कार बिक्री सितंबर 2026: मारुति सबसे आगे, किआ, टाटा और महिंद्रा ने भी अच्छी तेज़ी दिखाई

सितंबर 2026 में बड़ी कार कंपनियों की बिक्री में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई. मारुति सुजुकी 2,36,013 कारों की बिक्री के साथ सबसे आगे रही, जिसमें 1,85,252 वाहनों की घरेलू बिक्री, दूसरी कंपनियों को बेची गई 6,542 कारें और 44,219 कारों का निर्यात शामिल हैं. वित्तिय साल 2026-27 में अब तक घरेलू बिक्री की बात करें तो कंपनी ने 10,80,240 कारें बेचीं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 7,95,446 था.

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इसके बाद महिंद्रा 64,092 वाहनों के साथ दूसरे नंबर पर रही. यह पिछले साल के मुक़ाबले 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है. इसके साथ ही कंपनी ने बाज़ार में एक लाख इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री का आँकड़ा भी पार किया. तीसरे पायदान पर 77,916 कारों की बिक्री के साथ थी ह्यून्दे जो अब तक किसी भी महीने में कंपनी की सबसे ज़्यादा बिक्री है. यह साल-दर-साल 10.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी है. वहीं टाटा मोटर्स ने महीने में कुल 70,210 कारें बेची जो सितंबर 2025 में बेची गई 60,907 कारों के मुकाबले 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी थी.



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इसके बाद किआ का नंबर आया जिसने सितंबर में 32,017 कुल कारें बेचीं जो भारत में उसकी अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री रही. वहीं पिछली तिमाही में कंपनी ने कुल 89,259 कारें बेचीं जो 2025 के मुक़ाबले 38.5 प्रतिशत ज़्यादा है. इसके बाद थी टोयोटा जिसने कुल मिलाकर 28,218 वाहन बेचे और फिर 8,018 कारों की बिक्री के साथ आई MG मोटर. अंत में थी रेनॉ जिसने कुल मिलाकर 3,399 कारों की बिक्री दर्ज की.