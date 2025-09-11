GST 2.0 प्रभाव: सिट्रॉएन इंडिया ने अपनी सभी कारों की कीमतों में बदलाव की घोषणा की

सिट्रॉएन इंडिया ने अपनी मूल्य सूची में पूरी तरह से बदलाव की घोषणा की है, जिससे जीएसटी 2.0 में कटौती का पूरा लाभ उसके पूरे पोर्टफोलियो पर लागू होगा. यह नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी.

यह भी पढ़ें: सिट्रॉएन बसॉल्ट X भारत में रु.7.95 लाख में हुई लॉन्च

जीएसटी के प्रभाव से सभी सेगमेंट में अच्छी-खासी बचत हो रही है क्योंकि C3 और C3X हैचबैक अब केवल रु.4.80 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं और रु.84,000 तक के लाभ देती हैं. वहीं, बड़ी एयरक्रॉस C-SUV रेंज पर रु.50,000 तक की छूट मिल रही है, और हाल ही में लॉन्च हुई बसॉल्ट और बसॉल्ट X की शुरुआती कीमत जीएसटी एडजेस्ट करने के बाद रु.7.95 लाख है.

प्रीमियम सेगमेंट में, C5 एयरक्रॉस अब ज़्यादा किफायती है, क्योंकि इसके शाइन वेरिएंट की कीमत में लगभग रु.2.7 लाख की कटौती हुई है, जिससे इसकी नई शुरुआती कीमत रु.37.32 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है. इसके अलावा, eC3 पर 5% GST स्लैब लागू है और इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. GST 2.0 के ओणम, नवरात्रि, ईद और दिवाली के साथ तालमेल बिठाने के साथ, सिट्रॉएन को उम्मीद है कि बढ़ी हुई कीमतें नए खरीदारों के बीच रुचि जगाएँगी और आगामी त्योहारी सीज़न में बिक्री को बढ़ावा देंगी.