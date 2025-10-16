टाटा नेक्सॉन ADAS और नए रेड डार्क एडिशन के साथ भारत में हुई लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ओला इलेक्ट्रिक New Gigकावासाकी जेड400होंडा सीआरएफ300एलट्रायंफबेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

टाटा नेक्सॉन ADAS और नए रेड डार्क एडिशन के साथ भारत में हुई लॉन्च

टाटा नेक्सॉन सितंबर 2025 में भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन जाएगी. इस अवसर को यादगार बनाने के लिए, टाटा ने ADAS को लाइन-अप में शामिल किया है और पेट्रोल, डीज़ल और CNG वेरिएंट में नया रेड डार्क एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.12.44 लाख है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 16, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • सितंबर 2025 में नेक्सॉन भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार थी
  • ऑटोमेटिक ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स के साथ ADAS सुरक्षा तकनीक को जोड़ा गया
  • सभी पावरट्रेन में नया रेड डार्क एडिशन रु.12.44 लाख से शुरू

सितंबर महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार होने की उपलब्धि के उपलक्ष्य में, टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन के सभी पावरट्रेन के साथ रेड डार्क एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.12.44 लाख (एक्स-शोरूम) है. इसके अलावा, इस उपलब्धि के साथ, नेक्सॉन लाइन-अप में अब ADAS भी जुड़ गया है. ये दोनों नए फ़ीचर त्योहारी सीज़न से पहले आए हैं, जो निश्चित रूप से नेक्सन लाइन-अप को कार खरीदारों के लिए और भी आकर्षक बना देंगे.

 

यह भी पढ़ें: टाटा नेक्सॉन ईवी 45 ADAS के साथ रु.17.29 लाख में हुई लॉन्च

Image 1 Nexon ADAS Key Visual

सबसे पहले, नेक्सॉन रेड डार्क उसी एटलस ब्लैक पेंट, रेड एक्सेंट और ग्रिल, रूफ रेल्स और स्किड प्लेट्स पर पियानो ब्लैक हाइलाइट्स के साथ उपलब्ध है, जो पिछले रेड डार्क एडिशन में भी देखे गए थे. अंदर की तरफ, रेड कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग, क्विल्टेड रेड लेदरेट सीटें, "डार्क" एम्ब्रॉयडर्ड हेडरेस्ट और रेड डैशबोर्ड एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक ग्रेनाइट केबिन है.

Image 1 Nexon Red Dark Key Visual

यह रेड डार्क एडिशन पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पावरट्रेन में उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.12.44 लाख से शुरू होकर रु.14.15 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.

 

वैरिएंटपावरट्रेनकीमत 
रेड #डार्क पेट्रोलl मैनुअलपेट्रोलRs 12.44 लाख, (एक्स-शोरूम)
रेड #डार्क पेट्रोल DCA (ADAS)पेट्रोलRs 13.81 लाख, (एक्स-शोरूम)
रेड #डार्क सीएनजी मैनुअलसीएनजीRs 13.36 लाख, (एक्स-शोरूम)
रेड #डार्क डीज़ल मैनुअलडीज़लRs 13.52 लाख, (एक्स-शोरूम)
रेड #डार्क डीज़ल ऑटोमेटिकडीज़लRs 14.15 लाख, (एक्स-शोरूम)

इसके अलावा, ADAS फ़ीचर नए फियरलेस +PS DCA ADAS वेरिएंट में जोड़ा गया है, जो रु.13.53 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर रेगुलर लाइनअप में शामिल हो गया है. नेक्सॉन के ADAS सूट में शामिल हैं - ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, ट्रैफ़िक साइन रिकग्निशन और हाई बीम असिस्ट शामिल है.

