने से दोनों गाड़ियाँ लगभग बराबर हो जाती हैं.

डायनेमिक्स

अब आइये ड्राइविंग अनुभव, रनिंग कॉस्ट और सुरक्षा जैसे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान दें. शुरुआत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) से करते हैं. बेशक, इन दोनों कारों के बारे में एक बड़ा सवाल यह होगा कि ये चलाने में कितनी किफायती हैं. लेकिन हम इस पर थोड़ी देर में बात करेंगे. उससे पहले आइए तुलना करें कि ये दोनों सेटअप कितने शक्तिशाली और प्रदर्शन-सेंट्रिक हैं. 9S जैसी कार की अच्छी बात यह है कि चूंकि ईवी आमतौर पर कई बैटरी पैक विकल्पों के साथ आती हैं, इसलिए आप अपनी इच्छानुसार पावर, टॉर्क या रेंज चुन सकते हैं.

ऊपर दिए गए फीचर से भरपूर पैक थ्री में 9S के लिए उपलब्ध सबसे बड़ी बैटरी पैक का विकल्प मिलता है, जो कि 79 kWh की है. अन्य विकल्प 70 kWh और 59 kWh हैं, लेकिन उनके लिए आपको SUV के कम क्षमता वाले वेरिएंट चुनने होंगे. इसकी अधिकतम ताकत लगभग 280 bhp है, जो वाकई बहुत अच्छी है. पीक टॉर्क भी लगभग 380 Nm है और चूंकि यह शुरुआत से ही उपलब्ध है, इसलिए आपको एक ऐसी कार मिलती है जो वाकई तेज और फुर्तीली है, और ड्राइवर के तौर पर आपको यह पसंद आएगी. अलग-अलग ड्राइव मोड आपको अधिक पावर या लंबी रेंज के बीच चुनने की सुविधा देते हैं. कुल मिलाकर 5 मोड हैं, जैसे कि डिफॉल्ट, रेंज, एवरीडे, रेस और स्नो. लेकिन सबसे खास बात है बूस्ट मोड, जो परफॉर्मेंस को एक नए स्तर पर ले जाता है, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही.

इनोवा हाइक्रॉस लंबे समय से अपनी शानदार राइड क्वालिटी के लिए जानी जाती रही है, चाहे आप किसी भी सीट पर बैठे हों. लेकिन एडैप्टिव सस्पेंशन से लैस इस मॉडल में 9S भी इस मामले में बेहतरीन है. अलग-अलग तरह की सड़कों पर इसे चलाने के बाद, इसकी राइड क्वालिटी ने मुझे वाकई प्रभावित किया. शायद हैंडलिंग और बॉडी रोल के मामले में, इनोवा 9S से बेहतर विकल्प है, क्योंकि तेज गति से लेन बदलते समय या मोड़ लेते समय, हाइक्रॉस में आपको इस SUV की तुलना में थोड़ा अधिक सुरक्षित महसूस होता है.

हाइक्रॉस की परफॉर्मेंस 9S जितनी दमदार नहीं है, लेकिन क्या यह 7 से 8 यात्रियों का भार उठाने के लिए पर्याप्त है? इसमें 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन है, साथ ही एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है. इसकी अधिकतम टॉर्क लगभग 180 bhp और पीक टॉर्क 200 Nm से अधिक है. 9S से तुलना करें तो यह काफी कम है, लेकिन मुझे लगता है कि हाइक्रॉस ने हमेशा से ही इन आंकड़ों के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है. हो सकता है कि यह आपको 9S जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ी जैसा रोमांच न दे, लेकिन अगर आप इसे सड़क पर चलाते हैं, तो कई यात्रियों के साथ भी, इसकी भार वहन क्षमता आपको निराश नहीं करेगी.

इलेक्ट्रिक वाहन चलाने के बाद आपको क्या पसंद नहीं आ सकता? वो है CVT गियरबॉक्स. हाइक्रॉस जैसी बड़ी कार में भी रबर बैंड जैसा झटका साफ महसूस होता है. इसलिए थ्रॉटल को धीरे से दबाना पड़ता है. कई बार आप पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाकर इस वाहन से बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते, भले ही इसमें पावर मोड मौजूद हो. ड्राइव मोड (इको, नॉर्मल और पावर) केवल महंगे वेरिएंट में ही उपलब्ध हैं, जबकि पैडल शिफ्ट से परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार जरूर होता है.

राइड क्वालिटी और हैंडलिंग दोनों ही शानदार हैं. ये दोनों खूबियां कई सालों से हाइक्रॉस की पहचान रही हैं. इसलिए, इस कार को चलाते समय, चाहे आप तेज गति से लेन बदल रहे हों या खराब सड़कों से गुजर रहे हों, आपको झटकों का इतना बेहतर एहसास होता है कि आपको इसके सेटअप में शायद ही कोई कमी नज़र आती है. पहली रो से लेकर तीसरी रो तक, सभी सीटों पर सफर एक समान रूप से आरामदायक है.

रनिंग कॉस्ट

अब आते हैं रेंज और रनिंग कॉस्ट के अहम सवाल पर. इस बड़े बैटरी पैक के साथ कंपनी लगभग 700 किलोमीटर की रेंज का दावा करती है, लेकिन महिंद्रा का कहना है कि असल में भी यह रेंज लगभग 500 किलोमीटर ही मिलती है. हमने इसे खुद भी देखा, क्योंकि कुछ दिनों तक इस कार को चलाने के बाद, 50% बैटरी खत्म होने के बाद भी, कार 250 किलोमीटर और चल सकती थी. यह अलग-अलग ड्राइविंग मोड और ट्रैफिक स्थितियों का मिलाजुला अनुभव था. मुझे लगता है कि रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए यह एक शानदार आंकड़ा है.

