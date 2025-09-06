पत्रिकायूज़्ड कार्स
सिट्रॉएन बसॉल्ट X भारत में रु.7.95 लाख में हुई लॉन्च

सिट्रॉएन ने भारत में बसॉल्ट एक्स को नए फीचर्स, नए डिजाइन वाले कैबिन और कम शुरूआती कीमत के साथ लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.7.95 लाख (एक्स-शोरूम) है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 6, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नया 'X' बैज नए फ़ीचर अपग्रेड और नए कैबिन के साथ आता है
  • सिट्रॉएन का नया इन-कार असिस्टेंट, कारा, लॉन्च
  • शुरुआती कीमत अब रु.7.95 लाख (एक्स-शोरूम) हैं

C3 X को लॉन्च करने के बाद, सिट्रॉएन इंडिया अब अपडेटेड बसॉल्ट X कूपे SUV के लॉन्च के साथ बसॉल्ट लाइनअप में भी 'X' बैज का विस्तार कर रही है. नए नाम के साथ, बसॉल्ट X में नए फ़ीचर्स और पूरी रेंज की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है. बसॉल्ट X की कीमत अब रु.7.95 लाख से शुरू होकर रु.12.90 लाख (एक्स-शोरूम, शुरुआती) तक जाती है, जो पूरी रेंज में पहले की तुलना में काफी कम है.

Citroen Basalt X Launched In India

हाल ही में लॉन्च हुए C3 X की तरह, बसॉल्ट X के बाहर की तरफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, सिवाय टेलगेट पर एक नए 'X' बैज के जो इसे अलग बनाता है. इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत कैबिन है. डैशबोर्ड को एक आकर्षक नए डिज़ाइन से सजाया गया है, जिसमें एक ज़्यादा चौकोर लेआउट है जिसके साथ डुअल-टोन फ़िनिश और ऊपरी पैनल के किनारे पर एक टेक्सचर्ड पैटर्न है.

Citroen Basalt X Launched In India 4

सेंटर कंसोल को भी एक नया रूप दिया गया है, जिसमें अब स्लीक एयर-कंडीशनिंग वेंट्स, कॉन्ट्रास्ट ट्रिम एक्सेंट्स और स्टैक पर ऊपर की ओर स्थित कंट्रोल्स को फिर से पोज़िशन किया गया है. हैज़र्ड लाइट स्विच को कंसोल के निचले हिस्से से एयर वेंट्स के बीच एक नई जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है. इसके अलावा, कूपे-एसयूवी में कम से कम इसके सबसे महंगे वैरिएंट में लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है.

 

यह भी  पढ़ें: सितंबर में लॉन्च से पहले सिट्रॉएन बसॉल्ट X की दिखी झलक, बुकिंग शुरू

 

'X' बैज के साथ आने वाला सबसे बड़ा बदलाव इसकी एडवांस फीचर्स की सूची है. इसमें सबसे प्रमुख है 'कारा', जो सिट्रॉएन का नया इन-कार वॉइस असिस्टेंट है. कारा कार के बारे में अपडेट देने से लेकर मीडिया कंट्रोल, हैंड्स-फ़्री कॉलिंग, एसओएस फंक्शन, स्मार्ट रिमाइंडर और कई अन्य कामों को संभालता है. हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि कारा केवल बसॉल्ट एक्स मैक्स के ऑटोमैटिक वर्ज़न के लिए ही उपलब्ध है, जो कि सबसे महंगा वैरिएंट है.

Citroen Basalt X Launched In India 5

इस तकनीकी बदलावों के अलावा, बसॉल्ट एक्स मैक्स में कई विशेषताएं भी हैं, जिनमें पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, क्रूज़ कंट्रोल, पीछे की तरफ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, कीलेस एंट्री, एम्बिएंट लाइटिंग, एलईडी फॉग लैंप, ऑटो-डिमिंग रियर-व्यू मिरर, साथ ही वैकल्पिक 360-डिग्री कैमरा सिस्टम शामिल हैं.

Citroen Basalt X Launched In India 2

इस अपडेट में पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बसॉल्ट एक्स या तो 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है जो 81 बीएचपी और 115 एनएम टॉर्क बनाता है, या फिर एक ज़्यादा शक्तिशाली 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है जो मैनुअल में 108 बीएचपी और 195 एनएम और ऑटोमैटिक में 205 एनएम टॉर्क पैदा करता है. नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है, जबकि टर्बो-पेट्रोल इंजन 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक के साथ आता है.

Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

