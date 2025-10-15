पत्रिकायूज़्ड कार्स
सिट्रॉएन बसॉल्ट ने लैटिन एनकैप क्रैश टेस्ट में किया बेहद निराश, मिली 0 स्टार सुरक्षा रेटिंग

ब्राजील में बनी, बसॉल्ट को लैटिन एनकैप के लिए अधिक कठोर टैस्टिंग से गुजरना पड़ा, जहां भारत एनकैप के तहत भारत-स्पेक मॉडल को 4 स्टार की रेटिंग मिली थी, वहीं लैटिन एनकैप टेस्ट में बसॉल्ट को 0 स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 15, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • एडल्ट यात्री सुरक्षा में 39.37% और बच्चों की सुरक्षा में 58.35% अंक मिले
  • टैस्टिंग मॉडल में मानक रूप से 4 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) उपलब्ध था
  • साइड एयरबैग की कमी के कारण साइड पोल इम्पैक्ट टैस्ट नहीं किया गया

लैटिन एनकैप के नयो परिणाम में, ब्राज़ीलियाई-स्पेक सिट्रॉएन बसॉल्ट को 0 स्टार मिले हैं. भारत-स्पेक बसॉल्ट के समान प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित, इस टैस्टिंग कार में मानक रूप से 4 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) लगे थे, लेकिन साइड एयरबैग की कमी के कारण इसे साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ा, जिससे इस सेगमेंट में इसे स्वतः 0 स्टार मिले. इससे यह भी साबित होता है कि भारत एनकैप की तुलना में लैटिन एनकैप टैस्ट कितना कठोर है, जहाँ भारत-स्पेक मॉडल को चार स्टार मिले थे.

 

यह भी पढ़ें: 2025 सिट्रोएन एयरक्रॉस X भारत में लॉन्च हुई, कीमत रु 8.29 लाख से शुरू

OD 3025 CBA 1 oncrash Cam8

दुर्घटना रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा ने सिर और गर्दन की अच्छी सुरक्षा प्रदान की, जबकि चालक की छाती की सुरक्षा सीमित थी, और प्रीटेंशनर के कमज़ोर प्रदर्शन के कारण यात्री की छाती की सुरक्षा कमज़ोर रही. फुटवेल क्षेत्र को स्थिर माना गया. बॉडीशेल को अस्थिर माना गया, और यह आगे का भार सहन करने में सक्षम नहीं है. अच्छी बात यह है कि आगे के यात्रियों के सिर, पेट, छाती और एब्डॉमेन की सुरक्षा अच्छी रही. व्हिपलैश की बात करें तो, सीट ने गर्दन को सीमित सुरक्षा प्रदान की.

MD 3125 CBA 1 oncrash Cam4

कुल मिलाकर, ब्राज़ील में बनी बसॉल्ट ने एडल्ट यात्री सुरक्षा में 39.37%, चाइल्ड यात्री सुरक्षा में 58.35%, पैदल यात्री सुरक्षा में 53.38% और सुरक्षा सहायता में 34.88% अंक हासिल किए. इसकी तुलना में, भारत में बनी सिट्रॉएन बसॉल्ट ने एडल्ट यात्री सुरक्षा में 32 में से 26.19 अंक और चाइल्ड यात्री सुरक्षा में 49 में से 35.90 अंक हासिल किए और सिर और गर्दन की अच्छी सुरक्षा दी, जबकि छाती और जांघों की सुरक्षा मामूली रही. साइड इम्पैक्ट टेस्ट में भी इसे 16 में से 16 अंक मिले.

OD 3025 CBA 1 oncrash Cam2

स्टेलेंटिस के खराब स्कोर की आलोचना करते हुए, लैटिन एनकैप के महासचिव एलेजांद्रो फुरास ने कहा, “सिट्रॉएन बसॉल्ट के इस परिणाम से यह स्पष्ट है कि स्टेलेंटिस के लिए लैटिन अमेरिकियों की ज़िंदगी भारतीयों की ज़िंदगी जितनी मायने नहीं रखती.” बसॉल्ट का कम सुरक्षा परिणाम केवल इसलिए सामने आया क्योंकि लैटिन एनकैप ने अपने स्वयं के धन से इसकी टैस्टिंग करने का निर्णय लिया.

 

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • एयरक्रॉस स्वैच्छिक भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत टैस्टिंग किया जाने वाला दूसरा सिट्रॉएन मॉडल है.
    सिट्रॉएन एयरक्रॉस के 5-सीट वैरिएंट को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली
  • सिट्रॉएन इंडिया ने GST 2.0 लाभों के साथ अपने पोर्टफोलियो की कीमतों में बदलाव किया है. C3 की शुरुआती कीमत अब रु.4.80 लाख, बसॉल्ट X की कीमत रु.7.95 लाख और C5 एयरक्रॉस की कीमत में लगभग रु.2.70 लाख की कमी आई है.
    GST 2.0 प्रभाव: सिट्रॉएन इंडिया ने अपनी सभी कारों की कीमतों में बदलाव की घोषणा की
  • सिट्रॉएन ने भारत में बसॉल्ट एक्स को नए फीचर्स, नए डिजाइन वाले कैबिन और कम शुरूआती कीमत के साथ लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.7.95 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    सिट्रॉएन बसॉल्ट X भारत में रु.7.95 लाख में हुई लॉन्च
  • सिट्रॉएन इंडिया ने वैरिएंट के आधार पर C3 हैचबैक की कीमतों में रु.98,000 से रु.10,000 तक की कटौती की है.
    सिट्रॉएन C3 की कीमतों में रु.98,000 तक की कटौती हुई, अब कीमत रु.5.25 लाख से शुरू
  • बदले हुए मॉडल के बाहरी हिस्से में मामूली बदलाव होने की उम्मीद है, जबकि अधिकांश ध्यान कैबिन के हिस्से और अतिरिक्त फीचर्स पर केंद्रित होने की संभावना है.
    बदली हुई सिट्रॉएन एयरक्रॉस टैस्टिंग के दौरान दिखी