और जिस तरह आपको कई बैटरी पैक विकल्प मिलते हैं, उसी तरह आपको सिंगल पेडल ड्राइविंग सहित कई रीजेनरेशन लेवल भी मिलते हैं. इसलिए, अगर आपकी बैटरी खत्म होने वाली है, तो ये फीचर्स काम आएंगे और आपकी यात्रा की दूरी को बढ़ा देंगे, जिससे बैटरी खत्म होने के बावजूद भी आपको सुरक्षित ड्राइव मिलेगी. हमारे टेस्ट से यह भी पता चला कि इस बैटरी पैक से मिलने वाली वास्तविक रेंज महिंद्रा द्वारा बताए गए वास्तविक आंकड़ों के काफी करीब है. कुल मिलाकर, आप अलग-अलग मोड्स में रोजमर्रा के इस्तेमाल में 7 किमी/किलोवाट घंटा की दक्षता की उम्मीद कर सकते हैं.

घर में एसी चार्जिंग की लागत शहर के हिसाब से रु.1 से रु.2 प्रति किलोमीटर होगी, और फास्ट चार्जिंग के बाद भी चलने का खर्च रु.4 प्रति किलोमीटर तक पहुंच सकता है. तुलनात्मक रूप से, हाइब्रिड उतना किफायती नहीं है, लेकिन नियमित पेट्रोल कार की तुलना में यह निश्चित रूप से पैसे बचाती है. और याद रखें, यह खुद ही चार्ज हो जाती है. कंपनी का दावा है कि कंपनी 22 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में हासिल करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक मोड का ज्यादा इस्तेमाल करते हुए आराम से गाड़ी चलाते हैं, तो आप आसानी से 17-18 किमी प्रति लीटर का माइलेज पा सकते हैं. इसका मतलब है कि चलने का खर्च लगभग रु.5 प्रति किलोमीटर आएगा, जो इलेक्ट्रिक कार की तुलना में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर पेट्रोल या डीजल गाड़ियों की तुलना में कम है.

सुरक्षा

हाइक्रॉस में सुरक्षा के लिए 6 स्टैंडर्ड एयरबैग और लेवल टू ADAS के कई सारे फंक्शन दिए गए हैं. साथ ही इसमें 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है, जिसकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो सकती थी. हालांकि, एक और बेहतर ADAS सिस्टम की कमी शायद इस गाड़ी में महसूस होती है, वरना यह पूरी तरह से सुसज्जित है. मेरा मानना ​​है कि अगर आप ADAS सिस्टम को पूरी तरह से देखें, तो इन दोनों कारों में से 9S एक बेहतर विकल्प है क्योंकि इसमें आपको अधिक फीचर्स मिलते हैं और सुरक्षा का स्तर भी थोड़ा बेहतर है. 360 डिग्री कैमरे की क्लैरिटी सराहनीय है और ड्राइवर के लिए एक अतिरिक्त (घुटने का) एयरबैग भी दिया गया है.

कीमतें

दिलचस्प बात यह है कि दोनों कारों के अपने-अपने पेट्रोल-डीज़ल वेरिएंट भी उपलब्ध हैं. 9S के लिए 7XO वैरिएंट उपलब्ध है, जबकि हाइक्रॉस में हाइब्रिड इंजन के बिना भी वेरिएंट हैं, हालांकि उनमें फीचर्स थोड़े कम हैं. कीमतों की बात करें तो, 9S की एक्स-शोरूम कीमत रु.20.70 लाख से रु.30.20 लाख तक है और इस कीमत में 11.2 kW का AC चार्जर शामिल है. हाइक्रॉस हाइब्रिड की एक्स-शोरूम कीमत रु.26.76 लाख से रु.32 लाख तक है, जबकि व्यक्तिगत उपयोग के लिए शुद्ध पेट्रोल मॉडल की कीमत रु.19.53 लाख से शुरू होती है. सबसे महंगे वैरिएंट की बात करें तो, 9S खरीदने में थोड़ी सस्ती है और चलाने में काफी किफायती है. यह तकनीक के मामले में भी अधिक एडवांस है और इसमें आगे और पीछे दोनों सीटों पर कई अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं.

निर्णय

लेकिन हाइक्रॉस, सबसे महत्वपूर्ण बात, थोड़ी अधिक व्यावहारिक है और हमेशा से एक भरोसेमंद और आरामदायक पारिवारिक कार रही है. इसलिए अंत में, मैं यही कहूंगा. आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हमारा इलेक्ट्रिक विकल्प हाइब्रिड से थोड़ा बेहतर है. इसे खरीदना और चलाना दोनों ही सस्ता है. जगह और व्यावहारिकता के मामले में हाइक्रॉस, 9S से आगे है, और इसकी ऑटोमैटिक स्टार्टिंग क्षमता इसे अचानक की रोड ट्रिप के लिए बेहतर बनाती है. दोनों लगभग बराबर हैं और अंतिम चुनाव व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है, इसलिए अगर मुझे चुनना ही पड़े, तो मैं 9S को चुनूंगा, सिर्फ परफॉर्मेंस के कारण, भले ही इसके लिए मुझे अपनी रोड ट्रिप की योजना थोड़ी ज्यादा बनानी पड़े. लेकिन क्या आप भी यही चुनाव करेंगे? या बेहतर रीसेल वैल्यू वाली लोकप्रिय हाइक्रॉस आपकी पसंद होगी?