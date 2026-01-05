टाटा पंच फेसलिफ्ट की 13 जनवरी को लॉन्च से पहले दिखी झलक

टाटा मोटर्स ने 13 जनवरी को भारत में लॉन्च होने वाली आगामी पंच फेसलिफ्ट की पहली झलक दिखाई है. इन तस्वीरों में अपडेटेड मॉडल की झलक दिखाई गई है, जिसमें कुछ बाहरी डिज़ाइन सामने आई है, लेकिन कार को पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है. तस्वीरों के पहले सेट से संभावित नए फीचर्स का भी संकेत मिलता है; हालांकि, फिलहाल कैबिन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. टीज़र में ये सब दिखाया गया है.

सामने की तरफ, पंच फेसलिफ्ट में हॉरिजॉन्टल रूप से स्थित एलईडी डीआरएल (डिजिटल लाइट्स) हैं, जो सामने के ऊपरी हिस्से में फैली एक पतली हाउसिंग में जुड़ी हैं. मुख्य हेडलाइट यूनिट्स नए बंपर पर नीचे की ओर स्थित हैं, जो गहरे रंग के घेरे में हैं. एक बदली हुई ग्रिल भी दिखाई देती है, जिसका आकार अधिक चौकोर और बंद जैसा दिखता है.

पीछे की तरफ, फेसलिफ्टेड मॉडल में नए एलईडी टेल-लैंप दिए गए हैं, जो टेलगेट के बीचोंबीच फैली एक काली पट्टी से जुड़े हुए हैं. साइड से देखने पर, टीज़र इमेज में मल्टी-स्पोक डिज़ाइन वाले नए डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिखाई दे रहे हैं. अपडेटेड व्हील्स के अलावा, फिलहाल इसका ओवरऑल सिल्हूट और बॉडी क्लैडिंग पहले जैसा ही दिख रहा है.

स्टाइलिंग के अलावा, टीज़र में फ्रंट-माउंटेड कैमरा और लोअर ग्रिल एरिया में लगा सेंसर भी दिखाया गया है. इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मॉडल के महंगे वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा सेटअप और अन्य ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल की जाएंगी.

मैकेनिकल रूप से, पंच फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या 5-स्पीड एएमटी का विकल्प मिलने की उम्मीद है. फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी वेरिएंट भी लाइन-अप का हिस्सा बने रहने की संभावना है.