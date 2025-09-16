लॉन्च से पहले दिखी सिट्रॉएन एयरक्रॉस एक्स, बुकिंग भी खुली

सिट्रॉएन ने अपनी नई 'X' सीरीज़ के अगले मॉडल, एयरक्रॉस X, को दिखाया है. इस कॉम्पैक्ट SUV में सितंबर की शुरुआत में लॉन्च हुई बसॉल्ट X जैसे ही अपडेट्स दिए जाएँगे. एयरक्रॉस X, सिट्रॉएन की रेंज में 'X' ट्रीटमेंट पाने वाला तीसरा मॉडल भी है, इससे पहले पेट्रोल-डीज़ल C3 हैचबैक और बसॉल्ट भी लॉन्च हो चुकी हैं.

टीज़र में नए डैशबोर्ड डिज़ाइन और क्रूज़ कंट्रोल की झलक दिखाई गई है; ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विकल्प बरकरार रहेंगे

डिज़ाइन की बात करें तो, एयरक्रॉस X के बाहरी हिस्से में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें अलॉय व्हील भी शामिल हैं. ज़्यादातर बदलाव कैबिन के अंदर हैं, एयरक्रॉस X में नया, ज़्यादा चौकोर डैशबोर्ड डिज़ाइन, डुअल-टोन फ़िनिश, नए एयर कंडीशनिंग वेंट डिज़ाइन और नए एयर कंडीशनिंग कंट्रोल्स दिए गए हैं. टचस्क्रीन अब एक फ्रीस्टैंडिंग यूनिट होगी, जिसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जगह एक फ्रीस्टैंडिंग स्क्रीन होगी. इसके अलावा, नए अपहोल्स्ट्री कलर्स भी उपलब्ध होने की उम्मीद है. पहले की तरह, एयरक्रॉस के 5-सीट और 5+2-सीट कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध रहने की उम्मीद है.

एयरक्रॉस एक्स में बसॉल्ट एक्स (तस्वीर) में देखा गया नया डैशबोर्ड डिजाइन दिया जाएगा

फीचर्स की बात करें तो, सबसे महंगे वैरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज़ कंट्रोल, कीलेस एंट्री, एम्बिएंट लाइटिंग, एलईडी फॉग लैंप, ऑटो-डिमिंग रियर-व्यू मिरर और 360-डिग्री कैमरे जैसे अतिरिक्त फीचर्स मिलने की उम्मीद है. सबसे महंगे मॉडल में सिट्रॉएन का नया कारा वॉइस असिस्टेंट भी मिलने की उम्मीद है.

मैकेनिकल तौर पर, एयरक्रॉस में भी कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है, और इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प पहले जैसे ही रहेंगे. पहले वाले में केवल मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि दूसरे वाले में 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है.