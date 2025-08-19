सिट्रॉएन ने भारत में B2B ग्राहकों के लिए 'ड्राइव' कमर्शियल वाहन रेंज की घोषणा की
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 19, 2025
हाइलाइट्स
- सिट्रॉएन ने कमर्शियल ऑपरेटरों के लिए एक नई वाहन सीरीज़ की घोषणा की है.
- इस सीरीज़ में कंपनी के मौजूदा मॉडल शामिल होंगे
- इस सीरीज़ की कीमत की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है
सिट्रॉएन इंडिया ने भारतीय बाज़ार में फ्लीट-उपयोगकर्ताओं के लिए मॉडलों की एक नई सीरीज़ की घोषणा की है. कंपनी, जिसने ई-सी3 हैचबैक के साथ इस सेग्मेंट में कुछ सफलता हासिल की है, अब अपने मॉडलों की पूरी सीरीज़ को फ्लीट-आधारित व्यवसायों के लिए उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है. इनमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ई-सी3 के अलावा, बसॉल्ट, एयरक्रॉस और सी3 शामिल हैं. ड्राइव रेंज नाम से वाहनों की यह नई सीरीज़ अलग 'ड्राइव' बैजिंग के साथ बेची जाएगी. हालाँकि, कार निर्माता ने अभी तक मॉडलों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, जिसमें कीमतें भी शामिल हैं.
नई रेंज पर टिप्पणी करते हुए, स्टेलेंटिस इंडिया के बिज़नेस हेड और डायरेक्टर – स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स एंड इंस्टीट्यूशनल बिज़नेस, शिशिर मिश्रा ने कहा, "सिट्रॉएन ëC3 को पहले से ही ई-मोबिलिटी क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त है. नई ड्राइव रेंज और फ्लीट एश्योर्ड के साथ, हम वाहनों से आगे बढ़ रहे हैं—हम अपने मोबिलिटी पार्टनर्स को पूर्ण देखभाल, मन की शांति और आश्वासन दे रहे हैं. ऐसे व्यवसाय में जहाँ हर घंटा मायने रखता है, अपटाइम सीधे लाभप्रदता और ग्राहक अनुभव से जुड़ा होता है क्योंकि सिट्रॉएन के साथ, हमेशा ज़्यादा मील, ज़्यादा पैसा, कम डाउनटाइम ही मायने रखता है."
सिट्रॉएन ने अपने कमर्शियल ऑपरेटरों के लिए डिज़ाइन किए गए नए फ्लीट एश्योर्ड प्रोग्राम की भी घोषणा की है। जिन ऑपरेटरों के पास पहले से ही सिट्रोएन वाहनों का बेड़ा है, वे एलीट क्लब की सदस्यता के लिए पात्र होंगे, जिसमें 5 साल/3 लाख किमी तक की वारंटी कवरेज, B2B उत्पादों के लिए समर्पित वर्कशॉप तक पहुँच, ड्राइवर-प्रशिक्षण कार्यक्रम और निःशुल्क चेकअप जैसे अतिरिक्त लाभ शामिल हैं.
