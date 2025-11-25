पत्रिकायूज़्ड कार्स
भारत में नई टाटा सिएरा एसयूवी हुई लॉन्च, कीमत रु.11.49 लाख से शुरू

पहली सिएरा के बंद होने के 22 साल बाद टाटा सिएरा नाम भारतीय बाजार में वापस आ गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

6 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 25, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • टाटा सिएरा एसयूवी की शुरुआती कीमत रु.11.49 लाख है.
  • नई सिएरा दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन विकल्पों में उपलब्ध होगी
  • बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि डिलेवरी 15 जनवरी से शुरू होगी

टाटा सिएरा एसयूवी आखिरकार भारत में रु.11.49 लाख (एक्स-शोरूम, भारत) की शुरुआती कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई है. यह सिएरा नाम की 22 साल बाद वापसी का प्रतीक है, जो कंपनी की भारत में पहली एसयूवी थी. नई पीढ़ी की टाटा सिएरा को दो विकल्पों में पेश किया जाएगा - एक पेट्रोल-डीज़ल (ICE) मॉडल, जिसे आज लॉन्च किया गया है, और दूसरा एक इलेक्ट्रिक वैरिएंट, जो 2026 में आएगा.

 

टाटा सिएरा वेरिएंट और बुकिंग

यह एसयूवी कुल 7 वेरिएंट्स में उपलब्ध होगी, या जैसा कि टाटा उन्हें बुलाना पसंद करती है - स्मार्ट+, प्योर, प्योर+, एडवेंचर, एडवेंचर+, एक्म्प्लिश्ड और एक्म्प्लिश्ड+। नई सिएरा की बुकिंग 16 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी, जबकि डिलेवरी 15 जनवरी, 2026 से शुरू होगी.

Whats App Image 2025 11 25 at 13 33 48

नई टाटा सिएरा रु.11.49 लाख की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है

टाटा सिएरा प्लेटफार्म

नई टाटा सिएरा कंपनी के A.R.G.O.S आर्किटेक्चर पर आधारित है. कंपनी का कहना है कि यह एक नया मल्टी-एनर्जी एसयूवी प्लेटफॉर्म है जिसे वास्तविक क्षमता, मज़बूत सुरक्षा और कुशल स्थान उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह प्लेटफॉर्म कई बॉडी स्टाइल, व्हीलबेस और पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी और हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ-साथ FWD और AWD सेटअप को सपोर्ट करता है. यह आर्किटेक्चर आधुनिक चेसिस तकनीक और बेहतर वाहन गतिशीलता के लिए डिज़ाइन किया गया है और अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई-स्पीड डेटा सिस्टम के साथ डिजिटल-फर्स्ट बैकबोन का उपयोग करता है.

Tata Sierra Launch Live Updates Price Variants Details

नई टाटा सिएरा कंपनी के A.R.G.O.S आर्किटेक्चर पर बनी है

 

टाटा सिएरा डिज़ाइन और स्टाइलिंग

अब, टाटा सिएरा नाम उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा भावनात्मक भार रखता है जो 90 के दशक में कारों के बीच पले-बढ़े हैं, और कार निर्माता ने उस पुरानी यादों को एक पूरी तरह से आधुनिक एसयूवी पैकेज के साथ संतुलित करने की कोशिश की है. लैडर-ऑन-फ्रेम निर्माण के बजाय, आपको मोनोकॉक आर्किटेक्चर मिलता है, और जहाँ पुरानी सिएरा या तो रियर-व्हील ड्राइव (RWD) एसयूवी या ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) मॉडल के रूप में आती थी, वहीं नई पीढ़ी की सिएरा में फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) विकल्प मिलेगा.

Sierra 3

सिएरा में बड़े 19-इंच के अलॉय व्हील और फ्लश-फिटेड डोर हैंडल दिए गए हैं, जबकि पीछे की तरफ साफ-सुथरा फ्लैट टेलगेट दिया गया है

 

इसके अलावा, पुरानी सिएरा एक 3-डोर SUV थी जिसके दोनों तरफ बड़े रियर ग्लास पैनल थे, नई सिएरा एक असली 5-डोर SUV है. हालाँकि, टाटा ने कुछ स्मार्ट डिज़ाइन ट्रिक्स के साथ उस लुक को फिर से बनाने में कामयाबी हासिल की है. टाटा ने फ्लश ग्लेज़िंग वाली बड़ी खिड़कियों और सिल्स व सी-पिलर पर ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया है ताकि बड़े रियर ग्लास का आभास हो.

