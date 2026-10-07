होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट: वैरिएंट्स, फीचर्स और कीमतों की जानकारी
- होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट की कीमतें रु.11.80 लाख से शुरू होती हैं
- इसमें ज़्यादा फ़ीचर्स वाला नया ZX+ वैरिएंट मिलता है
- इसमें वही 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन लगा है
होंडा कार्स इंडिया ने भारत में एलिवेट का नया वर्जन (फेसलिफ्ट) लॉन्च किया है. इस एसयूवी को अपडेट करने की काफी समय से ज़रूरत थी, और अब नए मॉडल में बदला हुआ डिज़ाइन और कई नए फ़ीचर्स दिए गए हैं. इसकी शुरुआती कीमत रु.11.80 लाख है. एलिवेट का मुक़ाबला ह्यून्दे क्रेटा, किआ सेल्टॉस, मारुति सुजुकी ग्रां विटारा और टोयोटा हायराइडर से है. आइये देखते हैं कि इस SUV के हर वैरिएंट में क्या-क्या ख़ासियतें हैं.
यह भी पढ़ें: होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट रु.11.80 लाख में हुई लॉन्च, 360-डिग्री कैमरा के साथ मिली रियर वेंटिलेटेड सीट्स
होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट की कीमत
|ट्रांसमिशन
|SV
|V
|VX
|ZX
|ZX+
|मैनुअल
|रु.11.80 लाख
|रु.12.29 लाख
|रु.13.93 लाख
|रु. 15.39 लाख
|रु. 16.80 लाख
|सीवीटी
|NA
|रु.3.79 लाख
|रु.15.39 लाख
|रु.16.89 लाख
|रु. 18.30 लाख
सभी कीमतें शुरुआती और एक्स-शोरूम हैं
होंडा एलिवेट SV
कीमत: रु.11.80 लाख
- बेस SV वैरिएंट में ये चीज़ें मिलती हैं:
- होंडा स्मार्ट की सिस्टम के साथ की-लेस रिमोट
- वन-पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन
- टच-सेंसर आधारित स्मार्ट की-लेस एक्सेस
- इलेक्ट्रिक टेलगेट लॉक
- ऑटो ओपन/क्लोज और पिंच गार्ड के साथ ड्राइवर पावर विंडो
- ऑटो-ऑफ टाइमर के साथ Follow-Me-Home/Lead-Me-To-Car हेडलाइट्स
- पावर-एडजस्टेबल डोर मिरर
- MAX COOL मोड के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- रियर AC वेंट्स
- 7-इंच HD फुल-कलर TFT MID
- मल्टी-फंक्शन ड्राइवर इंफॉर्मेशन इंटरफेस
- 6 एयरबैग, जिनमें डुअल-फ्रंट i-SRS, फ्रंट-सीट साइड और साइड-कर्टेन एयरबैग शामिल हैं
- हिल-स्टार्ट असिस्ट
- LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स
- डुअल-ट्रेल डिजाइन के साथ LED टेललैंप्स
- इंटीग्रेटेड LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, पोजिशन लैंप्स और टर्न इंडिकेटर्स
- 16-इंच स्टील व्हील्स
- शार्क-फिन एंटीना
- बॉडी-कलर्ड डोर मिरर
- इल्यूमिनेशन के साथ स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और हैंड्स-फ्री टेलीफोन स्विच
- इल्यूमिनेशन के साथ स्टीयरिंग-माउंटेड वॉयस-रिकग्निशन स्विच
होंडा एलिवेट V
कीमत: ₹12.29 लाख से ₹13.79 लाख
V वैरिएंट में SV के मुकाबले ये अतिरिक्त फ़ीचर्स मिलते हैं:
- रिमोट इंजन स्टार्ट (केवल CVT)
- 7-स्टेप पैडल शिफ्टर (केवल CVT)
- LED शिफ्ट-लीवर पोजिशन इंडिकेटर (केवल CVT)
- आसान शिफ्ट-लॉक रिलीज स्लॉट (केवल CVT)
- 7-स्पीड मैनुअल शिफ्ट मोड और पोजिशन इंडिकेटर (केवल CVT)
- टेलीमैटिक्स कंट्रोल यूनिट (TCU) के साथ Honda Connect
- Alexa कनेक्टिविटी
- स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी
- 8-इंच टचस्क्रीन
- Android Auto और Apple CarPlay के साथ वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी
