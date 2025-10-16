टाटा नेक्सॉन ADAS और नए रेड डार्क एडिशन के साथ भारत में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 16, 2025
हाइलाइट्स
- सितंबर 2025 में नेक्सॉन भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार थी
- ऑटोमेटिक ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स के साथ ADAS सुरक्षा तकनीक को जोड़ा गया
- सभी पावरट्रेन में नया रेड डार्क एडिशन रु.12.44 लाख से शुरू
सितंबर महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार होने की उपलब्धि के उपलक्ष्य में, टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन के सभी पावरट्रेन के साथ रेड डार्क एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.12.44 लाख (एक्स-शोरूम) है. इसके अलावा, इस उपलब्धि के साथ, नेक्सॉन लाइन-अप में अब ADAS भी जुड़ गया है. ये दोनों नए फ़ीचर त्योहारी सीज़न से पहले आए हैं, जो निश्चित रूप से नेक्सन लाइन-अप को कार खरीदारों के लिए और भी आकर्षक बना देंगे.
सबसे पहले, नेक्सॉन रेड डार्क उसी एटलस ब्लैक पेंट, रेड एक्सेंट और ग्रिल, रूफ रेल्स और स्किड प्लेट्स पर पियानो ब्लैक हाइलाइट्स के साथ उपलब्ध है, जो पिछले रेड डार्क एडिशन में भी देखे गए थे. अंदर की तरफ, रेड कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग, क्विल्टेड रेड लेदरेट सीटें, "डार्क" एम्ब्रॉयडर्ड हेडरेस्ट और रेड डैशबोर्ड एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक ग्रेनाइट केबिन है.
यह रेड डार्क एडिशन पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पावरट्रेन में उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.12.44 लाख से शुरू होकर रु.14.15 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.
|वैरिएंट
|पावरट्रेन
|कीमत
|रेड #डार्क पेट्रोलl मैनुअल
|पेट्रोल
|Rs 12.44 लाख, (एक्स-शोरूम)
|रेड #डार्क पेट्रोल DCA (ADAS)
|पेट्रोल
|Rs 13.81 लाख, (एक्स-शोरूम)
|रेड #डार्क सीएनजी मैनुअल
|सीएनजी
|Rs 13.36 लाख, (एक्स-शोरूम)
|रेड #डार्क डीज़ल मैनुअल
|डीज़ल
|Rs 13.52 लाख, (एक्स-शोरूम)
|रेड #डार्क डीज़ल ऑटोमेटिक
|डीज़ल
|Rs 14.15 लाख, (एक्स-शोरूम)
इसके अलावा, ADAS फ़ीचर नए फियरलेस +PS DCA ADAS वेरिएंट में जोड़ा गया है, जो रु.13.53 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर रेगुलर लाइनअप में शामिल हो गया है. नेक्सॉन के ADAS सूट में शामिल हैं - ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, ट्रैफ़िक साइन रिकग्निशन और हाई बीम असिस्ट शामिल है.
इस अवसर पर बोलते हुए, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के मुख्य कमर्शियल अधिकारी, विवेक श्रीवत्स ने कहा, "नेक्सॉन ने अपने बोल्ड डिज़ाइन, रोमांचक प्रदर्शन और बेजोड़ सुरक्षा के साथ एसयूवी सेगमेंट को नई परिभाषा दी है. भारत की नंबर 1 बिकने वाली कार बनना हमारे लिए गर्व की बात है, जो हमारे ग्राहकों के विश्वास को दर्शाता है. ADAS और नए रेड #DARK एडिशन के साथ, हम इस अनुभव को और भी बेहतर बना रहे हैं."