 

इस अवसर पर बोलते हुए, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के मुख्य कमर्शियल अधिकारी, विवेक श्रीवत्स ने कहा, "नेक्सॉन ने अपने बोल्ड डिज़ाइन, रोमांचक प्रदर्शन और बेजोड़ सुरक्षा के साथ एसयूवी सेगमेंट को नई परिभाषा दी है. भारत की नंबर 1 बिकने वाली कार बनना हमारे लिए गर्व की बात है, जो हमारे ग्राहकों के विश्वास को दर्शाता है. ADAS और नए रेड #DARK एडिशन के साथ, हम इस अनुभव को और भी बेहतर बना रहे हैं."

 

# tata nexon# tata nexon automatic# tata nexon price# tata nexon facelift# tata nexon cng# tata nexon fuel efficiency# tata nexon cng launch# tata nexon red dark# tata nexon adas# nexon ev# nexon cng# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय टाटा मॉडल्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम 2027 की पहली तिमाही में एक नई A+ एसयूवी में शुरू होगा, यह मॉडल संभवतः हाल ही में भारत के लिए निर्मित इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी.
    ह्यून्दे ने भारत में भविष्य की कारों के लिए अगली पीढ़ी के एंड्रॉइड-आधारित OS की पुष्टि की
  • गर्ग 1 जनवरी, 2026 को वर्तमान एमडी, उन्सू किम से पदभार ग्रहण करेंगे, बशर्ते कि नियुक्ति को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाए.
    तरुण गर्ग ह्यून्दे इंडिया के नए सीईओ बने: कोरियाई कार निर्माता का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय
  • भारत के लिए पहला जेनेसिस मॉडल एक एसयूवी होने की उम्मीद है, और इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है.
    ह्यून्दे 2027 में भारत में बनी जेनेसिस लग्जरी कार करेगी लॉन्च
  • भारतीय बाजार में लॉन्च होने से कुछ सप्ताह पहले ही दूसरी पीढ़ी की ह्यून्दे वेन्यू को बिना ढके देखा गया है.
    2026 ह्यून्दे वेन्यू 4 नवंबर को भारत में लॉन्च से पहले बिना ढके आई नज़र
  • नया कोरोला कॉन्सेप्ट नई प्रियस और टोयोटा की bZ EV सीरीज़ से डिजाइन प्रेरणा लेती दिखती है.
    जापान मोबिलिटी शो में पेश होने से पहले टोयोटा ने दिखाई नई कोरोला कॉन्सेप्ट की झलक
  • नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम 2027 की पहली तिमाही में एक नई A+ एसयूवी में शुरू होगा, यह मॉडल संभवतः हाल ही में भारत के लिए निर्मित इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी.
    ह्यून्दे ने भारत में भविष्य की कारों के लिए अगली पीढ़ी के एंड्रॉइड-आधारित OS की पुष्टि की
  • गर्ग 1 जनवरी, 2026 को वर्तमान एमडी, उन्सू किम से पदभार ग्रहण करेंगे, बशर्ते कि नियुक्ति को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाए.
    तरुण गर्ग ह्यून्दे इंडिया के नए सीईओ बने: कोरियाई कार निर्माता का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय
  • भारत के लिए पहला जेनेसिस मॉडल एक एसयूवी होने की उम्मीद है, और इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है.
    ह्यून्दे 2027 में भारत में बनी जेनेसिस लग्जरी कार करेगी लॉन्च
  • भारतीय बाजार में लॉन्च होने से कुछ सप्ताह पहले ही दूसरी पीढ़ी की ह्यून्दे वेन्यू को बिना ढके देखा गया है.
    2026 ह्यून्दे वेन्यू 4 नवंबर को भारत में लॉन्च से पहले बिना ढके आई नज़र
  • नया कोरोला कॉन्सेप्ट नई प्रियस और टोयोटा की bZ EV सीरीज़ से डिजाइन प्रेरणा लेती दिखती है.
    जापान मोबिलिटी शो में पेश होने से पहले टोयोटा ने दिखाई नई कोरोला कॉन्सेप्ट की झलक
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • टाटा नेक्सॉन ADAS और नए रेड डार्क एडिशन के साथ भारत में हुई लॉन्च