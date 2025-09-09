विश्व ईवी दिवस 2025: एमजी कॉमेट से टाटा पंच ईवी तक, ये हैं भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध 5 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी क्यू ई-ट्रॉनमहिंद्रा बीई.05विनफ़ास्ट वीएफ9लीपमोटर
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gig
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

विश्व ईवी दिवस 2025: एमजी कॉमेट से टाटा पंच ईवी तक, ये हैं भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध 5 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें

वर्ल्ड ईवी डे 2025: भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में काफी सुधार हुआ है, और अब लोग ईवी को एक विकल्प के रूप में नहीं बल्कि पहली कार के रूप में पसंद कर रहे हैं. आज वर्ल्ड ईवी डे के मौके पर हम आपको बता रहे हैं देश की 5 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों के बारे में.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

5 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 9, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • वर्ल्ड ईवी डे 2025: भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ी
  • टाटा, महिंद्रा जैसे घरेलू वाहन निर्माताओं के इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता में इजाफा
  • 5 में से 3 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में टाटा का दबदबा, टियागो, पंच और टिगोर का नाम शामिल

जब भारत जैसे देश में इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआत हुई तो, हम और आप जैसे कई लोगों के मन में यह सवाल था, जिस देश में सालों से हम पेट्रोल-डीज़ल कारों पर निर्भर रहे हैं, उस देश में बैटरी को चार्ज करने में लगने वाले समय और फिर फुल चार्ज पर मिलने वाली रेंज जैसी एक परेशानी के साथ हिन्दुस्तान इलेक्ट्रिक कारों को कैसे स्वीकार कर पाएगा. हालांकि, वक्त अब बदल गया है और लोग इलेक्ट्रिक कारों को स्वीकार करने लगे हैं. न सिर्फ अब यह परिवहन का एक साधन है बल्कि इलेक्ट्रिक कारें अब लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं. हालाँकि सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी भी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन अगर आप शहरी इलाकों में रहते हैं और आपके पास घर/दफ़्तर में चार्जिंग की सुविधा है, तो इलेक्ट्रिक वाहन यकीनन सबसे अच्छा विकल्प हैं. आज वर्ल्ड ईवी डे के मौके पर हम आपको भारत में उपलब्ध 5 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बताने जा रहे हैं. जिन्हें आप खरीद सकते हैं.

 

यह भी पढ़ें: इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे कम जीएसटी लगना रहेगा जारी

 

एमजी कॉमेट ईवी

कीमत: रु.7.50 लाख-रु.10 लाख

MG Comet EV

ब्रिटिश वाहन निर्माता कंपनी एमजी ने भारत में कॉमेट ईवी को एक छोटी कार के रूप में लॉन्च किया था. और इस समय भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध यह सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है. शहर में चलने के लिए कॉमेट बेहतरीन है, क्योंकि इसके छोटे आकार इसे बेहद आसानी से चला सकते हैं. इसके अलावा, यह कार देखने में भी काफी आकर्षक है. 2-डोर बॉडी स्टाइल के बावजूद, इसमें चार एडल्ट के लिए ठीक-ठाक जगह है, और यह अपने साथ काफी फीचर्स लेकर आती है. कॉमेट ईवी में 17.3kWh की एक छोटी बैटरी मिलती है, जो सिंगल चार्ज पर 230 किमी की दावा की गई रेंज पेश करती है. ईवी 42bhp की ताकत 110Nm टॉर्क बनाती है. हालांकि एक चीज़ जो इस ईवी की कमी कही जा सकती है और वह हैं इसके छोटे 12-इंच के पहिये, जो इसे हमारी खराब सड़कों पर काफी अच्छा नहीं बनाते हैं.

