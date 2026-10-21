हीरो एक्सट्रीम 250R में फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग (FSD) दी गई है: यह क्या है?
- एक्सट्रीम 250R पहली मोटरसाइकिल है जिसमें 'फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग' (FSD) दी गई है
- एक्सट्रीम 250R में KONI FSD रियर सस्पेंशन लगा है
- FSD एक मैकेनिकल सिस्टम है जो शॉक डैम्पिंग को अपने आप एडजस्ट कर लेता है
हीरो मोटोकॉर्प ने 2027 हीरो एक्सट्रीम 250R को एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया है, जिसकी कीमत रु.1.98 लाख (एक्स-शोरूम) है. नई एक्सट्रीम 250R में कई अपडेट दिए गए हैं, जिनमें नए रंग विकल्प, कई राइडिंग मोड के साथ राइड-बाय-वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर और TFT डिस्प्ले शामिल हैं. इसमें सेगमेंट का पहला 'फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग' (FSD) फीचर भी दिया गया है, जो सड़क की सतह के हिसाब से शॉक एब्जॉर्बर डैम्पिंग को अपने आप एडजस्ट कर लेता है.
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हीरो के अनुसार, एक्सट्रीम 250R दुनिया की पहली ऐसी मोटरसाइकिल है जिसमें 'फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग' (FSD) फीचर दिया गया है. यह फीचर सड़क के झटकों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर, राइड के दौरान मिलने वाले झटकों की कठोरता या नरमी को अपने आप एडजस्ट कर लेता है. FSD मैकेनिकल हाइड्रोलिक प्रेशर और इंटरनल वाल्व के जरिए काम करता है, इसमें किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल नहीं होता. इसलिए, FSD को एक्टिवेट करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, कंप्यूटर या बाहरी पावर की जरूरत नहीं पड़ती.
KONI के साथ मिलकर विकसित किए गए इस सिस्टम में, रियर मोनोशॉक के अंदर एक अतिरिक्त पिस्टन और हाइड्रोलिक वाल्व लगा होता है. खराब सड़कों या ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलते समय, पहियों में होने वाले तेज़ कंपन से FSD वाल्व खुल जाता है, जिससे मोनोशॉक नरम हो जाता है. यह सड़क के झटकों को सोख लेता है, जिससे राइडर को एक आरामदायक और स्मूथ राइड मिलती है. तेज़ मोड़ (कॉर्नरिंग) लेते समय, FSD वाल्व बंद रहता है, जिससे मोनोशॉक सख्त हो जाता है. इससे बाइक का पिछला हिस्सा नीचे नहीं बैठता और न ही डगमगाता है.
एक्सट्रीम 250R में FSD एक मैकेनिकल और किफायती समाधान देता है. यह उन महंगी और जटिल 'सेमी-एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन' प्रणालियों से अलग है, जो अक्सर महंगी और हाई-एंड बाइक्स में देखने को मिलती हैं. 250 cc मोटरसाइकिल में मैकेनिकल FSD का होना, वास्तव में इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. जब हमें 2027 हीरो एक्सट्रीम 250R को टेस्ट करने का मौका मिलेगा, तब हम देखेंगे कि असल दुनिया में यह कैसा परफॉर्म करती है.
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