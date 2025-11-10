पत्रिकायूज़्ड कार्स
25 नवंबर को लॉन्च से पहले प्रोडक्शन-स्पेक टाटा सिएरा आई सामने

बिक्री के लिए बनने वाली सिएरा ऑटो एक्सपो 2025 में पेश किये गए मॉडल से काफी मिलती-जुलती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 10, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • टाटा ने सिएरा के बाहरी हिस्से की पहली झलक दिखाई
  • पहियों के लिए नया डिज़ाइन; व्हील आर्च में थोड़ा बदलाव किया गया है
  • भारत में 25 नवंबर को लॉन्च होगी

टाटा मोटर्स ने 25 नवंबर को लॉन्च से पहले, प्रोडक्शन-स्पेक सिएरा के बाहरी डिजाइन की अब तक की सबसे साफ़ झलक पेश की है. यह आगामी मॉडल टाटा के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड में से एक की वापसी का प्रतीक है, और कार निर्माता धीरे-धीरे इस आगामी मॉडल के टीज़र जारी कर रहा है. नई तस्वीरों में इसके बाहरी, खासकर सामने के हिस्से की और साइड प्रोफाइल की पहली स्पष्ट झलक मिलती है.

 

यह भी पढ़ें: टाटा नेक्सॉन ADAS और नए रेड डार्क एडिशन के साथ भारत में हुई लॉन्च

Tata Sierra Exterior Details Revealed Launch On November 25 2

देखने में, प्रोडक्शन-स्पेक सिएरा ऑटो एक्सपो 2025 में पेश होने वाले लगभग प्रोडक्शन मॉडल के काफी करीब दिखती है. बॉक्सी सिल्हूट, पूरी चौड़ाई वाली एलईडी लाइटिंग और टू-टोन फ़िनिश को बरकरार रखा गया है. कुछ बदलावों में फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल पर कीलेस डोर सेंसर, थोड़े नए डिज़ाइन वाले व्हील आर्च और अलॉय व्हील्स शामिल हैं. आगे का हिस्सा पहले पेश हुए मॉडल जैसा ही है. पीछे की तरफ टेलगेट तक फैली एक कनेक्टेड लाइट बार होने की उम्मीद है.

Tata Sierra Interior Teased Launch on November 25

पिछले टीज़र में सिएरा के कैबिन की एक झलक दिखाई गई थी, जिसमें तीन-स्क्रीन वाला डैशबोर्ड लेआउट दिखाया गया था जिसमें एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक बड़ा सेंट्रल इंफोटेनमेंट यूनिट और एक अतिरिक्त को-ड्राइवर स्क्रीन शामिल है. कैबिन की अन्य खासियतों में माउंटेड कंट्रोल्स और एक इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो के साथ एक चार-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, टच-सेंसिटिव बैकलिट कंट्रोल्स और एक डुअल-टोन ग्रे-एंड-ब्लैक केबिन थीम शामिल है.

 

फीचर्स की बात करें तो सिएरा में वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, छह एयरबैग और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलने की उम्मीद है. टीज़र में दिखाई देने वाला लेन-डिपार्चर वार्निंग आइकन भी इस बात की पुष्टि करता है कि प्रोडक्शन मॉडल ADAS फंक्शन से लैस होगा.

Tata Sierra Exterior Details Revealed Launch On November 25 1

पावरट्रेन की बात करें तो सिएरा में टाटा का हाइपरियन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन पहली बार मिलने की उम्मीद है, जबकि हैरियर और सफारी वाला 2.0-लीटर टर्बो-डीज़ल इंजन डीज़ल वेरिएंट में भी जारी रहने की संभावना है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्प उपलब्ध होने की उम्मीद है.

 

टाटा मोटर्स आने वाले महीनों में सिएरा का एक फुल इलेक्ट्रिक वैरिएंट लॉन्च करेगी। उम्मीद है कि इसमें टाटा की इलेक्ट्रिक एसयूवी लाइनअप में मौजूद अन्य कारों के समान बैटरी विकल्प होंगे.

 

अपने पेट्रोल-डीज़ल वैरिएंट में, सिएरा का मुकाबला ह्यून्दे क्रेटा, मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा, विक्टोरिस, किआ सेल्टॉस जैसी कारों से होगा. वहीं, सिएरा ईवी का मुकाबला ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा BE6, एमजी ZS ईवी और अन्य कारों से होगा.

  लेटेस्ट News

  रिलेटेड आर्टिकल्स

