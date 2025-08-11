पत्रिकायूज़्ड कार्स
सिट्रॉएन बसॉल्ट, एयरक्रॉस और C3 को '2.0 रणनीति' के तहत मिलेंगे बदलाव

सिट्रॉएन ने नया 2.0 चरण शुरू किया है जिसमें मॉडल बदलाव, नेटवर्क विस्तार और बहुत कुछ शामिल है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 11, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • चुनिंदा मौजूदा सिट्रॉएन वाहनों को जल्द ही बदलाव मिलेगा
  • नेटवर्क विस्तार साल के अंत तक दोगुना होने का दावा
  • सिट्रॉएन वर्तमान में भारत में पाँच कारों की बिक्री करता है, जिनमें एक इलेक्ट्रिक कार भी शामिल है

सिट्रॉएन इंडिया ने "सिट्रॉएन 2.0 - नए की ओर कदम" नाम की पहल के तहत अपने परिचालन के अगले चरण की रूपरेखा तैयार कर ली है. स्टेलेंटिस समूह के अंतर्गत आने वाली इस कंपनी ने इस चरण के लिए पहले ही रु.5,300 करोड़ आवंटित कर दिए हैं. इसके प्रमुख क्षेत्रों में स्थानीय निर्माण का स्तर बढ़ाना, अपनी बिक्री और सर्विस उपस्थिति का विस्तार करना, और भारतीय बाज़ार की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए नए मॉडल शामिल करना शामिल है.

Citroen Basalt 12

सिट्रॉएन की 2.0 रणनीति का एक अहम हिस्सा अपने मौजूदा मॉडलों, जैसे C3, एयरक्रॉस और बसॉल्ट कूपे SUV, का सोचा-समझा अपडेट है. कंपनी का लक्ष्य इन वाहनों को डिज़ाइन, केबिन तकनीक और फीचर्स में सुधार के साथ बदलाव करना है.

 

यह भी पढ़ें: सिट्रॉएन C3 स्पोर्ट एडिशन भारत में हुआ लॉन्च, कीमत रु.9.57 लाख


इसके बाद, 2.0 के तहत देश में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना है. कंपनी वर्तमान में 80 से ज़्यादा शोरूम चलाती है, जो 2021 में लॉन्च के समय 10 थे. कंपनी का लक्ष्य साल के अंत तक इस नेटवर्क को दोगुना करना है, और ज़्यादातर ग्राहकों के 100 किलोमीटर के दायरे में पहुँचना है, खासकर टियर II, III और IV शहरों को लक्षित करना है.

Citroen C3 2024 4

सिट्रॉएन ने अब तक भारत में रु.5,300 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है, जिसमें प्रोडक्शन प्लांट, मॉडल विकास प्लेटफ़ॉर्म और स्थानीयकरण प्रयास शामिल हैं. इलेक्ट्रिक वाहन और पेट्रोल-डीज़ल इंजन प्लेटफ़ॉर्म के साथ-साथ स्थानीयकरण में भी अतिरिक्त निवेश की योजना है.

 

सिट्रॉएन इंडियन ने हाल ही में भारत में C3 स्पोर्ट एडिशन लॉन्च किया है, जिसमें मुख्य रूप से हैचबैक में कॉस्मेटिक बदलावों पर ध्यान केंद्रित किया गया है. इसके बाद C3 हैचबैक, बसॉल्ट कूपे-एसयूवी और एयरक्रॉस एसयूवी के डार्क एडिशन अप्रैल 2025 में लॉन्च किए गए. भारत में सिट्रॉएन कारों की शुरुआती कीमतें इस प्रकार हैं: C3 (रु.6.23 लाख ), बसॉल्ट (रु.8.32 लाख), एयरक्रॉस (रु.8.62 लाख), C5 एयरक्रॉस (रु.39.99 लाख) और एक इलेक्ट्रिक कार, eC3 (रु.12.90 लाख ). बताई गई सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं.

