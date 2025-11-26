नई टाटा सिएरा एसयूवी में मिलेगा ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा क्सइवी नाइनएसमारुति सुजुकी ई-विटाराकिया नई सेल्टोसएमजी 4 ईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07रॉयल एनफील्डट्रायंफबेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

नई टाटा सिएरा एसयूवी में मिलेगा ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प

नई सिएरा एसयूवी के लॉन्च के समय, टाटा मोटर्स ने पुष्टि की है कि भविष्य में इस एसयूवी में ऑल-व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन भी मिलेगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 26, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • सिएरा टाटा की एकमात्र कार होगी जिसमें AWD सिस्टम होगा
  • एसयूवी दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है
  • इसकी शुरुआती कीमत रु.11.49 लाख है

टाटा सिएरा नाम वापस आ गया है और यह एसयूवी अब रु.11.49 लाख की शुरुआती कीमत पर बाज़ार में लॉन्च हो गई है. हालाँकि ब्रांड ने एसयूवी के अन्य वैरिएंट की कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह पुष्टि की है कि ऑल-व्हील ड्राइव वैरिएंट पर विचार किया जा रहा है, और सिएरा टाटा मोटर्स लाइनअप में यह विकल्प पाने वाली पहली और एकमात्र कार बन सकती है. टाटा सफारी और टाटा हैरियर में अभी भी ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप नहीं है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में नई टाटा सिएरा एसयूवी हुई लॉन्च, कीमत रु.11.49 लाख से शुरू

undefined

कार एंड बाइक से बात करते हुए, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के मुख्य उत्पाद अधिकारी और उपाध्यक्ष, मोहन सावरकर ने कहा, "ओमेगा और एटलस (प्लेटफ़ॉर्म) के बीच जगह है जिसके लिए एक ऐसे सक्षम प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है जो ऑल-व्हील ड्राइव को भी सेट कर सके. आर्गोस के साथ हमने जो प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, वह निश्चित रूप से ऑल-व्हील ड्राइव के लिए सक्षम है. हम जो चुनेंगे (ऑल-व्हील ड्राइव या ऑल-व्हील ड्राइव) वह इस सेगमेंट की कारों के लिए सबसे उपयुक्त होगा."

Tata Sierra 9

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम किस इंजन और गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध होगा. सिएरा में तीन इंजन विकल्प उपलब्ध हैं - एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, एक 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और एक 1.5-लीटर डीज़ल. NA पेट्रोल 105 bhp और 145 Nm टॉर्क बनाता है, जबकि टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट 158 bhp और 255 Nm टॉर्क पैदा करता है. डीज़ल इंजन 116 bhp और 280 Nm टॉर्क पैदा करता है, और NA पेट्रोल के साथ यह मैन्युअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है. टर्बो पेट्रोल में केवल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ही उपलब्ध है.

# tata sierra# launch# suv india# suv# all-wheel drive# Tata Sierra AWD# Tata Sierra Engine# Cars# Auto Industry# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 28,556/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय टाटा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • अपने नये इलेक्ट्रिक वाहन XEV 9s के लॉन्च से कुछ दिन पहले, महिंद्रा ने पूरे भारत में चार्जिंग स्टेशनों के अपने नेटवर्क की घोषणा की है.
    महिंद्रा ने अपना फास्ट चार्जिंग नेटवर्क लॉन्च किया, दो स्टेशन हुए शुरू
  • पहली सिएरा के बंद होने के 22 साल बाद टाटा सिएरा नाम भारतीय बाजार में वापस आ गया है.
    भारत में नई टाटा सिएरा एसयूवी हुई लॉन्च, कीमत रु.11.49 लाख से शुरू
  • टाटा मोटर्स कल सिएरा से जुड़ी पूरी जानकारी औपचारिक रूप से सामने रखने वाली है. कंपनी कीमत, वेरिएंट्स, इंजन विकल्प, फीचर्स और डिलीवरी टाइमलाइन तक हर अहम डिटेल कल के लॉन्च इवेंट में विस्तार से साझा करेगी.
    टाटा सिएरा कल लॉन्च होगी: जानिए मुख्य बातें
  • फोक्सवैगन समूह ने भारतीय बाज़ार में 2001 में कारों का स्थानीय निर्माण शुरू किया था.
    स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया ने 20 लाख कारें बनाने का आंकड़ा पार किया
  • भविष्य की हेलो कार भी जी.टी. रेसिंग प्रतियोगिता में प्रवेश करेगी.
    मैग्मा GT कॉन्सेप्ट से उठा पर्दा, जेनेसिस की नई मिड-इंजन सुपरकार लाइन की तैयारी
  • अपने नये इलेक्ट्रिक वाहन XEV 9s के लॉन्च से कुछ दिन पहले, महिंद्रा ने पूरे भारत में चार्जिंग स्टेशनों के अपने नेटवर्क की घोषणा की है.
    महिंद्रा ने अपना फास्ट चार्जिंग नेटवर्क लॉन्च किया, दो स्टेशन हुए शुरू
  • पहली सिएरा के बंद होने के 22 साल बाद टाटा सिएरा नाम भारतीय बाजार में वापस आ गया है.
    भारत में नई टाटा सिएरा एसयूवी हुई लॉन्च, कीमत रु.11.49 लाख से शुरू
  • टाटा मोटर्स कल सिएरा से जुड़ी पूरी जानकारी औपचारिक रूप से सामने रखने वाली है. कंपनी कीमत, वेरिएंट्स, इंजन विकल्प, फीचर्स और डिलीवरी टाइमलाइन तक हर अहम डिटेल कल के लॉन्च इवेंट में विस्तार से साझा करेगी.
    टाटा सिएरा कल लॉन्च होगी: जानिए मुख्य बातें
  • फोक्सवैगन समूह ने भारतीय बाज़ार में 2001 में कारों का स्थानीय निर्माण शुरू किया था.
    स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया ने 20 लाख कारें बनाने का आंकड़ा पार किया
  • भविष्य की हेलो कार भी जी.टी. रेसिंग प्रतियोगिता में प्रवेश करेगी.
    मैग्मा GT कॉन्सेप्ट से उठा पर्दा, जेनेसिस की नई मिड-इंजन सुपरकार लाइन की तैयारी
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • नई टाटा सिएरा एसयूवी में मिलेगा ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प