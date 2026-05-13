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होंडा सिटी फेसलिफ्ट लॉन्च से पहले बिना ढके आई नज़र

सेडान में किए गए दिखने में बदलावों में एक नई ग्रिल, अधिक एंग्यूलर हेडलाइट्स और एक नया डिजाइन किया गया फ्रंट बम्पर शामिल हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 13, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • 1.5 पेट्रोल इंजन और दमदार हाइब्रिड पावरट्रेन बरकरार रहेंगे
  • नए डिज़ाइन के साथ फ्रंट पैनल में बदलाव किया गया है
  • लॉन्च की तारीख: 22 मई

आगामी होंडा सिटी फेसलिफ्ट को 22 मई, 2026 को लॉन्च होने से पहले बिना ढके देखा गया है. पांचवीं पीढ़ी की सिटी का यह दूसरा फेसलिफ्ट है, जिसमें सेडान को रीडिजाइन किए गए फ्रंट और पिछले हिस्से में कुछ बदलावों के साथ थोड़ा अधिक कोणीय और आक्रामक लुक दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें: होंडा सिटी, एलिवेट और अमेज मार्च में भारी छूट के साथ होंगी उपलब्ध

 

बिना किसी ढकी वाली कार की एकमात्र तस्वीर से पता चलता है कि इसका डिज़ाइन पहले की तुलना में थोड़ा अधिक चौकोर है और सामने की तरफ क्रोम ट्रिम की कमी साफ तौर पर दिखाई देती है. हेडलाइट्स का डिज़ाइन नया है और मौजूदा सिटी में लगे एलईडी रिफ्लेक्टर यूनिट्स के मुकाबले अब ये प्रोजेक्टर यूनिट्स लगती हैं. ग्रिल काले रंग की है और इसमें मेश डिज़ाइन है जो हेडलाइट्स तक फैला हुआ है.

Honda City Facelift spied

नीचे की ओर, बम्पर में नया डिज़ाइन किया गया सेंट्रल एयर इंटेक और नए वर्टिकल साइड वेंट्स दिए गए हैं. तस्वीर में दिख रहे अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी नया लग रहा है.

 

पीछे की तरफ, टेल लाइट्स के लिए बदला हुआ कैबिन पार्ट्स के साथ-साथ एक नए बम्पर डिजाइन सहित कई बदलावों की उम्मीद की जा सकती है.

Honda City Facelift spied 2

जहां तक ​​कैबिन की बात है, हमें डैशबोर्ड पर एक स्टैंडअलोन टचस्क्रीन की झलक मिलती है, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य बदलाव दिखाई नहीं देता है.

 

मैकेनिकली रूप से, कार में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है और इसमें पहले से ही आजमाया हुआ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा रहेगा. गियरबॉक्स विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी शामिल होंगे. शक्तिशाली हाइब्रिड इंजन भी पहले की तरह ही रहने की उम्मीद है.

 

तस्वीर सूत्र

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