- Android Auto और Apple CarPlay के साथ वायर्ड स्मार्टफोन कनेक्टिविटी
- प्रीमियम 4-स्पीकर सराउंड-साउंड सिस्टम
- Type-C USB पोर्ट्स
- रियर Type-C USB पोर्ट्स (केवल CVT)
- लगेज एरिया कवर
होंडा एलिवेट VX
कीमत: ₹13.93 लाख से ₹15.39 लाख
VX वैरिएंट में V के मुकाबले ये अतिरिक्त फ़ीचर्स मिलते हैं:
- वॉक-अवे ऑटो-लॉक
- पावर-फोल्डिंग डोर मिरर
- वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर
- सेंटर-कंसोल पॉकेट के लिए एम्बिएंट लाइटिंग
- फ्रंट फुटवेल एम्बिएंट लाइटिंग
- कार्गो एरिया इल्यूमिनेशन
- LaneWatch कैमरा
- लाइट सेंसर के साथ ऑटोमैटिक हेडलाइट कंट्रोल
- वाइपर के साथ हेडलाइट इंटीग्रेशन
- इंटरमिटेंट और रिवर्स-गियर लिंक्ड ऑपरेशन के साथ रियर वाइपर और वॉशर
- LED प्रोजेक्टर फ्रंट फॉग लैंप
- स्लाइड/टिल्ट फंक्शन और पिंच गार्ड के साथ वन-टच इलेक्ट्रिक सनरूफ
- डुअल-टोन डायमंड-कट Berlina Black और क्लियर-फिनिश R17 अलॉय व्हील्स
- प्रीमियम 6-स्पीकर सराउंड-साउंड सिस्टम (4 स्पीकर + 2 ट्वीटर)
- Active Orange में फ्रंट और रियर डोर-लाइनिंग एम्बिएंट लाइटिंग
- Active Orange में इंस्ट्रूमेंट पैनल एम्बिएंट लाइटिंग
- स्टिचिंग के साथ प्रीमियम फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री
- स्टिचिंग के साथ लेदर स्टीयरिंग व्हील
- सॉफ्ट-टच डोर-लाइनिंग आर्मरेस्ट फैब्रिक पैड
- स्टीयरिंग व्हील पर गनमेटल गार्निश
होंडा एलिवेट ZX
कीमत: ₹15.39 लाख से ₹16.89 लाख
ZX वैरिएंट में VX के मुकाबले ये अतिरिक्त फ़ीचर्स मिलते हैं:
- होंडा सेंसिंग ADAS
- कोलोज़िन मीटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम (CMBS)
- एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल
- लो-स्पीड फॉलो (केवल CVT)
- लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टम (LKAS)
- लीड कार डिपार्चर नोटिफिकेशन सिस्टम
- रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम
- ऑटो हाई-बीम
- फ्रेमलेस डिजाइन के साथ ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर
- 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम
- असिस्टेंट साइड-व्यू मॉनिटर
- असिस्टेंट रियर-व्यू मॉनिटर
- 8-स्पीकर सराउंड-साउंड सिस्टम (4 स्पीकर + 4 ट्वीटर)
- फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स
- स्टीयरिंग व्हील पर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और LKAS ऑपरेशन स्विच
- डुअल-टोन डायमंड-कट बर्लिन ब्लैक और डार्क-क्लियर-फिनिश R17 अलॉय व्हील्स
होंडा एलिवेट ZX+
कीमत: ₹16.80 लाख से ₹18.30 लाख
- नए ZX+ वैरिएंट में ZX के मुकाबले ये अतिरिक्त फ़ीचर्स मिलते हैं:
- 360-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा
- फ्रंट पार्किंग सेंसर
- 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- 4-वे पावर-एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट
- रियर वेंटिलेटेड सीट्स
होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट: पावरट्रेन
होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट में वही 1.5-लीटर, फोर-सिलेंडर i-VTEC पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 119 bhp की ताकत और 145 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन सिक्स-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. एलिवेट में अभी भी हाइब्रिड या CNG पावरट्रेन का ऑप्शन नहीं है.
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