Sierra 5

एसयूवी में चौड़ी ग्रिल और भारी क्लैडिंग के साथ बम्पर के लिए फॉक्स स्किड प्लेट और ऑल-एलईडी लाइटिंग दी गई है

 

नई सिएरा अपने मूल मॉडल के सीधे रुख और बॉक्सी डिज़ाइन के प्रति पूरी तरह समर्पित है, लेकिन बाकी सब कुछ आधुनिक है. आपको टाटा के नए लाइट सेबर कनेक्टेड डीआरएल और एलईडी टेललाइट्स, और कंपनी द्वारा नाइट सेबर बाई-एलईडी बूस्टर हेडलैंप मिलते हैं. इस एसयूवी में चौड़ी ग्रिल और बंपर के लिए फॉक्स स्किड प्लेट के साथ भारी क्लैडिंग, बड़े 19-इंच के अलॉय व्हील और फ्लश-फिटेड डोर हैंडल हैं, जबकि पीछे की तरफ एक साफ-सुथरा फ्लैट टेलगेट है.

Tata Sierra Image 3

हल्के थीम वाला 5-सीटर लेआउट, डुअल-टोन ट्रीटमेंट के साथ लेदरेट + फैब्रिक संयोजन अपहोल्स्ट्री मिलती है

 

टाटा सिएरा कैबिन तकनीक और फीचर्स

अंदर, आराम और प्रीमियमनेस पर पूरा ध्यान दिया गया है, और कैबिन स्पेस इस पैकेज का एक बड़ा हिस्सा है. आपको 5-सीटर लेआउट मिलता है जिसमें लाइट-थीम, लेदरेट + फ़ैब्रिक कॉम्बिनेशन अपहोल्स्ट्री, डुअल-टोन ट्रीटमेंट और आगे की सीटों पर थाई एक्सटेंडर हैं. 2730 मिमी के साथ, सिएरा का व्हीलबेस इस सेगमेंट में सबसे अच्छा है, और टाटा ने यह सुनिश्चित किया है कि यात्रियों को ज़्यादा जगह का अनुभव मिले. कैबिन में साधारण, सॉफ्ट-टच मटीरियल और एक सीधा-सादा लेआउट इस्तेमाल किया गया है, और आपको 622-लीटर का बूट स्पेस मिलता है जिसे दूसरी रो की सीटों को मोड़कर 1257-लीटर तक बढ़ाया जा सकता है.

 

यह भी पढ़ें: नई टाटा सिएरा एसयूवी आधिकारिक तौर पर हुई पेश, इस महीने के अंत में होगा कीमतों का खुलासा

 

प्रस्तावित तकनीक पर भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है – ख़ास बात है टाटा का ट्रिपल-स्क्रीन थिएटरप्रो सेटअप, जिसमें एक डिजिटल क्लस्टर (10.25-इंच), एक बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन (12.3-इंच), और एक अलग पैसेंजर डिस्प्ले (12.3-इंच) शामिल है. टाटा 5G कनेक्टिविटी के साथ iRA कनेक्टेड कार तकनीक, मल्टीकलर गाइड के साथ AR हेड-अप डिस्प्ले और इन-बिल्ट नेविगेशन के साथ-साथ वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी दे रही है. सिएरा में 22 फंक्शन के साथ लेवल 2 ADAS का विकल्प भी है, साथ ही एक HD 360-डिग्री कैमरा सिस्टम और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है.

Tata Sierra Image 2

सिएरा में इस सेगमेंट का सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ (1525 मिमी X 925 मिमी) है

 

बेशक, आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सेगमेंट का सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ (1525 मिमी x 925 मिमी), डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, डॉल्बी एटमॉस वाला जेबीएल ऑडियो सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार फंक्शन और टॉप ट्रिम्स पर लेवल 2 ADAS जैसे आरामदायक फ़ीचर्स मिलते हैं. और हाँ, टाटा अपना आर्केड सूट भी पेश कर रहा है - मनोरंजन, गेमिंग, स्ट्रीमिंग और ब्राउज़िंग के लिए पैसेंजर इन्फोटेनमेंट और सेंट्रल इन्फोटेनमेंट स्क्रीन से 30+ क्यूरेटेड ऐप्स, जो अब तक हमें सिर्फ़ टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स में ही देखने को मिलते थे.

