बदली हुई सिट्रॉएन एयरक्रॉस टैस्टिंग के दौरान दिखी
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 11, 2025
हाइलाइट्स
- बदला हुआ एयरक्रॉस मॉडल टैस्टिंग के दौरान देखा गया
- अपडेट किए गए मॉडल में नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है
- 1.2 लीटर एनए और टर्बो पेट्रोल इंजन विकल्प जारी रहेंगे
सिट्रॉएन द्वारा अपने भारतीय लाइनअप में चुनिंदा मॉडलों को दूसरे चरण के तहत अपग्रेड करने की पुष्टि के कुछ ही समय बाद, अपडेटेड एयरक्रॉस को देश में टैस्टिंग के दौरान देखा गया है. टैस्टिंग मॉडल में ज़्यादातर कोई आवरण नहीं था, केवल आगे के लोगो और पीछे की सीट के शीशे तक ही सीमित था. टैस्टिंग मॉडल पर कम से कम आवरण इस बात का संकेत है कि बाहरी अपडेट हल्के होंगे, और कुल मिलाकर डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालाँकि पीछे का हिस्सा कैमरे में कैद नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि यह मौजूदा मॉडल जैसा ही होगा.
यह भी पढ़ें: सिट्रॉएन बसॉल्ट, एयरक्रॉस और C3 को '2.0 रणनीति' के तहत मिलेंगे बदलाव
कैबिन में सबसे बड़े बदलाव होने की उम्मीद है. देखे गए मॉडल में भूरे रंग का कैबिन और बेज रंग के कंट्रास्टिंग एक्सेंट हैं. तीन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील में कोई बदलाव नहीं हुआ है, हालाँकि उस पर लगा लोगो अभी भी छिपा हुआ है. इसके अलावा, डोर पैनल, डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल को भी कवर किया गया है, जिससे डिटेल की पुष्टि करना मुश्किल हो रहा है.
फीचर्स की बात करें तो, अपडेटेड मॉडल में वेंटिलेटेड सीटें, डैशबोर्ड, सीटों और डोर पैनल के लिए अपग्रेडेड मटीरियल, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, ऑटो-डिमिंग IRVM, पुश-बटन स्टार्ट और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा इसमें सनरूफ भी शामिल हो सकती है. टैस्ट गाड़ी की दूसरी और तीसरी रो पूरी तरह से ढकी हुई थीं, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है.
एयरक्रॉस, C3 हैचबैक के बाद भारतीय बाज़ार के लिए विशेष रूप से विकसित ब्रांड का दूसरा मॉडल था. ह्यून्दे क्रेटा और किआ सेल्टॉस जैसी कारों को टक्कर देने वाली एयरक्रॉस में, वेरिएंट के आधार पर, दो या तीन रो में बैठने का विकल्प उपलब्ध था. इस मॉडल को भारत में 2023 में C3 एयरक्रॉस नाम से लॉन्च किया गया था. हालाँकि, पिछले साल के मॉडल अपडेट में, निर्माता ने नाम से 'C3' हटा दिया. इस अपडेट में नए फ़ीचर्स भी शामिल किए गए और 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का विकल्प भी जोड़ा गया.
अपडेटेड एयरक्रॉस मॉडल में इंजन विकल्पों का वही सेट जारी रहने की उम्मीद है. इसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल है जो 109 बीएचपी और 190 एनएम टॉर्क पैदा करता है, जिसे छह-स्पीड मैनुअल या छह-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है. नैचुरली एस्पिरेटेड 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन 81 बीएचपी और 115 एनएम पैदा करता है, और यह केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है.
सिट्रॉएन एयरक्रॉस का वर्तमान वैरिएंट तीन ट्रिम स्तरों में उपलब्ध है: यू, प्लस और मैक्स, जिनकी कीमतें रु.8.62 लाख से रु.14.60 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं.
सिट्रॉएन इंडिया की 2.0 योजनाओं में C3 हैचबैक और बसॉल्ट कूपे एसयूवी के लिए अपग्रेड भी शामिल है, साथ ही फ्रांसीसी कार निर्माता का लक्ष्य देश में अपने नेटवर्क का विस्तार करना है.
