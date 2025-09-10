टाटा नेक्सॉन ईवी 45 ADAS के साथ रु.17.29 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 10, 2025
हाइलाइट्स
- नेक्सॉन ईवी 45 अब नए सबसे महंगे एम्पावर्ड+ A वेरिएंट में ADAS के साथ उपलब्ध है
- इसकी कीमत स्टैंडर्ड एम्पावर्ड+ से 30,000 रुपये ज़्यादा है
- अब रेड डार्क के साथ डार्क एडिशन का विकल्प भी उपलब्ध है
टाटा मोटर्स ने अपनी नेक्सॉन EV 45 को ADAS फंक्शन और एक नए डॉर्क एडिशन के साथ अपडेट किया है. नेक्सॉन EV 45 अब नए एम्पॉवर्ड+ A ट्रिम में उपलब्ध है जिसकी कीमत रु.17.29 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो स्टैंडर्ड एम्पॉवर्ड+ (रु.16.99 लाख एक्स-शोरूम) से लगभग रु.30,000 ज़्यादा है, जिसमें अब एक्टिव सेफ्टी तकनीक भी मिलती है.
यह भी पढ़ें: विश्व ईवी दिवस 2025: एमजी कॉमेट से टाटा पंच ईवी तक, ये हैं भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध 5 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें
नेक्सॉन ईवी 45 के सबसे महंगे वेरिएंट में लेवल 1 एडीएएस तकनीक दी गई है
ADAS तकनीक में ट्रैफ़िक साइन रिकग्निशन, लेन सेंटरिंग असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, फ़ॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल हैं. इसके अलावा, नए वैरिएंट में कुछ अतिरिक्त फ़ीचर्स भी हैं, जिनमें एम्बिएंट लाइटिंग और रियर डोर विंडो के लिए सन ब्लाइंड्स शामिल हैं.
नए फीचर्स में एंबियंट लाइटिंग व्यवस्था और पीछे के दरवाजे पर सनशेड शामिल हैं
एक और उल्लेखनीय अपडेट नेक्सॉन ईवी लाइन-अप में एक डार्क एडिशन का जुड़ना है, जो खरीदारों को बाहर और कैबिन का विकल्प देता है. यह ईवी पहले रेड डार्क एडिशन के साथ उपलब्ध थी, जिसमें ब्लैक-आउट बाहरी एलिमेंट्स और रेड कैबिन को जोड़ा गया था, और यह अब भी उपलब्ध है. दोनों एडिशन नए एम्पॉवर्ड+ ए ट्रिम लेवल के साथ उपलब्ध हैं और इनकी कीमत स्टैंडर्ड वेरिएंट से रु.20,000 ज़्यादा है.
खरीदारों को अब रेड डार्क एडिशन के साथ डार्क एडिशन की भी पेशकश की गई
मैकेनिकली रूप से, नेक्सॉन ईवी 45 के पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं है, सबकॉम्पैक्ट एसयूवी फुल चार्ज पर 370 किमी तक की बढ़ी हुई रेंज की पेशकश जारी रखती है.