 

टाटा टियागो ईवी

कीमत रु.7.99- रु.11.14 लाख

Tiago EV Charging 2022 09 30 T12 45 22 353 Z

सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों की सूची के अगले नाम के बारे में बताते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि यह एक भारतीय कंपनी द्वारा बनाई गई कार है, जिसका नाम है टाटा टियागो ईवी का. टियागो ईवी का 4-डोर बॉडी स्टाइल ज़्यादा व्यावहारिक है, जो इसे इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में एक समझदारी भरा कदम बनाता है. टियागो ईवी अपने स्मूथ और रिफाइंड पावरट्रेन और बेहतरीन राइड क्वालिटी के साथ अच्छा प्रदर्शन करती है, और इसे चलाना भी काफी किफ़ायती है. इसका छोटा आकार इसे शहरी भागदौड़ के रूप में भी मज़बूत बनाते हैं, और इसका कैबिन भी काफी फीचर्स से लोडेड है. बस आम ईवी जैसे प्रदर्शन की उम्मीद न करें; यह ज़्यादा शांत स्वभाव की है. टियागो ईवी में दो बैटरी पैक मिलते हैं एक 19.2kWh और महंगे वैरिएंट में 24kWh. अलग-अलग बैटरी पैक के साथ टियागो ईवी की रेंज 221 किमी से लेकर 275 किमी. तक है. ताकत और टॉर्क भी क्रमश: 61bhp और 110Nm, 74bhp और 114Nm है.

 

टाटा पंच ईवी

कीमत: रु.9.99 लाख-रु.13.94 लाख

Tata Punch EV

टाटा मोटर्स की एक और इलेक्ट्रिक कार इस सूची में तीसरे नंबर पर आती है. टाटा पंच ईवी, ये सस्ती इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट में एक बढ़िया पैकेज पेश करती है. इसके अलावा यह भारत की इस समय सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी है और इस सूची में इसके बाद आने वाले कुछ महंगे मॉडलों की तुलना में यह एक पैसा वसूल कार है. यह फीचर्स से भरपूर है और इसका प्रदर्शन दमदार, सवारी की गुणवत्ता बेहतरीन और पर्याप्त रेंज वाली है. शहरी में इसको चलाना आसान है और थोड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ, आप इसे बाहरी यात्राओं के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी एकमात्र कमज़ोरी इसकी पिछली सीट की तंगी और फिट और फिनिशिंग में कमी है. हालांकि, पंच ईवी वास्तव में उपलब्ध सबसे अच्छी कम बजट वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक है. इसमें दो बैटरी पैक मिलते हैं 25kWh और महंगे वैरिएंट में 35kWh. इसकी दावा की गई रेंज 265 किमी और बड़े बैटरी पैक के साथ 365 किमी तक है. ताकत और टॉर्क भी क्रमश: 89bhp और 114Nm, 122bhp और 190Nm है.

 

टाटा टिगोर ईवी

कीमत: रु.12.49 लाख-रु.13.75 लाख

Tigor ev Exterior 2022 11 23 T07 17 58 740 Z

फेहरिस्त का अगला नाम सूची की एक मात्र इलेक्ट्रिक सेडान है और संयोग की बात तो यह है कि, यह भी स्वदेशी वाहन निर्माता टाटा की तरफ से आने वाली टिगोर ईवी है. इसमें अपने हैचबैक मॉडल टियागो ईवी की से थोड़ा बड़ा बैटरी पैक भी मिलता है, और इस तरह, ज़्यादा रेंज भी मिलती है, लेकिन टियागो ईवी के मुकाबले इसकी कीमत को सही ठहराना मुश्किल है. इसके अलावा, टिगोर ईवी में अच्छी राइड क्वालिटी, बेहतरीन स्पेसिफिकेशन वाला कैबिन और अपने हैचबैक मॉडल जैसा ही एक बेहतरीन पावरट्रेन मुहैया कराती है. टिगोर ईवी में 26kWh की सिंगल बैटरी का विकल्प मिलता है और इसकी दावा की गई रेंज 315 किलोमीटर है. यह सेडान 75bhp की ताकत 115Nm टॉर्क बनाती है.

 

सिट्रॉएन C3 हैचबैक

कीमत रु. 12.90 लाख से रु.13.53 लाख

Citroen e C3

फ्रांसिसी वाहन निर्माता कंपनी सिट्रॉएन का भी भारत में उपलब्ध 5 सबसे किफ़ायती इलेक्ट्रिक कारों की सूची में नाम उपलब्ध है. हमारी सूची में आखिरी नाम eC3 का है. यह C3 हैचबैक का इलेक्ट्रिक अवतार है, जिसकी बॉक्सी और सीधी बॉडी इसे एक बड़ा कैबिन देता है. और ज़्यादातर सिट्रॉएन कारों की तरह, इसकी सवारी भी काफ़ी आरामदायक है. हालाँकि, इसमें बहुत कम फीचर्स हैं, और इसका प्रदर्शन भी काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए इसमें वह ख़ास आकर्षण नहीं है जिसकी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदार उम्मीद करते हैं. हालाँकि, eC3 की रेंज अच्छी है, जो पंच इलेक्ट्रिक वाहन के बराबर है, और अक्सर इसे आकर्षक छूट के साथ सूचीबद्ध किया जाता है. इसलिए, अगर आपको इस पर अच्छा सौदा मिल जाए, तो यह एक उचित विकल्प है.

