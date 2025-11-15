नई टाटा सिएरा एसयूवी आधिकारिक तौर पर हुई पेश, इस महीने के अंत में होगा कीमतों का खुलासा

टाटा सिएरा नाम को आधिकारिक तौर पर एक बिल्कुल नई एसयूवी के साथ पेश किया गया है. नई पीढ़ी की टाटा सिएरा आखिरकार आ गई है, हालाँकि, इसकी कीमतों. इंजन और फीचर्स की घोषणा इस महीने के अंत में, 25 नवंबर को की जाएगी. आज, कार निर्माता ने सिएरा के केवल प्रोडक्शन-स्पेक पेट्रोल-डीज़ल मॉडल वैरिएंट का खुलासा किया है, हालाँकि, इस एसयूवी का एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी होगा, जो बाद में आएगा.

कंपनी ने नई टाटा सिएरा को पहली बार 2020 ऑटो एक्सपो में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट के रूप में पेश किया था. इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के लगभग प्रोडक्शन वर्जन को 2023 ऑटो एक्सपो में सार्वजनिक रूप से पेश किया गया था, जबकि सिएरा के पेट्रोलृ-डीज़ल इंजन (ICE) वर्जन को इस साल की शुरुआत में 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में पेश किया गया था, और अब, आखिरकार इसका फाइनल प्रोडक्शन मॉडल हमारे सामने है.



नई टाटा सिएरा में गहरी कैरेक्टर लाइन्स और कनेक्टेड DRLs के साथ एक बॉक्सी सिल्हूट है.

दिखने में, यह एसयूवी बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने भारत मोबिलिटी एक्सपो में देखी थी. आपको गहरी लकीरों वाला एक बॉक्सी सिल्हूट, एक सीधा बोनट, और स्लीप-कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, शार्प हेडलाइट्स और एक काली ग्रिल वाला एक सपाट चेहरा मिलता है. इस एसयूवी में शार्प इनटेक कटआउट, हनीकॉम्ब पैटर्न वाली निचली ग्रिल और नकली सिल्वर स्किड प्लेट्स हैं. आपको साइड्स, अंडरबॉडी और व्हील आर्च पर अभी भी चमकदार काली क्लैडिंग मिलती है, लेकिन अलॉय व्हील प्री-प्रोडक्शन मॉडल से अलग हैं और 19 इंच के हैं.

टाटा ने सिल्स और सी-पिलर के लिए फ्लश ग्लेज़िंग और चमकदार ब्लैक ट्रीटमेंट का उपयोग किया है ताकि बड़े रियर ग्लास का आभास हो सके.

हालाँकि, सबसे बड़ी खासियत इसका ग्लासहाउस है, जो ओरिजिनल सिएरा के रियर थ्री-क्वार्टर ग्लास की याद दिलाता है. टाटा ने फ्लश ग्लेज़िंग वाली बड़ी विंडो और सिल्स व सी-पिलर पर ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया है ताकि रियर ग्लास का एक बड़ा सा आभास पैदा हो. आपको एक टिंटेड पैनोरमिक सनरूफ भी मिलता है जो डिज़ाइन को पूरा करता है, और सिएरा में कर्व रेंज की तरह फ्लश-फिटेड डोर हैंडल भी मिलते हैं.

पीछे की तरफ, आपको कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स और स्टॉप लैंप के साथ एक हाई-माउंटेड स्पॉइलर, एक दमदार रियर बंपर और सिल्वर फॉक्स स्किड प्लेट्स मिलती हैं. टेलगेट पर नक्काशीदार लाइनें हैं जो इसे रेंज रोवर जैसा लुक देती हैं. आपको चारों तरफ सिएरा बैजिंग भी मिलेगी, जिसमें आगे की कनेक्टेड लाइट्स और टेलगेट के नीचे बड़े अक्षर हैं, जबकि दोनों आगे के दरवाजों पर छोटे 3D बैज जोड़े गए हैं.



मुख्य आकर्षण डैशबोर्ड का 'थिएटरप्रो' ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट है.

जैसी कि उम्मीद थी, नई सिएरा का कैबिन आधुनिक कार खरीदारों को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसका मुख्य आकर्षण डैशबोर्ड का 'थिएटरप्रो' ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट है. इसमें एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक बड़ा सेंट्रल इंफोटेनमेंट यूनिट और एक अतिरिक्त को-ड्राइवर स्क्रीन शामिल है. हैरियर ईवी वाला 4-स्पोक मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील बरकरार रखा गया है, और हाँ, इसमें इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो भी है. टच-सेंसिटिव बैकलिट कंट्रोल्स और एक नया डुअल-टोन ग्रे और ब्लैक कैबिन थीम भी उपलब्ध है.

सिएरा में इस सेगमेंट का सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ भी मिलेगा.

तकनीक और आरामदायक फीचर्स के मामले में, टाटा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और डॉल्बी एटमॉस के साथ जेबीएल का सराउंड साउंड सिस्टम देगी. टाटा वॉयस कमांड फंक्शन और iRA कनेक्टेड कार तकनीक के साथ एक पैनोरमिक सनरूफ भी दे रही है. नई सिएरा में कई मानक सुरक्षा फीचर्स भी होने की संभावना है, जैसे - 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, ISOFIX, ESC, और व्हीकल स्टेबिलिटी सिस्टम, आदि मिलता है. और हाँ, सबसे महंगे मॉडल में लेवल 2 ADAS भी पैकेज का हिस्सा है.

पावरट्रेन विकल्पों की बात करें तो, हैरियर और सफारी के उलट, सिएरा में पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है. टाटा का हाइपरियन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.0-लीटर टर्बो डीज़ल इंजन मिलना है. मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्प उपलब्ध होने की उम्मीद है.