Tata Sierra Engine Options 1

टाटा सिएरा 1.5-लीटर एनए पेट्रोल, 1.5-लीटर डीजल और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ आती है

 

टाटा सिएरा पावरट्रेन और ट्रांसमिशन

पावरट्रेन विकल्पों पर भी काफी चर्चा हो रही है. अपने प्रतिद्वंद्वियों, ह्यून्दे क्रेटा और किआ सेल्टॉस की तरह, नई सिएरा भी तीन इंजन विकल्पों में उपलब्ध है - 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन. NA पेट्रोल, रेवोट्रॉन रेंज का एक नया इंजन है जो 105 बीएचपी और 145 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है, और इसे 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक (DCA) ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है. यह सिएरा के सभी वैरिएंट के साथ उपलब्ध होगा, सिवाय सबसे महंगे एक्मप्लिश्ड+ ट्रिम के.

 

टर्बो पेट्रोल वैरिएंट बिल्कुल नया, बहुप्रतीक्षित 1.5-लीटर TGDi इंजन है, जो 158 बीएचपी और 255 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करने के लिए तैयार किया गया है. यह केवल ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ उपलब्ध है और केवल सबसे महंगे एडवेंचर+, एकम्प्लिश्ड और एकम्प्लिश्ड+ वैरिएंट के साथ ही उपलब्ध होगा. अंत में, हमारे पास 1.5-लीटर क्रायोजेट डीजल इंजन है जो 116 बीएचपी और 280 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसमें आपके पास 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों का विकल्प है, और आप सिएरा के हर वेरिएंट के साथ इस डीजल इंजन का विकल्प चुन सकते हैं.

Tata Sierra Engine and Variants

मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्पों में 7 वेरिएंट में तीन इंजन उपलब्ध हैं

 

वैरिएंट के आधार पर, टाटा ड्राइव मोड और तीन टेरेन मोड - नॉर्मल, वेट और रफ - भी दे रही है. इसमें एक नया सस्पेंशन सिस्टम भी है जिसमें फ़्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डंपिंग (FDD) है जो सड़क की स्थिति के अनुसार ढलकर सवारी और हैंडलिंग को बेहतर बनाता है.

# Tata Sierra# Tata Sierra EV# Tata Sierra Launch# Tata Sierra Launc# Tata Motors# SUV# Family# Family SUV# Upcoming Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
  • टाटा मोटर्स कल सिएरा से जुड़ी पूरी जानकारी औपचारिक रूप से सामने रखने वाली है. कंपनी कीमत, वेरिएंट्स, इंजन विकल्प, फीचर्स और डिलीवरी टाइमलाइन तक हर अहम डिटेल कल के लॉन्च इवेंट में विस्तार से साझा करेगी.
    टाटा सिएरा कल लॉन्च होगी: जानिए मुख्य बातें
  • प्रतिष्ठित मिनी 3-डोर हैच का ड्रॉप-टॉप वैरिएंट हॉट कूपर एस स्पेक में पेश किए जाने की उम्मीद है.
    मिनी कूपर कन्वर्टिबल की शुरू हुई बुकिंग, भारत में दिसंबर 2025 में होगी लॉन्च
  • नई टाटा सिएरा को आज पेश किया गया है, जबकि इसकी कीमत की घोषणा के साथ आधिकारिक लॉन्च 25 नवंबर को होगा.
    नई टाटा सिएरा एसयूवी आधिकारिक तौर पर हुई पेश, इस महीने के अंत में होगा कीमतों का खुलासा
  • हैरियर और सफारी के बहुप्रतीक्षित पेट्रोल वेरिएंट आखिरकार अगले महीने भारत में लॉन्च होने वाले हैं.
    टाटा हैरियर पेट्रोल और सफारी पेट्रोल 9 दिसंबर को होंगी लॉन्च
  • बिक्री के लिए बनने वाली सिएरा ऑटो एक्सपो 2025 में पेश किये गए मॉडल से काफी मिलती-जुलती है.
    25 नवंबर को लॉन्च से पहले प्रोडक्शन-स्पेक टाटा सिएरा आई सामने
  • पत्रिका
  • News
  • भारत में नई टाटा सिएरा एसयूवी हुई लॉन्च, कीमत रु.11.49 लाख से शुरू