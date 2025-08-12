सिट्रॉएन C3 X वैरिएंट हुए पेश, कीमत रु.7.91 लाख से शुरू

सिट्रॉएन इंडिया ने 'C3 X' ट्रिम लेवल के तहत नए वेरिएंट पेश करके C3 हैचबैक लाइनअप का विस्तार किया है. यह नया एडिशन केवल सबसे महंगे शाइन वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 7.91 लाख रुपये से 9.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसके साथ ही, सिट्रॉएन ने C3 के पूरे वेरिएंट स्ट्रक्चर में बदलाव किया है और मौजूदा रेंज में कीमतें कम की हैं. C3 की शुरुआती कीमत फिलहाल रु.5.25 लाख (एक्स-शोरूम) है.

C3 X ट्रिम लेवल पर ध्यान दें, तो नए सफ़िक्स में मानक वैरिएंट की तुलना में कोई दृश्य परिवर्तन नहीं हैं, टेलगेट पर 'C3 X' बैज जोड़ने के अलावा बाहरी डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालाँकि, सिट्रॉएन ने नए गार्नेट रेड पेंट विकल्प के साथ रंग पैलेट का विस्तार किया है, जो मोनोटोन और डुअल-टोन दोनों फिनिश में उपलब्ध है, जिसमें डुअल-टोन में एक कंट्रास्टिंग ब्लैक रूफ है. कैबिन विकल्पों में लाइव और फील ट्रिम लेवल के लिए इंजेक्टेड ग्रे और एनोडाइज्ड ग्रे शामिल हैं, जबकि C3 X शाइन वेरिएंट में अधिक प्रीमियम लेदरेट मिलने का दावा किया गया है.

सबसे महंगे सिट्रॉएन C3 X शाइन वैरिएंट में नए फीचर्स शामिल हैं, जिनमें ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर, कीलेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट सिस्टम शामिल हैं. इसके अलावा, 360-डिग्री कैमरा केवल C3 X शाइन वैरिएंट के लिए वैकल्पिक ऐड-ऑन के रूप में उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.25,000 है. वहीं, क्रूज़ कंट्रोल केवल C3 X शाइन टर्बो-ऑटोमेटिक वैरिएंट तक ही सीमित है. इन अपडेट्स के अलावा, सबसे महंगे शाइन ट्रिम के बाकी फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

मैकेनिकल रूप से, C3 X में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और इसमें मानक मॉडल वाले ही पावरट्रेन विकल्प मौजूद हैं. इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 80.4 bhp और 115 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके अलावा, इसमें एक ज़्यादा शक्तिशाली 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी दिया गया है, जो 108.54 bhp और 205 Nm का टॉर्क पैदा करता है. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड या 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ-साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भी शामिल है. इसके अलावा, सभी NA वेरिएंट के लिए डीलर द्वारा इंस्टॉल की गई CNG किट भी रु.93,000 की अतिरिक्त कीमत पर उपलब्ध है.

इसके अलावा, सिट्रॉएन ने C3 रेंज की कीमतों में भी भारी कटौती की है. एंट्री-लेवल C3 लाइव वेरिएंट की कीमत में अब रु.98,000 की कटौती की गई है, जो संशोधित मॉडल में किया गया सबसे बड़ा बदलाव है.