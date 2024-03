आनंद महिंद्रा ने शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी रमेशबाबू प्रगनानंद को एक महिंद्रा XUV400 उपहार में दी

आनंद महिंद्रा ने शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी रमेशबाबू प्रगनानंद को नई महिंद्रा XUV400 इलेक्ट्रिक एसयूवी उपहार में दी है. पिछले साल फिडे विश्व शतरंज कप में उल्लेखनीय प्रदर्शन के बाद महिंद्रा ने रमेशबाबू के माता-पिता को एक कार उपहार में देने का वादा किया था. 18 वर्षीय शतरंज रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर एक शतरंज खिलाड़ी हैं.

रमेशबाबू ने अपनी नई बेशकीमती कार की डिलीवरी के बारे में साझा करने के लिए एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) का सहारा लिया. शतरंज खिलाड़ी ने लिखा, “XUV400 प्राप्त हुई. मेरे माता-पिता बहुत खुश हैं. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद." हालांकि वैरिएंट की जानकारी नहीं है, XUV400 को सफेद रंग में डिलीवर किया गया है.

Received XUV 400 , My Parents are very happy 😊 Thank you very much @anandmahindra sir🙏 https://t.co/5ZmogCLGF4 pic.twitter.com/zmwMP2Ltza

— Praggnanandhaa (@rpraggnachess) March 12, 2024