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रोल्स-रॉयस फैंटम रगेटा से उठा पर्दा, इंग्लैंड की नौकायन विरासत से प्रेरित है यह खास लग्जरी कार

रोल्स-रॉयस ने गुडवुड फेस्टिवल ऑफ़ स्पीड में अपनी शुरुआत से पहले, इंग्लैंड की सेलिंग विरासत से प्रेरित एक खास 'फैंटम रेगाटा' (जो एक 'बिस्पोक फैंटम एक्सटेंडेड' मॉडल है) से पर्दा उठाया.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 8, 2026

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हाइलाइट्स

  • खास तौर पर तैयार की गई रोल्स-रॉयल फैंटम रेगेटा 2026 के गुडवुड फेस्टिवल ऑफ स्पीड ​​में पहली बार पेश की जाएगी
  • इसका खास डिज़ाइन इंग्लैंड के दक्षिणी तट, यॉट और ऐतिहासिक Cowes Week रेगाटा से प्रेरित है
  • इसमें हाथ से पेंट किया गया डैशबोर्ड आर्टवर्क, 1,307 तारों वाला स्ट्रेट हेडलाइन और यॉट से प्रेरित लकड़ी के पिकनिक टेबल जैसी खूबियां हैं

रोल्स-रॉयस ने 'फैंटम रेगाटा' से पर्दा उठाया है. यह 'फैंटम एक्सटेंडेड' का एक खास (वन-ऑफ-वन) मॉडल है, जो इंग्लैंड के दक्षिणी तट की सेलिंग संस्कृति का जश्न मनाता है. यह खास मॉडल पहली बार 'गुडवुड फेस्टिवल ऑफ़ स्पीड 2026' में सबके सामने पेश किया जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने साल की पहली छमाही (H1) में 9,768 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की; दूसरी तिमाही (Q2) में रिटेल बिक्री पहुंची 4,637 यूनिट्स

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ब्रांड के 'बिस्पोक' डिवीज़न द्वारा बनाई गई फैंटम रेगाटा, सोलेंट, चिचेस्टर हार्बर और मशहूर काउज़ वीक सेलिंग रेगाटा से प्रेरित है. यह कार रोल्स-रॉयस के को-फाउंडर सर हेनरी रॉयस को भी सम्मान देती है, जिनका वेस्ट विटरिंग स्थित पुराना घर कंपनी के गुडवुड हेडक्वार्टर के पास ही है.

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इसके बाहरी हिस्से को रेगाटा ब्लू और इंग्लिश व्हाइट के टू-टोन कॉम्बिनेशन में तैयार किया गया है, जिसे पानी को चीरती हुई यॉट की बॉडी जैसा लुक देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसके लुक को पूरा करते हैं 22-इंच के पूरी तरह से पॉलिश्ड डिस्क व्हील्स, जो रेसिंग यॉट पर लगे पॉलिश्ड हार्डवेयर से प्रेरित हैं.

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अंदर की तरफ, कैबिन में भी वही नॉटिकल थीम है. सामने का हिस्सा नेवी ब्लू लेदर से सजा है, जबकि पीछे के हिस्से में 'ग्रेस व्हाइट' अपहोल्स्ट्री है जो पाल (sails) और समुद्र की लहरों की फुहार जैसा अहसास देती है. फ़िरोज़ा रंग के RR मोनोग्राम, डुअल-टोन स्टिचिंग और स्टीयरिंग व्हील पर मैचिंग डिटेलिंग इस खास कैबिन को पूरा करते हैं.

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इसकी खासियतों में से एक है डैशबोर्ड पर फैला हाथ से पेंट किया गया 'वॉटरकलर' गैलरी आर्टवर्क. खास तौर पर तैयार किए गए पेंट्स से बने इस आर्टवर्क में, रोल्स-रॉयस के इन-हाउस आर्टिस्ट की बनाई कस्टम ब्लेंडिंग तकनीक के ज़रिए लहरों की हलचल को दिखाया गया है.

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खास तौर पर तैयार की गई ये खूबियां छत पर भी दिखती हैं, जहाँ 'स्टारलाइट हेडलाइनर' में 1,307 फाइबर-ऑप्टिक लाइट्स लगी हैं. इन्हें इस तरह लगाया गया है कि ये आइल ऑफ़ वाइट के आस-पास समुद्र की लहरों की धाराओं को दिखाती हैं. रोशनी वाले दरवाज़े केबिन के शानदार माहौल को और भी खास बनाते हैं.

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पीछे की पिकनिक टेबल पर भी खास ध्यान दिया गया है. लगभग 120 घंटों में तैयार की गई इन टेबल में रॉयल वॉलनट और ब्लैक बोलिवर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें इस तरह से लगाया गया है कि वे किसी लग्ज़री यॉट के डेक जैसी दिखें.

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इसकी शुरुआत से जुड़े एक और बारीक संकेत के तौर पर, एडजस्टेबल एयर वेंट्स में नक्काशीदार कोऑर्डिनेट्स छिपे हुए हैं. इनमें से एक गुडवुड हाउस की ओर इशारा करता है, जबकि दूसरा रॉल्स-रॉयस के घर को दिखाता है, जो फैंटम रेगाटा को सीधे उस जगह से जोड़ता है जहाँ इसे सोचा गया था और हाथ से बनाया गया था.

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