सिट्रॉएन C3 की कीमतों में रु.98,000 तक की कटौती हुई, अब कीमत रु.5.25 लाख से शुरू
हाइलाइट्स
- सिट्रॉएन C3 की कीमत अब रु.5.25 लाख से शुरू
- अधिकतम कीमत रु.9.90 लाख (एक्स-शोरूम) है
- शाइन ट्रिम लेवल के लिए नए C3 X वैरिएंट पेश किए गए
सिट्रॉएन इंडिया ने अपनी C3 हैचबैक रेंज को कीमतों में भारी कटौती की है, नए सबसे महंगे वैरिएंट और कुछ नए फीचर्स के साथ रिफ्रेश किया है. इस अपडेट का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी एंट्री-लेवल और मिड-रेंज हैचबैक सेगमेंट में C3 को और भी आकर्षक बनाना है. आइये, इस रेंज में इसकी कीमतों में अंतर पर एक नज़र डालते हैं.
एंट्री-लेवल वैरिएंट की कीमतों में भारी गिरावट आई
सबसे ध्यान देने लायक बदलाव बेस मॉडल में हुआ है, जहाँ 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स वाले एंट्री-लेवल C3 लाइव वैरिएंट की कीमत में रु.98,000 की भारी गिरावट आई है. अब इसकी शुरुआती कीमत रु.6.23 लाख से घटकर रु.5.25 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है. मिड-स्पेक C3 फील वेरिएंट, जिसमें भी यही इंजन-गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन है, अब रु.25,000 की कटौती के साथ रु.6.23 लाख में बिक्री के लिए उपलब्ध है. वहीं, फील (ऑप्शनल) वैरिएंट भी अब ज़्यादा किफ़ायती हो गया है और इसकी कीमत अब रु.7.27 लाख हो गई है.
|वैरिएंट्स
|पावरट्रेन
|ट्रांसमिशन
|नई कीमतें
|पुरानी कीमतें
|फर्क
|C3 लाइव NA
|1.2-लीटर NA
|मैनुअल (5-स्पीड)
|₹5,25,000
|₹6,23,000
|₹98,000
|C3 फील NA
|1.2-लीटर NA
|मैनुअल (5-स्पीड)
|₹6,23,000
|₹6,48,000
|₹25,000
|C3 फीलl NA ओ
|1.2-लीटर NA
|मैनुअल (5-स्पीड)
|₹7,27,000
|₹7,52,000
|₹25,000
|C3 X शाइन NA
|1.2-लीटर NA
|मैनुअल (5-स्पीड)
|₹7,90,800
|₹8,15,800
|₹25,000
|C3 X शाइन NA डुअल टोन
|1.2-लीटर NA
|मैनुअल (5-स्पीड)
|₹8,05,800
|₹8,30,800
|₹25,000
|C3 X शाइन टर्बो
|1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल
|मैनुअल (6-स्पीड)
|₹9,10,800
|₹9,35,800
|₹25,000
|C3 X शाइन टर्बो ऑटोमेटिक
|1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल
|ऑटोमेटिक (6-स्पीड)
|₹9,89,800
|₹9,99,800
|₹10,000
नया सबसे महंगा 'C3 X' शाइन पेश किया गया
सिट्रॉएन ने C3 रेंज में सबसे ऊपर स्थित नए C3 X शाइन ट्रिम्स लॉन्च किए हैं. ये 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दोनों के साथ उपलब्ध हैं. स्टैंडर्ड C3 X शाइन (NA पेट्रोल, मैनुअल) की कीमत अब रु.8.15 लाख से घटकर रु.7.90 लाख हो गई है. इसी वैरिएंट का डुअल-टोन वर्जन रु.8.05 लाख में उपलब्ध है, जिसकी कीमत में भी रु.25,000 की कटौती की गई है.
टर्बो-पेट्रोल लाइनअप भी अब ज़्यादा सस्ता हो गया है. C3 X शाइन की कीमत अब रु.9.35 लाख से घटकर रु.9.10 लाख हो गई है. वहीं, 6-स्पीड ऑटोमैटिक से लैस फुल-लोडेड C3 X शाइन टर्बो की कीमत में रु.10,000 की कटौती के बाद अब रु.9.89 लाख की कीमत उपलब्ध है.
CNG किट और वैकल्पिक अतिरिक्त
सिट्रॉएन अपने C3 X शाइन टर्बो मैनुअल वैरिएंट के लिए डीलर-फिटेड 360-डिग्री कैमरा सिस्टम भी दे रही है, जिसकी कीमत रु.25,000 है. इसके अलावा, चार NA पेट्रोल वेरिएंट में से कोई भी चुनने वाले खरीदार अब अपनी कार में डीलर-लेवल इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त रु.93,000 देकर CNG किट लगवा सकते हैं.
