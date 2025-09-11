GST 2.0 प्रभाव: सिट्रॉएन इंडिया ने अपनी सभी कारों की कीमतों में बदलाव की घोषणा की

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी विक्टोरिसऑडी ए5ह्युंडई आयोनिक 6मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gig
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

GST 2.0 प्रभाव: सिट्रॉएन इंडिया ने अपनी सभी कारों की कीमतों में बदलाव की घोषणा की

सिट्रॉएन इंडिया ने GST 2.0 लाभों के साथ अपने पोर्टफोलियो की कीमतों में बदलाव किया है. C3 की शुरुआती कीमत अब रु.4.80 लाख, बसॉल्ट X की कीमत रु.7.95 लाख और C5 एयरक्रॉस की कीमत में लगभग रु.2.70 लाख की कमी आई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 11, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • सिट्रॉएन 22 सितंबर, 2025 से अपने सभी मॉडलों पर जीएसटी 2.0 का पूरा लाभ देगी
  • C3 और C3X की शुरुआती कीमत अब रु.4.80 लाख है, जबकि बसॉल्ट X की शुरुआती कीमत रु.7.95 लाख है
  • C5 एयरक्रॉस पर लगभग रु.2.70 लाख की बचत होगी

सिट्रॉएन इंडिया ने अपनी मूल्य सूची में पूरी तरह से बदलाव की घोषणा की है, जिससे जीएसटी 2.0 में कटौती का पूरा लाभ उसके पूरे पोर्टफोलियो पर लागू होगा. यह नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी.

 

यह भी पढ़ें: सिट्रॉएन बसॉल्ट X भारत में रु.7.95 लाख में हुई लॉन्च

Citroen C3 Prices Slashed Now Starts At Rs 5 25 Lakh

जीएसटी के प्रभाव से सभी सेगमेंट में अच्छी-खासी बचत हो रही है क्योंकि C3 और C3X हैचबैक अब केवल रु.4.80 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं और रु.84,000 तक के लाभ देती हैं. वहीं, बड़ी एयरक्रॉस C-SUV रेंज पर रु.50,000 तक की छूट मिल रही है, और हाल ही में लॉन्च हुई बसॉल्ट और बसॉल्ट X की शुरुआती कीमत जीएसटी एडजेस्ट करने के बाद रु.7.95 लाख है.

Citroen C5 Aircross 2022 09 27 T11 30 15 482 Z

प्रीमियम सेगमेंट में, C5 एयरक्रॉस अब ज़्यादा किफायती है, क्योंकि इसके शाइन वेरिएंट की कीमत में लगभग रु.2.7 लाख की कटौती हुई है, जिससे इसकी नई शुरुआती कीमत रु.37.32 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है. इसके अलावा, eC3 पर 5% GST स्लैब लागू है और इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. GST 2.0 के ओणम, नवरात्रि, ईद और दिवाली के साथ तालमेल बिठाने के साथ, सिट्रॉएन को उम्मीद है कि बढ़ी हुई कीमतें नए खरीदारों के बीच रुचि जगाएँगी और आगामी त्योहारी सीज़न में बिक्री को बढ़ावा देंगी.

# Citroen# Citroen Basalt X# Citroen India# Citroen Cars# Citroen C3 Aircross SUV# Citroen C5 Aircross India# GST on SUVs# GST on cars# GST Rate# GST Council# GST Rates on cars# GST on vehicles# GST Council# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.5 लाख
    ₹ 19,037/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.9 लाख
    ₹ 22,173/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.5 लाख
    ₹ 5,599/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Sigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.25 लाख
    ₹ 25,196/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.11 लाख
    ₹ 15,914/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI S- | 21,145 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 11.2 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ईलाइट आई20, Yozna Vihar, New Delhi
    7.8
    2019 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Plus BS IV | 69,389 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.25 लाख
    ₹ 13,998/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय सिट्रॉन मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • जीएसटी परिषद द्वारा दोपहिया वाहनों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने के निर्णय के बाद, HMSI ग्राहकों को अब (एक्स-शोरूम) मूल्य में महत्वपूर्ण बचत का लाभ मिलेगा.
    GST 2.0 प्रभाव: होंडा दोपहिया वाहनों की कीमत में हुई रु.18,000 से ज्यादा की कटौती
  • ऑटोमोबाइल पर बदले हुए GST दरों के बाद ऑडी ने अपनी पेट्रोल-डीज़ल कारों के लिए नई कीमतों की घोषणा की है.
    GST 2.0 का असर, ऑडी A4, A6, Q3, Q5, Q7 और Q8 की कीमतें रु.7.80 लाख तक कम हुईं
  • क्लासिक लीजेंड्स जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों को दे रही है, तथा जावा और येज्दी मॉडलों की कीमतें कम कर रही है.
    GST में बदलाव के बाद जावा-येज्दी मोटरसाइकिलों की कीमतों रु.17,000 तक कम हुईं
  • किआ ने कहा है कि उसके पेट्रोल-डीज़ल मॉडलों की कीमतों में रु.4.49 लाख तक की कमी की जाएगी.
    GST दर में बदलाव: किआ सॉनेट, सिरोस, सेल्टॉस, कारेंज और कार्निवल 22 सितंबर से हो जाएंगी और सस्ती
  • 22 सितंबर, 2025 से मैग्नाइट की कीमत में रु.52,400 से रु.1 लाख तक की कटौती होगी, जो इसे और अधिक सुलभ बना देगी.
    GST दर में कमी के बाद निसान मैग्नाइट की कीमतों में रु.1 लाख तक की कटौती हुई
  • जीएसटी परिषद द्वारा दोपहिया वाहनों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने के निर्णय के बाद, HMSI ग्राहकों को अब (एक्स-शोरूम) मूल्य में महत्वपूर्ण बचत का लाभ मिलेगा.
    GST 2.0 प्रभाव: होंडा दोपहिया वाहनों की कीमत में हुई रु.18,000 से ज्यादा की कटौती
  • ऑटोमोबाइल पर बदले हुए GST दरों के बाद ऑडी ने अपनी पेट्रोल-डीज़ल कारों के लिए नई कीमतों की घोषणा की है.
    GST 2.0 का असर, ऑडी A4, A6, Q3, Q5, Q7 और Q8 की कीमतें रु.7.80 लाख तक कम हुईं
  • क्लासिक लीजेंड्स जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों को दे रही है, तथा जावा और येज्दी मॉडलों की कीमतें कम कर रही है.
    GST में बदलाव के बाद जावा-येज्दी मोटरसाइकिलों की कीमतों रु.17,000 तक कम हुईं
  • किआ ने कहा है कि उसके पेट्रोल-डीज़ल मॉडलों की कीमतों में रु.4.49 लाख तक की कमी की जाएगी.
    GST दर में बदलाव: किआ सॉनेट, सिरोस, सेल्टॉस, कारेंज और कार्निवल 22 सितंबर से हो जाएंगी और सस्ती
  • 22 सितंबर, 2025 से मैग्नाइट की कीमत में रु.52,400 से रु.1 लाख तक की कटौती होगी, जो इसे और अधिक सुलभ बना देगी.
    GST दर में कमी के बाद निसान मैग्नाइट की कीमतों में रु.1 लाख तक की कटौती हुई
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • GST 2.0 प्रभाव: सिट्रॉएन इंडिया ने अपनी सभी कारों की कीमतों में बदलाव की घोषणा की