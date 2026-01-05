पत्रिकायूज़्ड कार्स
टाटा पंच फेसलिफ्ट की 13 जनवरी को लॉन्च से पहले दिखी झलक

टीज़र तस्वीरों में केवल बाहरी डिज़ाइन को दिखाया गया है, जो 2021 में लॉन्च होने के बाद से पंच के लिए पहला महत्वपूर्ण अपडेट है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 5, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को भारत में लॉन्च होगी
  • 2026 पंच में अपडेटेड लाइटिंग और डुअल-टोन अलॉय व्हील्स मिलेंगे
  • टीज़र में संभावित नए सुरक्षा और कैमरा-आधारित फीचर्स के संकेत दिए गए हैं

टाटा मोटर्स ने 13 जनवरी को भारत में लॉन्च होने वाली आगामी पंच फेसलिफ्ट की पहली झलक दिखाई है. इन तस्वीरों में अपडेटेड मॉडल की झलक दिखाई गई है, जिसमें कुछ बाहरी डिज़ाइन सामने आई है, लेकिन कार को पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है. तस्वीरों के पहले सेट से संभावित नए फीचर्स का भी संकेत मिलता है; हालांकि, फिलहाल कैबिन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. टीज़र में ये सब दिखाया गया है.

 

यह भी पढ़ें: टाटा पंच सीएनजी फेसलिफ्टेड मॉडल लॉन्च से पहले टैस्टिंग के दौरान दिखा

Tata Punch facelift teased ahead of Launch On Jan 13 Details 4

सामने की तरफ, पंच फेसलिफ्ट में हॉरिजॉन्टल रूप से स्थित एलईडी डीआरएल (डिजिटल लाइट्स) हैं, जो सामने के ऊपरी हिस्से में फैली एक पतली हाउसिंग में जुड़ी हैं. मुख्य हेडलाइट यूनिट्स नए बंपर पर नीचे की ओर स्थित हैं, जो गहरे रंग के घेरे में हैं. एक बदली हुई ग्रिल भी दिखाई देती है, जिसका आकार अधिक चौकोर और बंद जैसा दिखता है.

Tata Punch facelift teased ahead of Launch On Jan 13 Details 2

पीछे की तरफ, फेसलिफ्टेड मॉडल में नए एलईडी टेल-लैंप दिए गए हैं, जो टेलगेट के बीचोंबीच फैली एक काली पट्टी से जुड़े हुए हैं. साइड से देखने पर, टीज़र इमेज में मल्टी-स्पोक डिज़ाइन वाले नए डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिखाई दे रहे हैं. अपडेटेड व्हील्स के अलावा, फिलहाल इसका ओवरऑल सिल्हूट और बॉडी क्लैडिंग पहले जैसा ही दिख रहा है.

Tata Punch facelift teased ahead of Launch On Jan 13 Details 3

स्टाइलिंग के अलावा, टीज़र में फ्रंट-माउंटेड कैमरा और लोअर ग्रिल एरिया में लगा सेंसर भी दिखाया गया है. इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मॉडल के महंगे वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा सेटअप और अन्य ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल की जाएंगी.

 

मैकेनिकल रूप से, पंच फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या 5-स्पीड एएमटी का विकल्प मिलने की उम्मीद है. फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी वेरिएंट भी लाइन-अप का हिस्सा बने रहने की संभावना है.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • सिएरा के प्योर ट्रिम की कीमत पावरट्रेन ऑप्शन के आधार पर रु.12.49 लाख से रु.17.49 लाख (एक्स-शोरूम) तक है. इसमें क्या-क्या मिलता है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ दी गई है.
    टाटा सिएरा प्योर और प्योर+ वैरिएंट के फीचर्स आए सामने देखें तस्वीरें
  • बिक्री के लिए बनने वाली सिएरा ऑटो एक्सपो 2025 में पेश किये गए मॉडल से काफी मिलती-जुलती है.
    25 नवंबर को लॉन्च से पहले प्रोडक्शन-स्पेक टाटा सिएरा आई सामने
  • नई तस्वीरों से पता चलता है कि फेसलिफ्टेड पेट्रोल पंच में नए डिजाइन के टेल लैंप के साथ-साथ केबिन में नए फीचर्स भी मिल सकते हैं.
    लॉन्च होने से पहले टाटा पंच फेसलिफ्ट फिर दिखी, बदला हुआ रियर डिज़ाइन आया सामने
  • टाटा मोटर्स ने 2021 में लॉन्च होने के बाद से अब तक पंच माइक्रो एसयूवी की 6 लाख यूनिट्स तैयार की हैं.
    टाटा ने 6 लाख पंच बनाने का आंकड़ा पार किया
  • स्टील्थ एडिशन को सबसे महंगे एम्पावर्ड वैरिएंट के साथ RWD और AWD दोनों में पेश किया गया है.
    टाटा हैरियर ईवी स्टील्थ एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.28.24 लाख से शुरू
