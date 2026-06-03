रोल्स-रॉयस Spectre सीरीज़ II ज़्यादा ताकत और रेंज के साथ हुई पेश

रोल्स-रॉयस ने स्पेक्ट्रे Series II को पेश किया है. अपने पहले पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडल के रूप में पेश होने के लगभग चार साल बाद, कंपनी ने इसे एक बड़ा अपडेट दिया है. हालांकि, देखने में ये बदलाव मामूली लगते हैं, लेकिन इस अपडेटेड लग्ज़री कूपे में अब ज़्यादा पावर, ज़्यादा ड्राइविंग रेंज, तेज़ चार्जिंग और कई नए कस्टम कस्टमाइज़ेशन विकल्प मिलते हैं.

रोल्स-रॉयस स्पेक्ट्रे सीरीज़ II: ज़्यादा ताकत, ज़्यादा टॉर्क

सबसे बड़े मैकेनिकल बदलाव इसके बाहरी रूप के नीचे छिपे हैं. स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रे Series II अब 592 bhp (पहले 549 bhp) और 1,015 Nm का टॉर्क (पहले 900 Nm) पैदा करती है, जिससे यह पहले से भी ज़्यादा दमदार हो गई है. ब्लैक बैज स्पेक्ट्रे सीरीज़ II के लिए, इन्फिनिटी मोड 670 bhp तक की ताकत अनलॉक करता है, जबकि Spirited Mode टॉर्क को बढ़ाकर ज़बरदस्त 1,100 Nm तक पहुँचा देता है.

रोल्स-रॉयस स्पेक्ट्रे सीरीज़ II: बढ़ी हुई रेंज

रोल्स-रॉयस ने बैटरी टेक्नोलॉजी में भी बदलाव किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप इसकी एफिशिएंसी में काफ़ी सुधार हुआ है. स्पेक्ट्रे Series II अब WLTP-सर्टिफाइड 628 km तक की रेंज देती है (जो पहले 530 km थी), जो पिछले मॉडल के मुकाबले 18% तक ज़्यादा है. चार्जिंग का समय भी 14% तक कम हो गया है, हालाँकि कंपनी ने चार्जिंग के सटीक आँकड़े अभी जारी नहीं किए हैं.

रोल्स-रॉयस स्पेक्टर सीरीज़ II: बाहरी हिस्से में छोटे बदलाव

देखने में, स्पेक्ट्रे Series II उसी शानदार 'फ़ास्टबैक' बनावट को बरकरार रखती है, जिसने इस कूपे को इसके लॉन्च के समय से ही एक खास पहचान दी है. रोल्स-रॉयस का कहना है कि इसके मूल डिज़ाइन को ज़्यादा न बदलने का फ़ैसला इस बात को दर्शाता है कि ग्राहकों ने मूल कार को कितना पसंद किया था.

खास अपडेट्स में से एक नया बाहरी पेंट फ़िनिश है, जिसे 'एथेनॉल ब्लू' नाम दिया गया है. इस लग्ज़री EV में 23-इंच के फ़ोर्ज़्ड अलॉय व्हील्स का एक नया सेट भी दिया गया है, जिसमें ज़्यादा बारीक मल्टी-स्पोक डिज़ाइन है. रोल्स-रॉयस के अनुसार, हर व्हील की हैंड-फ़िनिशिंग में छह घंटे तक का समय लगता है, और इसे आप पार्ट-पॉलिश्ड या पूरी तरह से पॉलिश्ड फ़िनिश में चुन सकते हैं.

ब्लैक बैज स्पेक्ट्रे Series II में एक नया 'आइस्ड ब्लैक एक्सटीरियर डिटेलिंग' पैकेज जोड़ा गया है, जो ग्रिल के चारों ओर, दरवाज़े के हैंडल, बम्पर इन्सर्ट, 'Spirit of Ecstasy' और बाहरी ट्रिम के हिस्सों पर साटन जैसा मैट फ़िनिश देता है.

रोल्स-रॉयस स्पेक्ट्रे सीरीज़ II: कैबिन

अंदर की तरफ़, बदलाव ज़्यादा बड़े हैं. रोल्स-रॉयस ने नए मटीरियल और ट्रिम विकल्पों के साथ स्पेक्ट्रे के कस्टमाइज़ेशन प्रोग्राम का विस्तार किया है.

इसकी एक खास बात 'Duality Twill' है—एक बांस से बना कपड़ा, जो फ्रेंच रिवेरा से प्रेरित है. रोल्स-रॉयस का कहना है कि Duality Twill से पूरा कैबिन तैयार करने में 26 लाख तक टांके, 16 किलोमीटर धागा और 25 घंटे तक का समय लग सकता है.

स्पेक्ट्रे Series II में एक नया 'इल्यूमिनेटेड फेसिया' डिज़ाइन भी पेश किया गया है, जो पूरे डैशबोर्ड पर फैला हुआ है. इसमें 8,108 अलग-अलग रोशनी वाले एलिमेंट्स हैं, जो कैबिन में रोशनी का एक बहता हुआ पैटर्न बनाते हैं. इसके अलावा, इसमें एविएशन इंस्ट्रूमेंट्स से प्रेरित एक नई डिज़ाइन वाली घड़ी और रोशनी वाला स्टेनलेस-स्टील 'Spirit of Ecstasy' डिस्प्ले भी दिया गया है.

अन्य नई कैबिन फ़िनिश में 'प्लेस्ड परफ़ोरेशन' लेदर और एक नया 'ब्रिंडल्ड वॉलनट' विनियर शामिल है, जिसमें ग्लास-फ़्लेक-युक्त लैकर का इस्तेमाल किया गया है.

रोल्स-रॉयस स्पेक्ट्र II: पर्सनलाइज़ेशन

रोल्स-रॉयस का कहना है कि स्पेक्ट्रे, ब्रांड के सबसे ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड मॉडल्स में से एक बन गया है; जब बात बीस्पोक कमिशंस की आती है, तो यह फैंटम के बाद दूसरे नंबर पर है. इसलिए, Series II को और भी ज़्यादा पर्सनलाइज़ेशन के मौके देने के लिए डेवलप किया गया है, जिसमें ब्रांड के बीस्पोक प्रोग्राम के ज़रिए रंग, मटीरियल और ट्रिम के ज़्यादा विकल्प उपलब्ध हैं.

भारत में रोल्स-रॉयस स्पेक्ट्रे

स्पेक्ट्रे को भारत में जनवरी 2024 में रु.7.50 करोड़ की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, जबकि ज़्यादा परफॉर्मेंस पर फोकस करने वाला ब्लैक बैज स्पेक्ट्रे जून 2025 में रु.9.50 करोड़ में आया (दोनों कीमतें लॉन्च के समय एक्स-शोरूम थीं). इस इलेक्ट्रिक सुपर कूपे ने भारत में रोल्स-रॉयस के खरीदारों के बीच पहले ही अपनी एक खास जगह बना ली है, और अल्ट्रा-लक्ज़री EVs के लिए बाज़ार की बढ़ती मांग को देखते हुए, उम्मीद है कि अपडेटेड स्पेक्ट्रे सीरीज़ II अगले साल किसी समय हमारे देश में आ जाएगी.