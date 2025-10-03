पत्रिकायूज़्ड कार्स
2025 सिट्रोएन एयरक्रॉस X भारत में लॉन्च हुई, कीमत रु 8.29 लाख से शुरू

सिट्रोएन एयरक्रॉस X में वेंटिलेटेड सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, बड़ी टचस्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं
Calendar-icon

द्वारा शम्स रजा नकवी

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 3, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • एसयूवी का कैबिन पहले से ज़्यादा प्रिमीयम हो गया है
  • कार में एक नया डीप फ़ॉरेस्ट ग्रीन रंग दिया गया है
  • एयरक्रॉस को हाल ही में 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है

सिट्रोएन इंडिया ने X-सीरीज़ रेंज का विस्तार करते हुए एयरक्रॉस X को बाज़ार में लॉन्च कर दिया है. नई सिट्रोएन एयरक्रॉस X की कीमत रु 8.29 लाख से शुरू होकर रु 13.69 लाख (एक्स-शोरूम, भारत) तक जाती है. कार में कई नए फ़ीचर्स दिए गए हैं जिनमें वेंटिलेटेड सीटें, लेदरेट इंटीरियर, एम्बिएंट लाइटिंग, बड़ी टचस्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं. नई एयरक्रॉस X की बुकिंग अब देश भर के सभी सिट्रोएन डीलरशिप पर और ऑनलाइन शुरू हो गई है.

 

Aircross X Interior Beauty

एसयूवी का कैबिन पहले से ज़्यादा प्रिमीयम हो गया है

 

कार में मौजूदा रंगों के अलावा एक नया डीप फ़ॉरेस्ट ग्रीन रंग भी शामिल है और अब कंपनी रु 20,000 में एक डुअल-टोन रंग भी दे रही है. बाहरी लुक में अब ज़्यादा ब्लैक एक्सेंट, DRLs के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और पीछे की तरफ एयरक्रॉस एक्स बैज शामिल है. कैबिन में पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, क्रूज़ कंट्रोल और ऑटो IRVM जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं. नई एयरक्रॉस एक्स में CARA इन-कार वॉयस असिस्टेंट भी लगा है जो 52 भारतीय और वैश्विक भाषाएँ बोलता है.

 

यह भी पढ़ें: सिट्रॉएन C3 X वैरिएंट हुए पेश, कीमत रु.7.91 लाख से शुरू

Aircross X Exterior

इंजन विकल्प पहले जैसे ही हैं.

 

सुरक्षा की बात करें तो Aircross को हाल ही में भारत NCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली है. इसमें छह एयरबैग, ESP, हिल होल्ड, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. इंजन विकल्प पहले जैसे ही हैं जिसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल शामिल हैं. जहाँ पहले वाले में केवल मैन्युअल ट्रांसमिशन है, वहीं टर्बो में मैन्युअल ट्रांसमिशन के साथ-साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भी उपलब्ध है.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • एयरक्रॉस स्वैच्छिक भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत टैस्टिंग किया जाने वाला दूसरा सिट्रॉएन मॉडल है.
    सिट्रॉएन एयरक्रॉस के 5-सीट वैरिएंट को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली
  • एयरक्रॉस एक्स में बसॉल्ट एक्स के समान अपग्रेड होंगे, जिसमें नया कैबिन और नए फीचर्स शामिल हैं.
    लॉन्च से पहले दिखी सिट्रॉएन एयरक्रॉस एक्स, बुकिंग भी खुली
  • ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक के 3 नए वैरिएंट लॉन्च हुए, एक्सीलेंस (42kWh), एग्ज़ीक्यूटिव टेक (42kWh), एग्ज़ीक्यूटिव (O) (51.4kWh)। इनकी रेंज भी पहले से ज़्यादा बढ़कर 420 किमी (42 kWh) और 510 किमी (51.4 kWh) हो गई है.
    ह्यून्दे ने क्रेटा इलेक्ट्रिक के लॉन्च किये नए वैरिएंट, बढ़ी हुई रेंज के साथ मिले ज्यादा फीचर्स
  • एडल्ट यात्री सुरक्षा स्कोर 32 में से 31.66 रहा, जबकि बाल यात्री सुरक्षा स्कोर 49 में से 43 रहा - दोनों ही मारुति सुजुकी मॉडल के लिए अब तक का सर्वोच्च स्कोर है.
    नई मारुति सुजुकी विक्टोरिस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
  • ह्यून्दे क्रेटा के प्रतिद्वंदी के रूप में डिजाइन की गई विक्टोरिस को मारुति की एरिना रिटेल सीरीज़ के माध्यम से बेचा जाएगा. यह ग्रांड विटारा के समान आर्किटेक्चर पर आधारित है.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस एसयूवी से उठा पर्दा, L2 ADAS के साथ भारत एनकैप से मिली है 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग
