होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, जानें क्या उम्मीद करें
- इसका फ्रंट लुक नया है
- इसमें 1.5L iVTEC इंजन ही मिलेगा
- इसमें 17-इंच के अलॉय व्हील्स हैं
कल, होंडा कार्स इंडिया बहुप्रतीक्षित एलिवेट फेसलिफ्ट लॉन्च करेगी, और अब तक दिखाए गए टीज़र से यह साफ़ है कि SUV में कुछ अहम बदलाव देखने को मिलेंगे. इसकी बुकिंग राशि रु.21,000 तय की गई है. एसयूवी के कल लॉन्च होने की उम्मीद है, तो आइए देखते हैं कि इससे क्या उम्मीद की जा सकती है.
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होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट: क्या उम्मीद करें
इस फेसलिफ्ट के बाहरी हिस्से में डिज़ाइन में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए जाएंगे. जैसा कि पहले के टीज़र में देखा गया है, इस SUV में कनेक्टेड DRLs और टेल-लाइट्स के साथ-साथ नए डिज़ाइन वाली ग्रिल, बंपर और हेडलाइट्स होंगी. इसके अलावा, टीज़र से पता चलता है कि सामने की तरफ लगा होंडा का लोगो अब ग्रिल के बजाय हुड पर होगा.
हालांकि, LED हेडलैंप, आइब्रो-स्टाइल DRL और 17-इंच के अलॉय व्हील मौजूदा एलिवेट जैसे ही लग रहे हैं.
इसके कैबिन के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड सीटें, 360-डिग्री कैमरा, डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फ़ीचर्स मिल सकते हैं. डैशबोर्ड और दरवाज़ों के पैनल पर एम्बिएंट लाइटिंग भी दी जाएगी.
हम सीटों के नए लुक और ट्रिम एक्सेंट्स में बदलाव की भी उम्मीद कर सकते हैं। ADAS सुइट को भी बेहतर बनाया जा सकता है और इसकी लिस्ट में और भी फ़ीचर्स जोड़े जा सकते हैं.
एलिवेट फेसलिफ्ट में 1.5-लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन ही मिलेगा, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल या पैडल शिफ्टर्स वाला 7-स्पीड CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन होगा. उम्मीद है कि ताकत और टॉर्क में कोई बदलाव नहीं होगा और ये 119 bhp की ताकत और 145 Nm टॉर्क बनाएगा.
अभी होंडा एलिवेट की एक्स-शोरूम कीमत ₹11.80 लाख से ₹16.77 लाख के बीच है. नए फ़ीचर्स के साथ, इसके फ़ेसलिफ़्ट मॉडल की कीमत मौजूदा मॉडल से ज़्यादा हो सकती है. इसकी बुकिंग ₹21,000 में शुरू हो चुकी है.
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