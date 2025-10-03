2025 सिट्रोएन एयरक्रॉस X भारत में लॉन्च हुई, कीमत रु 8.29 लाख से शुरू

सिट्रोएन इंडिया ने X-सीरीज़ रेंज का विस्तार करते हुए एयरक्रॉस X को बाज़ार में लॉन्च कर दिया है. नई सिट्रोएन एयरक्रॉस X की कीमत रु 8.29 लाख से शुरू होकर रु 13.69 लाख (एक्स-शोरूम, भारत) तक जाती है. कार में कई नए फ़ीचर्स दिए गए हैं जिनमें वेंटिलेटेड सीटें, लेदरेट इंटीरियर, एम्बिएंट लाइटिंग, बड़ी टचस्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं. नई एयरक्रॉस X की बुकिंग अब देश भर के सभी सिट्रोएन डीलरशिप पर और ऑनलाइन शुरू हो गई है.

एसयूवी का कैबिन पहले से ज़्यादा प्रिमीयम हो गया है

कार में मौजूदा रंगों के अलावा एक नया डीप फ़ॉरेस्ट ग्रीन रंग भी शामिल है और अब कंपनी रु 20,000 में एक डुअल-टोन रंग भी दे रही है. बाहरी लुक में अब ज़्यादा ब्लैक एक्सेंट, DRLs के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और पीछे की तरफ एयरक्रॉस एक्स बैज शामिल है. कैबिन में पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, क्रूज़ कंट्रोल और ऑटो IRVM जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं. नई एयरक्रॉस एक्स में CARA इन-कार वॉयस असिस्टेंट भी लगा है जो 52 भारतीय और वैश्विक भाषाएँ बोलता है.

इंजन विकल्प पहले जैसे ही हैं.

सुरक्षा की बात करें तो Aircross को हाल ही में भारत NCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली है. इसमें छह एयरबैग, ESP, हिल होल्ड, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. इंजन विकल्प पहले जैसे ही हैं जिसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल शामिल हैं. जहाँ पहले वाले में केवल मैन्युअल ट्रांसमिशन है, वहीं टर्बो में मैन्युअल ट्रांसमिशन के साथ-साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भी उपलब्ध है.