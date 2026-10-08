होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट के रंग विकल्प आए सामने

होंडा ने फेसलिफ़्टेड एलिवेट के लिए कलर ऑप्शन का खुलासा किया है, जिसे हाल ही में भारत में रु.11.80 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. बदले हुए बाहरी हिस्से और केबिन के साथ, इस फेसलिफ़्ट में एक नया कलर ऑप्शन, तीन डुअल-टोन पेंट स्कीम और एक ऑल-ब्लैक वर्शन भी मिलता है.

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होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट के कलर ऑप्शन

अपडेटेड एलिवेट सात सिंगल-टोन रंगों में उपलब्ध है: नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल, क्रिस्टल ब्लैक पर्ल, ओब्सिडियन ब्लू पर्ल, रेडिएंट रेड मेटैलिक, मीटियोरॉइड ग्रे मेटैलिक, लूनर सिल्वर मेटैलिक और प्लेटिनम व्हाइट पर्ल. नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल रंगों की रेंज में नया जुड़ाव है.

डुअल-टोन फ़िनिश चाहने वाले खरीदारों के लिए तीन विकल्प मौजूद हैं. इनमें शामिल हैं - क्रिस्टल ब्लैक पर्ल रूफ़ के साथ नॉर्डिक फ़ॉरेस्ट पर्ल, क्रिस्टल ब्लैक पर्ल रूफ़ के साथ रेडिएंट रेड मेटैलिक और क्रिस्टल ब्लैक पर्ल रूफ़ के साथ प्लेटिनम व्हाइट पर्ल.

होंडा एलिवेट ऑल-ब्लैक

एलिवेट का एक ऑल-ब्लैक वर्जन भी है, जो रेगुलर वैरिएंट्स के मुकाबले ज़्यादा डार्क लुक देता है. इसमें बाहर की तरफ़ क्रोम वाले हिस्सों की जगह ब्लैक फ़िनिश और ऑल-ब्लैक व्हील्स दिए गए हैं. यही स्टाइल कैबिन में भी देखने को मिलता है; रेगुलर एलिवेट वैरिएंट्स में हल्के रंग का कैबिन होता है, जबकि ऑल-ब्लैक वर्जन में पूरा कैबिन ब्लैक रंग का है.

एलिवेट फेसलिफ्ट में और क्या नया है?

होंडा ने इस फेसलिफ्ट में कई बदलाव किए हैं. इनमें से कुछ बदलावों में पुरानी ग्रिल की जगह नया मेश डिज़ाइन और ग्रिल से हटकर बोनट के अगले हिस्से पर होंडा का बैज लगाना शामिल है. इसके अलावा, सामने की तरफ हेडलाइट्स को जोड़ने वाली एक सेगमेंटेड LED लाइट बार दी गई है, जबकि पीछे की तरफ दोनों टेल-लैंप्स के बीच एक LED लाइट बार लगाई गई है.

इस फेसलिफ्ट में कई नए फ़ीचर्स भी जोड़े गए हैं. इसमें पीछे की सीटों में वेंटिलेशन की सुविधा दी गई है, जो इस सेगमेंट में पहली बार है. ड्राइवर की सीट अब 8-वे पावर एडजस्टेबल है, जबकि को-ड्राइवर की सीट में 4-वे पावर एडजस्टमेंट की सुविधा है. ZX वैरिएंट से आगे के सभी वैरिएंट्स में दोनों फ्रंट सीटों पर वेंटिलेशन की सुविधा मिलती है. CVT वैरिएंट्स में अब ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है, और सभी CVT वैरिएंट्स में पीछे डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं.

होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट का पावरट्रेन

एलिवेट फेसलिफ्ट में वही भरोसेमंद 1.5-लीटर, फोर-सिलेंडर i-VTEC पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 119 bhp की ताकत और 145 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन के साथ अब भी 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या पैडल शिफ्टर्स वाला 7-स्पीड CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है.