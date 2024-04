भोपाल में दिखी सेल्फ ड्राइविंग महिंद्रा बोलेरो? आनंद महिंद्रा हुए प्रभावित

जानें-मानें उद्योगपति आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और अक्सर उन्हें कई मु्द्दों पर बेबाक तरीके से अपनी राए रखते हुए देखा जाता है, खासतौर पर महिंद्रा देश की प्रतिभाओं को सराहना कभी नहीं भूलते. हाल ही में भोपाल में रहने वाले पूर्व IIT छात्र संजीव शर्मा, जो कि कई सालों से सेल्फ-ड्राइविंग कारों पर आरएंडडी कर रहे हैं, का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उनके द्वारा बनाई गई एक सेल्फ ड्राइविंग महिंद्रा बोलेरो भोपाल के भीड़-भाड़ वाले इलाके में चलती नज़र आ रही है, जिसे देख आनंद महिंद्रा ने अपने X अकाउंट (पूर्व में ट्विटर) पर उनकी जमकर तारीफ की है

Evidence of tech innovation rising across India.



An engineer who’s not building yet another delivery app. @sanjeevs_iitr is using complex math to target level 5 autonomy.



I’m cheering loudly. 👏🏽👏🏽👏🏽



And certainly won’t debate his choice of car! pic.twitter.com/luyJXAkQap

— anand mahindra (@anandmahindra) April 2, 2024