# Tata Punch EV# World EV Day# Tata Tiago EV# MG Comet EV# Tata Tigor EV# Citroen C3 EV# Electric Cars in India# Electric Mobility# Latest News# Auto Industry# Electric Mobility# Electric Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.5 लाख
    ₹ 5,599/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.5 लाख
    ₹ 19,037/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.9 लाख
    ₹ 22,173/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.11 लाख
    ₹ 15,914/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Sigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.25 लाख
    ₹ 25,196/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI S- | 21,145 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 11.2 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ईलाइट आई20, Yozna Vihar, New Delhi
    7.8
    2019 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Plus BS IV | 69,389 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.25 लाख
    ₹ 13,998/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • काउंसिल की बैठक से पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को उनकी कीमत के आधार पर अलग-अलग कर स्लैब में रखा जाएगा.
    इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे कम जीएसटी लगना रहेगा जारी
  • सरकार ने जीएसटी स्लैब को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा की है और ज्यादातर मामलों में लागू टैक्स को कम कर दिया गया है.
    जीएसटी में हुई 18% की कटौती, हैचबैक, सबकॉम्पैक्ट एसयूवी, मास-मार्केट स्कूटर और बाइक होंगी सस्ती
  • पिछले महीने शुरू हुए निर्यात ने सरकार के 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' विजन के तहत ईवी निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में मारुति सुजुकी की स्थिति को मजबूत किया है.
    मारुति सुजुकी ने यूरोपीय बाजार में ई-विटारा का निर्यात शुरू किया
  • ऑर्बिटर, iQube के बाद किफायती स्कूटर सेगमेंट में टीवीएस की दूसरी पेशकश है, लेकिन यह बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए अधिक उपयोगितावादी दृष्टिकोण अपनाती है.
    टीवीएस ऑर्बिटर ई-स्कूटर रु.1 लाख में हुआ लॉन्च, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 158 किमी तक की रेंज
  • ई विटारा का निर्माण मारुति सुजुकी के गुजरात स्थित हंसलपुर प्लांट में किया जाएगा और इसे 100 देशों में निर्यात किया जाएगा.
    मारुति सुजुकी ई विटारा का निर्माण हुआ शुरू
  • काउंसिल की बैठक से पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को उनकी कीमत के आधार पर अलग-अलग कर स्लैब में रखा जाएगा.
    इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे कम जीएसटी लगना रहेगा जारी
  • सरकार ने जीएसटी स्लैब को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा की है और ज्यादातर मामलों में लागू टैक्स को कम कर दिया गया है.
    जीएसटी में हुई 18% की कटौती, हैचबैक, सबकॉम्पैक्ट एसयूवी, मास-मार्केट स्कूटर और बाइक होंगी सस्ती
  • पिछले महीने शुरू हुए निर्यात ने सरकार के 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' विजन के तहत ईवी निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में मारुति सुजुकी की स्थिति को मजबूत किया है.
    मारुति सुजुकी ने यूरोपीय बाजार में ई-विटारा का निर्यात शुरू किया
  • ऑर्बिटर, iQube के बाद किफायती स्कूटर सेगमेंट में टीवीएस की दूसरी पेशकश है, लेकिन यह बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए अधिक उपयोगितावादी दृष्टिकोण अपनाती है.
    टीवीएस ऑर्बिटर ई-स्कूटर रु.1 लाख में हुआ लॉन्च, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 158 किमी तक की रेंज
  • ई विटारा का निर्माण मारुति सुजुकी के गुजरात स्थित हंसलपुर प्लांट में किया जाएगा और इसे 100 देशों में निर्यात किया जाएगा.
    मारुति सुजुकी ई विटारा का निर्माण हुआ शुरू
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • विश्व ईवी दिवस 2025: एमजी कॉमेट से टाटा पंच ईवी तक, ये हैं भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध 5 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें