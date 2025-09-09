विश्व ईवी दिवस 2025: एमजी कॉमेट से टाटा पंच ईवी तक, ये हैं भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध 5 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें

जब भारत जैसे देश में इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआत हुई तो, हम और आप जैसे कई लोगों के मन में यह सवाल था, जिस देश में सालों से हम पेट्रोल-डीज़ल कारों पर निर्भर रहे हैं, उस देश में बैटरी को चार्ज करने में लगने वाले समय और फिर फुल चार्ज पर मिलने वाली रेंज जैसी एक परेशानी के साथ हिन्दुस्तान इलेक्ट्रिक कारों को कैसे स्वीकार कर पाएगा. हालांकि, वक्त अब बदल गया है और लोग इलेक्ट्रिक कारों को स्वीकार करने लगे हैं. न सिर्फ अब यह परिवहन का एक साधन है बल्कि इलेक्ट्रिक कारें अब लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं. हालाँकि सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी भी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन अगर आप शहरी इलाकों में रहते हैं और आपके पास घर/दफ़्तर में चार्जिंग की सुविधा है, तो इलेक्ट्रिक वाहन यकीनन सबसे अच्छा विकल्प हैं. आज वर्ल्ड ईवी डे के मौके पर हम आपको भारत में उपलब्ध 5 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बताने जा रहे हैं. जिन्हें आप खरीद सकते हैं.

यह भी पढ़ें: इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे कम जीएसटी लगना रहेगा जारी

एमजी कॉमेट ईवी

कीमत: रु.7.50 लाख-रु.10 लाख

ब्रिटिश वाहन निर्माता कंपनी एमजी ने भारत में कॉमेट ईवी को एक छोटी कार के रूप में लॉन्च किया था. और इस समय भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध यह सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है. शहर में चलने के लिए कॉमेट बेहतरीन है, क्योंकि इसके छोटे आकार इसे बेहद आसानी से चला सकते हैं. इसके अलावा, यह कार देखने में भी काफी आकर्षक है. 2-डोर बॉडी स्टाइल के बावजूद, इसमें चार एडल्ट के लिए ठीक-ठाक जगह है, और यह अपने साथ काफी फीचर्स लेकर आती है. कॉमेट ईवी में 17.3kWh की एक छोटी बैटरी मिलती है, जो सिंगल चार्ज पर 230 किमी की दावा की गई रेंज पेश करती है. ईवी 42bhp की ताकत 110Nm टॉर्क बनाती है. हालांकि एक चीज़ जो इस ईवी की कमी कही जा सकती है और वह हैं इसके छोटे 12-इंच के पहिये, जो इसे हमारी खराब सड़कों पर काफी अच्छा नहीं बनाते हैं.

टाटा टियागो ईवी

कीमत रु.7.99- रु.11.14 लाख

सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों की सूची के अगले नाम के बारे में बताते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि यह एक भारतीय कंपनी द्वारा बनाई गई कार है, जिसका नाम है टाटा टियागो ईवी का. टियागो ईवी का 4-डोर बॉडी स्टाइल ज़्यादा व्यावहारिक है, जो इसे इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में एक समझदारी भरा कदम बनाता है. टियागो ईवी अपने स्मूथ और रिफाइंड पावरट्रेन और बेहतरीन राइड क्वालिटी के साथ अच्छा प्रदर्शन करती है, और इसे चलाना भी काफी किफ़ायती है. इसका छोटा आकार इसे शहरी भागदौड़ के रूप में भी मज़बूत बनाते हैं, और इसका कैबिन भी काफी फीचर्स से लोडेड है. बस आम ईवी जैसे प्रदर्शन की उम्मीद न करें; यह ज़्यादा शांत स्वभाव की है. टियागो ईवी में दो बैटरी पैक मिलते हैं एक 19.2kWh और महंगे वैरिएंट में 24kWh. अलग-अलग बैटरी पैक के साथ टियागो ईवी की रेंज 221 किमी से लेकर 275 किमी. तक है. ताकत और टॉर्क भी क्रमश: 61bhp और 110Nm, 74bhp और 114Nm है.

टाटा पंच ईवी

कीमत: रु.9.99 लाख-रु.13.94 लाख

टाटा मोटर्स की एक और इलेक्ट्रिक कार इस सूची में तीसरे नंबर पर आती है. टाटा पंच ईवी, ये सस्ती इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट में एक बढ़िया पैकेज पेश करती है. इसके अलावा यह भारत की इस समय सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी है और इस सूची में इसके बाद आने वाले कुछ महंगे मॉडलों की तुलना में यह एक पैसा वसूल कार है. यह फीचर्स से भरपूर है और इसका प्रदर्शन दमदार, सवारी की गुणवत्ता बेहतरीन और पर्याप्त रेंज वाली है. शहरी में इसको चलाना आसान है और थोड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ, आप इसे बाहरी यात्राओं के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी एकमात्र कमज़ोरी इसकी पिछली सीट की तंगी और फिट और फिनिशिंग में कमी है. हालांकि, पंच ईवी वास्तव में उपलब्ध सबसे अच्छी कम बजट वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक है. इसमें दो बैटरी पैक मिलते हैं 25kWh और महंगे वैरिएंट में 35kWh. इसकी दावा की गई रेंज 265 किमी और बड़े बैटरी पैक के साथ 365 किमी तक है. ताकत और टॉर्क भी क्रमश: 89bhp और 114Nm, 122bhp और 190Nm है.

टाटा टिगोर ईवी

कीमत: रु.12.49 लाख-रु.13.75 लाख

फेहरिस्त का अगला नाम सूची की एक मात्र इलेक्ट्रिक सेडान है और संयोग की बात तो यह है कि, यह भी स्वदेशी वाहन निर्माता टाटा की तरफ से आने वाली टिगोर ईवी है. इसमें अपने हैचबैक मॉडल टियागो ईवी की से थोड़ा बड़ा बैटरी पैक भी मिलता है, और इस तरह, ज़्यादा रेंज भी मिलती है, लेकिन टियागो ईवी के मुकाबले इसकी कीमत को सही ठहराना मुश्किल है. इसके अलावा, टिगोर ईवी में अच्छी राइड क्वालिटी, बेहतरीन स्पेसिफिकेशन वाला कैबिन और अपने हैचबैक मॉडल जैसा ही एक बेहतरीन पावरट्रेन मुहैया कराती है. टिगोर ईवी में 26kWh की सिंगल बैटरी का विकल्प मिलता है और इसकी दावा की गई रेंज 315 किलोमीटर है. यह सेडान 75bhp की ताकत 115Nm टॉर्क बनाती है.

सिट्रॉएन C3 हैचबैक

कीमत रु. 12.90 लाख से रु.13.53 लाख

फ्रांसिसी वाहन निर्माता कंपनी सिट्रॉएन का भी भारत में उपलब्ध 5 सबसे किफ़ायती इलेक्ट्रिक कारों की सूची में नाम उपलब्ध है. हमारी सूची में आखिरी नाम eC3 का है. यह C3 हैचबैक का इलेक्ट्रिक अवतार है, जिसकी बॉक्सी और सीधी बॉडी इसे एक बड़ा कैबिन देता है. और ज़्यादातर सिट्रॉएन कारों की तरह, इसकी सवारी भी काफ़ी आरामदायक है. हालाँकि, इसमें बहुत कम फीचर्स हैं, और इसका प्रदर्शन भी काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए इसमें वह ख़ास आकर्षण नहीं है जिसकी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदार उम्मीद करते हैं. हालाँकि, eC3 की रेंज अच्छी है, जो पंच इलेक्ट्रिक वाहन के बराबर है, और अक्सर इसे आकर्षक छूट के साथ सूचीबद्ध किया जाता है. इसलिए, अगर आपको इस पर अच्छा सौदा मिल जाए, तो यह एक उचित विकल्प है.