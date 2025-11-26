नई टाटा सिएरा एसयूवी में मिलेगा ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प

टाटा सिएरा नाम वापस आ गया है और यह एसयूवी अब रु.11.49 लाख की शुरुआती कीमत पर बाज़ार में लॉन्च हो गई है. हालाँकि ब्रांड ने एसयूवी के अन्य वैरिएंट की कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह पुष्टि की है कि ऑल-व्हील ड्राइव वैरिएंट पर विचार किया जा रहा है, और सिएरा टाटा मोटर्स लाइनअप में यह विकल्प पाने वाली पहली और एकमात्र कार बन सकती है. टाटा सफारी और टाटा हैरियर में अभी भी ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप नहीं है.

कार एंड बाइक से बात करते हुए, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के मुख्य उत्पाद अधिकारी और उपाध्यक्ष, मोहन सावरकर ने कहा, "ओमेगा और एटलस (प्लेटफ़ॉर्म) के बीच जगह है जिसके लिए एक ऐसे सक्षम प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है जो ऑल-व्हील ड्राइव को भी सेट कर सके. आर्गोस के साथ हमने जो प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, वह निश्चित रूप से ऑल-व्हील ड्राइव के लिए सक्षम है. हम जो चुनेंगे (ऑल-व्हील ड्राइव या ऑल-व्हील ड्राइव) वह इस सेगमेंट की कारों के लिए सबसे उपयुक्त होगा."

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम किस इंजन और गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध होगा. सिएरा में तीन इंजन विकल्प उपलब्ध हैं - एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, एक 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और एक 1.5-लीटर डीज़ल. NA पेट्रोल 105 bhp और 145 Nm टॉर्क बनाता है, जबकि टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट 158 bhp और 255 Nm टॉर्क पैदा करता है. डीज़ल इंजन 116 bhp और 280 Nm टॉर्क पैदा करता है, और NA पेट्रोल के साथ यह मैन्युअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है. टर्बो पेट्रोल में केवल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ही उपलब्ध है.