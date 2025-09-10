टाटा नेक्सॉन ईवी 45 ADAS के साथ रु.17.29 लाख में हुई लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा बीई.05विनफ़ास्ट वीएफ9लीपमोटरह्युंडई
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gig
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

टाटा नेक्सॉन ईवी 45 ADAS के साथ रु.17.29 लाख में हुई लॉन्च

टाटा ने मौजूदा रेड डार्क एडिशन के साथ-साथ नेक्सॉन ईवी में एक नया डार्क एडिशन ट्रिम भी जोड़ा है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 10, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नेक्सॉन ईवी 45 अब नए सबसे महंगे एम्पावर्ड+ A वेरिएंट में ADAS के साथ उपलब्ध है
  • इसकी कीमत स्टैंडर्ड एम्पावर्ड+ से 30,000 रुपये ज़्यादा है
  • अब रेड डार्क के साथ डार्क एडिशन का विकल्प भी उपलब्ध है

टाटा मोटर्स ने अपनी नेक्सॉन EV 45 को ADAS फंक्शन और एक नए डॉर्क एडिशन के साथ अपडेट किया है. नेक्सॉन EV 45 अब नए एम्पॉवर्ड+ A ट्रिम में उपलब्ध है जिसकी कीमत रु.17.29 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो स्टैंडर्ड एम्पॉवर्ड+ (रु.16.99 लाख एक्स-शोरूम) से लगभग रु.30,000 ज़्यादा है, जिसमें अब एक्टिव सेफ्टी तकनीक भी मिलती है.

 

यह भी पढ़ें: विश्व ईवी दिवस 2025: एमजी कॉमेट से टाटा पंच ईवी तक, ये हैं भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध 5 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें

Tata Nexon EV ADAS

नेक्सॉन ईवी 45 के सबसे महंगे वेरिएंट में लेवल 1 एडीएएस तकनीक दी गई है


ADAS तकनीक में ट्रैफ़िक साइन रिकग्निशन, लेन सेंटरिंग असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, फ़ॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल हैं. इसके अलावा, नए वैरिएंट में कुछ अतिरिक्त फ़ीचर्स भी हैं, जिनमें एम्बिएंट लाइटिंग और रियर डोर विंडो के लिए सन ब्लाइंड्स शामिल हैं.

Tata Nexon EV 45

नए फीचर्स में एंबियंट लाइटिंग व्यवस्था और पीछे के दरवाजे पर सनशेड शामिल हैं

 

एक और उल्लेखनीय अपडेट नेक्सॉन ईवी लाइन-अप में एक डार्क एडिशन का जुड़ना है, जो खरीदारों को बाहर और कैबिन का विकल्प देता है. यह ईवी पहले रेड डार्क एडिशन के साथ उपलब्ध थी, जिसमें ब्लैक-आउट बाहरी एलिमेंट्स और रेड कैबिन को जोड़ा गया था, और यह अब भी उपलब्ध है. दोनों एडिशन नए एम्पॉवर्ड+ ए ट्रिम लेवल के साथ उपलब्ध हैं और इनकी कीमत स्टैंडर्ड वेरिएंट से रु.20,000 ज़्यादा है.

Tata Nexon EV DARK edition

खरीदारों को अब रेड डार्क एडिशन के साथ डार्क एडिशन की भी पेशकश की गई

 

मैकेनिकली रूप से, नेक्सॉन ईवी 45 के पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं है, सबकॉम्पैक्ट एसयूवी फुल चार्ज पर 370 किमी तक की बढ़ी हुई रेंज की पेशकश जारी रखती है.

# Tata Nexon EV# Tata Motors# Tata Electric Vehicles# Tata Nexon EV 45# Tata Nexon EV ADAS# ADAS Technology# ADAS# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.5 लाख
    ₹ 5,599/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.9 लाख
    ₹ 22,173/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.5 लाख
    ₹ 19,037/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Sigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.25 लाख
    ₹ 25,196/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.11 लाख
    ₹ 15,914/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI S- | 21,145 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 11.2 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI | 55,230 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय टाटा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ऑटोमोबाइल पर लागू जीएसटी दर में बदलावों के बाद, काइलाक स्कोडा की रेंज में अंतिम मॉडल है जिसकी कीमत में कटौती की गई है.
    GST 2.0 का असर: स्कोडा काइलाक की कीमतें 22 सितंबर से रु.1.19 लाख तक होंगी कम
  • किआ ने कहा है कि उसके पेट्रोल-डीज़ल मॉडलों की कीमतों में रु.4.49 लाख तक की कमी की जाएगी.
    GST दर में बदलाव: किआ सॉनेट, सिरोस, सेल्टॉस, कारेंज और कार्निवल 22 सितंबर से हो जाएंगी और सस्ती
  • लेक्सस पोर्टफोलियो में कीमतों में सबसे अधिक कमी LX 500d के लिए है, उसके बाद RX 500h और RX 350h का स्थान है.
    GST दर में कटौती के बाद लेक्सस कारें और एसयूवी रु.20.80 लाख तक सस्ती हुईं
  • ऑल-इलेक्ट्रिक GLC में 94 kWh का बैटरी पैक है, जबकि इसका व्हीलबेस पेट्रोल-डीज़ल GLC से थोड़ी लंबी है.
    मर्सिडीज-बेंज GLC इलेक्ट्रिक 713 किमी तक की रेंज के साथ वैश्विक स्तर पर हुई पेश
  • स्कोडा के यात्री वाहन पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी कमी फ्लैगशिप कोडियाक एसयूवी की कीमत में हुई है.
    GST में कमी के बाद स्कोडा कुशक, स्लाविया और कोडियाक की कीमतें हुईं कम
  • ऑटोमोबाइल पर लागू जीएसटी दर में बदलावों के बाद, काइलाक स्कोडा की रेंज में अंतिम मॉडल है जिसकी कीमत में कटौती की गई है.
    GST 2.0 का असर: स्कोडा काइलाक की कीमतें 22 सितंबर से रु.1.19 लाख तक होंगी कम
  • किआ ने कहा है कि उसके पेट्रोल-डीज़ल मॉडलों की कीमतों में रु.4.49 लाख तक की कमी की जाएगी.
    GST दर में बदलाव: किआ सॉनेट, सिरोस, सेल्टॉस, कारेंज और कार्निवल 22 सितंबर से हो जाएंगी और सस्ती
  • लेक्सस पोर्टफोलियो में कीमतों में सबसे अधिक कमी LX 500d के लिए है, उसके बाद RX 500h और RX 350h का स्थान है.
    GST दर में कटौती के बाद लेक्सस कारें और एसयूवी रु.20.80 लाख तक सस्ती हुईं
  • ऑल-इलेक्ट्रिक GLC में 94 kWh का बैटरी पैक है, जबकि इसका व्हीलबेस पेट्रोल-डीज़ल GLC से थोड़ी लंबी है.
    मर्सिडीज-बेंज GLC इलेक्ट्रिक 713 किमी तक की रेंज के साथ वैश्विक स्तर पर हुई पेश
  • स्कोडा के यात्री वाहन पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी कमी फ्लैगशिप कोडियाक एसयूवी की कीमत में हुई है.
    GST में कमी के बाद स्कोडा कुशक, स्लाविया और कोडियाक की कीमतें हुईं कम
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • टाटा नेक्सॉन ईवी 45 ADAS के साथ रु.17.29 लाख में हुई लॉन्च